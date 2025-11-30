Tokenomics de Uranium.io (XU3O8)

Tokenomics de Uranium.io (XU3O8)

Descubra informações essenciais sobre Uranium.io (XU3O8), incluindo seu fornecimento total de tokens, modelo de distribuição e dados de mercado em tempo real.
2025-11-30
Tokenomics e análise de preços de Uranium.io (XU3O8)

Explore os principais dados de tokenomics e preço de Uranium.io (XU3O8), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.

Informação sobre Uranium.io (XU3O8)

Uranium.io (XU3O8) is the world’s first tokenised uranium,with each token representing equitable ownership in physical uranium, which is stored and verified by Cameco. Built as an ERC-20 token on Etherlink, the high-speed L2 powered by Tezos technology, XU3O8 combines deep on-chain composability with institutional-grade infrastructure.

Site oficial:
https://uranium.io
Whitepaper:
https://uranium.io/en/whitepaper
Explorador de blocos:
https://explorer.etherlink.com/address/0x79052Ab3C166D4899a1e0DD033aC3b379AF0B1fD

Tokenomics de Uranium.io (XU3O8): principais métricas explicadas e casos de uso

Compreender a tokenomics de Uranium.io (XU3O8) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.

Principais métricas e como são calculadas:

Fornecimento total:

A quantidade máxima de tokens XU3O8 que foram ou que poderão ser criados.

Fornecimento circulante:

A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.

Fornecimento máx.:

O limite máximo (hard cap) de quantos tokens XU3O8 podem existir no total.

FDV (Avaliação totalmente diluída):

Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.

Taxa de inflação:

Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.

Por que essas métricas são importantes para os traders?

Alto fornecimento circulante = maior liquidez.

Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.

Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.

FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.

Agora que você compreende a tokenomics do XU3O8, explore o preço em tempo real do token XU3O8!

