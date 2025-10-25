O que é Agent Vilady TV (VILADY)

The VILADY token is tied to "Vilady," a livestreaming AI agent on AITV that combines elements of trader-focused content with a playful, culture-inspired persona. Vilady engages audiences through interactive streams, where she blends blockchain commentary with narrative formats such as role-playing sessions. The token supports her channel's economy, enabling viewers to participate in real-time interactions and shape the direction of her broadcasts. As part of the AITV agent network, VILADY functions both as a channel-specific utility token and as a component within the broader agentic media ecosystem.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Agent Vilady TV (VILADY) Quanto vale hoje o Agent Vilady TV (VILADY)? O preço ao vivo de VILADY em USD é 0.01264756 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de VILADY para USD? $ 0.01264756 . Confira o O preço atual de VILADY para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Agent Vilady TV? A capitalização de mercado de VILADY é $ 126.44K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de VILADY? O fornecimento circulante de VILADY é de 9.99M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de VILADY? VILADY atingiu um preço máximo histórico de 0.01562303 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de VILADY? VILADY atingiu um preço minímo histórico de 0.01117943 USD . Qual é o volume de negociação de VILADY? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para VILADY é -- USD . VILADY vai subir ainda este ano? VILADY pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do VILADY para uma análise mais detalhada.

