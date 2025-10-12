Tokenomics de aiAPIS (APIS)
Tokenomics e análise de preços de aiAPIS (APIS)
Explore os principais dados de tokenomics e preço de aiAPIS (APIS), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.
Informação sobre aiAPIS (APIS)
aiAPIS is an innovative protocol that leverages cutting-edge technologies in machine learning, artificial intelligence, and advanced financial analysis to create a powerful, autonomous trading bot capable of operating 24/7 with minimal human intervention. The AI-driven protocol, built using a combination of Rust, Python, TypeScript, and Deno, integrates seamlessly with the ByBIT exchange to execute trades on futures contracts with precision and efficiency. In addition, it provides users with comprehensive, real-time trading reports and actionable insights directly via a Telegram bot, ensuring transparency and keeping holders constantly informed about trading performance. The ultimate goal of aiAPIS is to democratize algorithmic trading by sharing profits with token holders and building a sustainable, community-driven revenue model.
Tokenomics de aiAPIS (APIS): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de aiAPIS (APIS) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens APIS que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens APIS podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
Agora que você compreende a tokenomics do APIS, explore o preço em tempo real do token APIS!
Previsão de preço de APIS
Quer saber para onde o APIS pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do APIS combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.
Por que deve escolher a MEXC?
A MEXC é uma das principais exchanges de criptomoedas do mundo, confiada por milhões de usuários globalmente. Seja você iniciante ou profissional, a MEXC é o jeito mais fácil de acessar o universo cripto.
Aviso legal
Os dados de tokenomics nesta página são provenientes de fontes terceiras. A MEXC não garante sua precisão. Por favor, realize uma pesquisa completa antes de investir.
Por favor, leia e compreenda o "Contrato do Usuário" e a "Política de Privacidade"