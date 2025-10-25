O preço ao vivo de YURU COIN hoje é 0.8114 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de YURU para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de YURU facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de YURU COIN hoje é 0.8114 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de YURU para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de YURU facilmente na MEXC agora.

YURU COIN (YURU)

Preço em tempo real de 1 YURU para USD

$0.8114
$0.8114$0.8114
-0.46%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de YURU COIN (YURU)
Informações de preço de YURU COIN (YURU) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.796
$ 0.796$ 0.796
Mínimo 24h
$ 0.8214
$ 0.8214$ 0.8214
Máximo 24h

$ 0.796
$ 0.796$ 0.796

$ 0.8214
$ 0.8214$ 0.8214

$ 0.5789586277522937
$ 0.5789586277522937$ 0.5789586277522937

$ 0.346206572110043
$ 0.346206572110043$ 0.346206572110043

+0.14%

-0.45%

+3.77%

+3.77%

O preço em tempo real de YURU COIN (YURU) é $ 0.8114. Nas últimas 24 horas, YURU foi negociado entre a mínima de $ 0.796 e a máxima de $ 0.8214, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de YURU é $ 0.5789586277522937, enquanto o mais baixo é $ 0.346206572110043.

Em termos de desempenho de curto prazo, YURU variou +0.14% na última hora, -0.45% nas últimas 24 horas e +3.77% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de YURU COIN (YURU)

No.3786

--
----

$ 13.78K
$ 13.78K$ 13.78K

$ 8.11M
$ 8.11M$ 8.11M

--
----

10,000,000
10,000,000 10,000,000

10,000,000
10,000,000 10,000,000

SOL

A capitalização de mercado atual de YURU COIN é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 13.78K. A oferta em circulação de YURU é --, com um fornecimento total de 10000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 8.11M.

Histórico de preços de YURU COIN (YURU) em USD

Acompanhe as variações de preço de YURU COIN para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.00375-0.45%
30 dias$ +0.0805+11.01%
60 dias$ -0.2118-20.70%
90 dias$ -0.231-22.17%
Variação de preço de YURU COIN hoje

Hoje, YURU registrou uma variação de $ -0.00375 (-0.45%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de YURU COIN

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +0.0805 (+11.01%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de YURU COIN

Expandindo a visualização para 60 dias, YURU teve uma variação de $ -0.2118 (-20.70%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de YURU COIN

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -0.231 (-22.17%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de YURU COIN (YURU)!

Confira agora a página de histórico de preço do YURU COIN.

O que é YURU COIN (YURU)

YURU COIN é o token oficial do adorado Yuru-Chara Grand Prix do Japão - uma competição nacional de mascotes que já acumulou mais de 738 milhões de visualizações e 170 milhões de votos desde 2011. O token impulsiona a votação dos fãs, campanhas e interação com NFTs, adotando um modelo deflacionário em que os tokens são queimados à medida que os usuários participam.

YURU COIN está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em YURU COIN de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de YURU para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre YURU COIN em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de YURU COIN tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do YURU COIN (em USD)

Quanto valerá YURU COIN (YURU) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em YURU COIN (YURU) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para YURU COIN.

Confira a previsão de preço de YURU COIN agora!

Tokenomics de YURU COIN (YURU)

Compreender a tokenomics de YURU COIN (YURU) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token YURU agora!

Como comprar YURU COIN (YURU)

Quer saber como comprar YURU COIN? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar YURU COIN facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

YURU para moedas locais

Para uma compreensão mais aprofundada de YURU COIN, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do YURU COIN
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre YURU COIN

Quanto vale hoje o YURU COIN (YURU)?
O preço ao vivo de YURU em USD é 0.8114 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de YURU para USD?
O preço atual de YURU para USD é $ 0.8114. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de YURU COIN?
A capitalização de mercado de YURU é -- USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de YURU?
O fornecimento circulante de YURU é de -- USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de YURU?
YURU atingiu um preço máximo histórico de 0.5789586277522937 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de YURU?
YURU atingiu um preço minímo histórico de 0.346206572110043 USD.
Qual é o volume de negociação de YURU?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para YURU é $ 13.78K USD.
YURU vai subir ainda este ano?
YURU pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do YURU para uma análise mais detalhada.
