Informações de preço de aarna afi 802v2 (AFI 802V2) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 50.31 $ 50.31 $ 50.31 Mínimo 24h $ 51.77 $ 51.77 $ 51.77 Máximo 24h Mínimo 24h $ 50.31$ 50.31 $ 50.31 Máximo 24h $ 51.77$ 51.77 $ 51.77 Máximo histórico $ 79.25$ 79.25 $ 79.25 Menor preço $ 42.48$ 42.48 $ 42.48 Variação de Preço (1h) -0.16% Alteração de Preço (1D) -0.86% Variação de Preço (7d) +2.01% Variação de Preço (7d) +2.01%

O preço em tempo real de aarna afi 802v2 (AFI 802V2) é $50.8. Nas últimas 24 horas, AFI 802V2 foi negociado entre a mínima de $ 50.31 e a máxima de $ 51.77, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de AFI 802V2 é $ 79.25, enquanto o mais baixo é $ 42.48.

Em termos de desempenho de curto prazo, AFI 802V2 variou -0.16% na última hora, -0.86% nas últimas 24 horas e +2.01% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de aarna afi 802v2 (AFI 802V2)

Capitalização de mercado $ 94.44K$ 94.44K $ 94.44K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 94.44K$ 94.44K $ 94.44K Fornecimento Circulante 1.86K 1.86K 1.86K Fornecimento total 1,859.44671908729 1,859.44671908729 1,859.44671908729

A capitalização de mercado atual de aarna afi 802v2 é $ 94.44K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de AFI 802V2 é 1.86K, com um fornecimento total de 1859.44671908729. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 94.44K.