Informações de preço de AbbVie xStock (ABBVX) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 226.5 $ 226.5 $ 226.5 Mínimo 24h $ 229.88 $ 229.88 $ 229.88 Máximo 24h Mínimo 24h $ 226.5$ 226.5 $ 226.5 Máximo 24h $ 229.88$ 229.88 $ 229.88 Máximo histórico $ 244.67$ 244.67 $ 244.67 Menor preço $ 185.92$ 185.92 $ 185.92 Variação de Preço (1h) +0.00% Alteração de Preço (1D) -0.27% Variação de Preço (7d) -0.52% Variação de Preço (7d) -0.52%

O preço em tempo real de AbbVie xStock (ABBVX) é $227.93. Nas últimas 24 horas, ABBVX foi negociado entre a mínima de $ 226.5 e a máxima de $ 229.88, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de ABBVX é $ 244.67, enquanto o mais baixo é $ 185.92.

Em termos de desempenho de curto prazo, ABBVX variou +0.00% na última hora, -0.27% nas últimas 24 horas e -0.52% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de AbbVie xStock (ABBVX)

Capitalização de mercado $ 259.63K$ 259.63K $ 259.63K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 5.34M$ 5.34M $ 5.34M Fornecimento Circulante 1.14K 1.14K 1.14K Fornecimento total 23,400.0 23,400.0 23,400.0

A capitalização de mercado atual de AbbVie xStock é $ 259.63K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ABBVX é 1.14K, com um fornecimento total de 23400.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 5.34M.