Informações de preço de Accenture xStock (ACNX) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 246.94 $ 246.94 $ 246.94 Mínimo 24h $ 251.53 $ 251.53 $ 251.53 Máximo 24h Mínimo 24h $ 246.94$ 246.94 $ 246.94 Máximo 24h $ 251.53$ 251.53 $ 251.53 Máximo histórico $ 269.57$ 269.57 $ 269.57 Menor preço $ 229.44$ 229.44 $ 229.44 Variação de Preço (1h) +0.01% Alteração de Preço (1D) -1.18% Variação de Preço (7d) +4.55% Variação de Preço (7d) +4.55%

O preço em tempo real de Accenture xStock (ACNX) é $247.16. Nas últimas 24 horas, ACNX foi negociado entre a mínima de $ 246.94 e a máxima de $ 251.53, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de ACNX é $ 269.57, enquanto o mais baixo é $ 229.44.

Em termos de desempenho de curto prazo, ACNX variou +0.01% na última hora, -1.18% nas últimas 24 horas e +4.55% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Accenture xStock (ACNX)

Capitalização de mercado $ 144.21K$ 144.21K $ 144.21K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 5.46M$ 5.46M $ 5.46M Fornecimento Circulante 583.52 583.52 583.52 Fornecimento total 22,100.0 22,100.0 22,100.0

A capitalização de mercado atual de Accenture xStock é $ 144.21K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ACNX é 583.52, com um fornecimento total de 22100.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 5.46M.