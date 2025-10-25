Informações de preço de aarna atv 808 (ATV808) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 123.28 $ 123.28 $ 123.28 Mínimo 24h $ 126.82 $ 126.82 $ 126.82 Máximo 24h Mínimo 24h $ 123.28$ 123.28 $ 123.28 Máximo 24h $ 126.82$ 126.82 $ 126.82 Máximo histórico $ 185.98$ 185.98 $ 185.98 Menor preço $ 105.08$ 105.08 $ 105.08 Variação de Preço (1h) +0.17% Alteração de Preço (1D) -0.57% Variação de Preço (7d) +1.92% Variação de Preço (7d) +1.92%

O preço em tempo real de aarna atv 808 (ATV808) é $124.64. Nas últimas 24 horas, ATV808 foi negociado entre a mínima de $ 123.28 e a máxima de $ 126.82, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de ATV808 é $ 185.98, enquanto o mais baixo é $ 105.08.

Em termos de desempenho de curto prazo, ATV808 variou +0.17% na última hora, -0.57% nas últimas 24 horas e +1.92% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de aarna atv 808 (ATV808)

Capitalização de mercado $ 50.52K$ 50.52K $ 50.52K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 50.52K$ 50.52K $ 50.52K Fornecimento Circulante 405.35 405.35 405.35 Fornecimento total 405.3522277074127 405.3522277074127 405.3522277074127

A capitalização de mercado atual de aarna atv 808 é $ 50.52K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ATV808 é 405.35, com um fornecimento total de 405.3522277074127. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 50.52K.