Informações de preço de aarna atv111 (ATV111) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 102.46 $ 102.46 $ 102.46 Mínimo 24h $ 102.48 $ 102.48 $ 102.48 Máximo 24h Mínimo 24h $ 102.46$ 102.46 $ 102.46 Máximo 24h $ 102.48$ 102.48 $ 102.48 Máximo histórico $ 102.48$ 102.48 $ 102.48 Menor preço $ 101.3$ 101.3 $ 101.3 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) +0.02% Variação de Preço (7d) +0.09% Variação de Preço (7d) +0.09%

O preço em tempo real de aarna atv111 (ATV111) é $102.48. Nas últimas 24 horas, ATV111 foi negociado entre a mínima de $ 102.46 e a máxima de $ 102.48, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de ATV111 é $ 102.48, enquanto o mais baixo é $ 101.3.

Em termos de desempenho de curto prazo, ATV111 variou -- na última hora, +0.02% nas últimas 24 horas e +0.09% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de aarna atv111 (ATV111)

Capitalização de mercado $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Fornecimento Circulante 9.79K 9.79K 9.79K Fornecimento total 9,794.177867106146 9,794.177867106146 9,794.177867106146

A capitalização de mercado atual de aarna atv111 é $ 1.00M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ATV111 é 9.79K, com um fornecimento total de 9794.177867106146. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.00M.