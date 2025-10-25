O que é Abuwtiyuw (ABU)

$ABU | Abuwtiyuw, often cited as the first documented domesticated dog in history, lived in ancient Egypt during the Predynastic period (c. 3100 BCE). Known from a stone inscription found in a tomb at Giza, Abuwtiyuw was a slender, greyhound-like dog, possibly a Tesem breed, valued for hunting and companionship. The inscription details its name, suggesting a significant bond with its owner, likely a high-ranking individual. Buried with honors, Abuwtiyuw's record highlights the early human-canine relationship, showcasing dogs' roles in ancient Egyptian society as loyal companions and symbols of status. This evidence underscores the deep historical roots of dog domestication, predating many other recorded instances of named animals.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Abuwtiyuw (ABU) Quanto vale hoje o Abuwtiyuw (ABU)? O preço ao vivo de ABU em USD é 0.01906616 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de ABU para USD? $ 0.01906616 . Confira o O preço atual de ABU para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Abuwtiyuw? A capitalização de mercado de ABU é $ 19.07K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de ABU? O fornecimento circulante de ABU é de 1.00M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de ABU? ABU atingiu um preço máximo histórico de 0.261831 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de ABU? ABU atingiu um preço minímo histórico de 0.00714313 USD . Qual é o volume de negociação de ABU? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para ABU é -- USD . ABU vai subir ainda este ano? ABU pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do ABU para uma análise mais detalhada.

