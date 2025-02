O que é AIGG ($AIGG)

Aigg is a specialized gaming AI agent that aggregates live news in the web3 gaming space. It scrapes real-time Twitter data to track trends, community discussions, and game updates, providing accurate, context-specific responses when tagged. In addition to news aggregation, aigg can play games and generate images with a consistent theme featuring a blonde knight—a symbol of strength and strategy.

