Informações de preço de Agent Hustle (HUSTLE) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00395258 $ 0.00395258 $ 0.00395258 Mínimo 24h $ 0.00467225 $ 0.00467225 $ 0.00467225 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00395258$ 0.00395258 $ 0.00395258 Máximo 24h $ 0.00467225$ 0.00467225 $ 0.00467225 Máximo histórico $ 0.03724532$ 0.03724532 $ 0.03724532 Menor preço $ 0.00155538$ 0.00155538 $ 0.00155538 Variação de Preço (1h) -6.46% Alteração de Preço (1D) -13.00% Variação de Preço (7d) -20.59% Variação de Preço (7d) -20.59%

O preço em tempo real de Agent Hustle (HUSTLE) é $0.00395215. Nas últimas 24 horas, HUSTLE foi negociado entre a mínima de $ 0.00395258 e a máxima de $ 0.00467225, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de HUSTLE é $ 0.03724532, enquanto o mais baixo é $ 0.00155538.

Em termos de desempenho de curto prazo, HUSTLE variou -6.46% na última hora, -13.00% nas últimas 24 horas e -20.59% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Agent Hustle (HUSTLE)

Capitalização de mercado $ 3.95M$ 3.95M $ 3.95M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 3.95M$ 3.95M $ 3.95M Fornecimento Circulante 1000.00M 1000.00M 1000.00M Fornecimento total 999,995,253.6723996 999,995,253.6723996 999,995,253.6723996

A capitalização de mercado atual de Agent Hustle é $ 3.95M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de HUSTLE é 1000.00M, com um fornecimento total de 999995253.6723996. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 3.95M.