Informações de preço de ABSGLORP (GLORP) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0$ 0 $ 0 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +0.50% Alteração de Preço (1D) +0.29% Variação de Preço (7d) -1.74% Variação de Preço (7d) -1.74%

O preço em tempo real de ABSGLORP (GLORP) é --. Nas últimas 24 horas, GLORP foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de GLORP é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, GLORP variou +0.50% na última hora, +0.29% nas últimas 24 horas e -1.74% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de ABSGLORP (GLORP)

Capitalização de mercado $ 46.13K$ 46.13K $ 46.13K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 46.13K$ 46.13K $ 46.13K Fornecimento Circulante 993.32M 993.32M 993.32M Fornecimento total 993,319,009.7638245 993,319,009.7638245 993,319,009.7638245

A capitalização de mercado atual de ABSGLORP é $ 46.13K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de GLORP é 993.32M, com um fornecimento total de 993319009.7638245. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 46.13K.