Informações de preço de Aesyx Dollar (AXD) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.984858 $ 0.984858 $ 0.984858 Mínimo 24h $ 0.994877 $ 0.994877 $ 0.994877 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.984858$ 0.984858 $ 0.984858 Máximo 24h $ 0.994877$ 0.994877 $ 0.994877 Máximo histórico $ 1.072$ 1.072 $ 1.072 Menor preço $ 0.952838$ 0.952838 $ 0.952838 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -0.99% Variação de Preço (7d) -0.99% Variação de Preço (7d) -0.99%

O preço em tempo real de Aesyx Dollar (AXD) é $0.984958. Nas últimas 24 horas, AXD foi negociado entre a mínima de $ 0.984858 e a máxima de $ 0.994877, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de AXD é $ 1.072, enquanto o mais baixo é $ 0.952838.

Em termos de desempenho de curto prazo, AXD variou -- na última hora, -0.99% nas últimas 24 horas e -0.99% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Aesyx Dollar (AXD)

Capitalização de mercado $ 524.72K$ 524.72K $ 524.72K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 524.72K$ 524.72K $ 524.72K Fornecimento Circulante 532.79K 532.79K 532.79K Fornecimento total 532,786.7542952952 532,786.7542952952 532,786.7542952952

A capitalização de mercado atual de Aesyx Dollar é $ 524.72K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de AXD é 532.79K, com um fornecimento total de 532786.7542952952. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 524.72K.