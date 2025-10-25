Informações de preço de AIGOV (OLIVIA) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00005289 $ 0.00005289 $ 0.00005289 Mínimo 24h $ 0.00005438 $ 0.00005438 $ 0.00005438 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00005289$ 0.00005289 $ 0.00005289 Máximo 24h $ 0.00005438$ 0.00005438 $ 0.00005438 Máximo histórico $ 0.01787206$ 0.01787206 $ 0.01787206 Menor preço $ 0.00005036$ 0.00005036 $ 0.00005036 Variação de Preço (1h) +0.46% Alteração de Preço (1D) +0.56% Variação de Preço (7d) -2.01% Variação de Preço (7d) -2.01%

O preço em tempo real de AIGOV (OLIVIA) é $0.00005436. Nas últimas 24 horas, OLIVIA foi negociado entre a mínima de $ 0.00005289 e a máxima de $ 0.00005438, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de OLIVIA é $ 0.01787206, enquanto o mais baixo é $ 0.00005036.

Em termos de desempenho de curto prazo, OLIVIA variou +0.46% na última hora, +0.56% nas últimas 24 horas e -2.01% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de AIGOV (OLIVIA)

Capitalização de mercado $ 50.51K$ 50.51K $ 50.51K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 50.51K$ 50.51K $ 50.51K Fornecimento Circulante 929.11M 929.11M 929.11M Fornecimento total 929,112,155.4195513 929,112,155.4195513 929,112,155.4195513

A capitalização de mercado atual de AIGOV é $ 50.51K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de OLIVIA é 929.11M, com um fornecimento total de 929112155.4195513. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 50.51K.