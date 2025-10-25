Informações de preço de AI GOD (AIG) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 Mínimo 24h $ 0 Máximo 24h $ 0 Máximo histórico $ 0 Menor preço $ 0 Variação de Preço (1h) +5.69% Alteração de Preço (1D) +26.77% Variação de Preço (7d) +78.74%

O preço em tempo real de AI GOD (AIG) é --. Nas últimas 24 horas, AIG foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de AIG é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, AIG variou +5.69% na última hora, +26.77% nas últimas 24 horas e +78.74% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de AI GOD (AIG)

Capitalização de mercado $ 49.82K Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 49.82K Fornecimento Circulante 994.53M Fornecimento total 994,531,064.8655504

A capitalização de mercado atual de AI GOD é $ 49.82K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de AIG é 994.53M, com um fornecimento total de 994531064.8655504. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 49.82K.