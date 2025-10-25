O preço ao vivo de Uranium.io hoje é 4.913 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de XU3O8 para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de XU3O8 facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Uranium.io hoje é 4.913 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de XU3O8 para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de XU3O8 facilmente na MEXC agora.

Logo de Uranium.io

Cotação Uranium.io (XU3O8)

Preço em tempo real de 1 XU3O8 para USD

+2.26%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Uranium.io (XU3O8)
Última atualização da página: 2025-10-25 14:00:28 (UTC+8)

Informações de preço de Uranium.io (XU3O8) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
Mínimo 24h
Máximo 24h

0.00%

+2.26%

+0.94%

+0.94%

O preço em tempo real de Uranium.io (XU3O8) é $ 4.913. Nas últimas 24 horas, XU3O8 foi negociado entre a mínima de $ 4.803 e a máxima de $ 4.933, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de XU3O8 é --, enquanto o mais baixo é --.

Em termos de desempenho de curto prazo, XU3O8 variou 0.00% na última hora, +2.26% nas últimas 24 horas e +0.94% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Uranium.io (XU3O8)

ETHERLINK

A capitalização de mercado atual de Uranium.io é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 324.07K. A oferta em circulação de XU3O8 é --, com um fornecimento total de 160000038. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 786.08M.

Histórico de preços de Uranium.io (XU3O8) em USD

Acompanhe as variações de preço de Uranium.io para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.10856+2.26%
30 dias$ -0.341-6.50%
60 dias$ +0.252+5.40%
90 dias$ +0.466+10.47%
Variação de preço de Uranium.io hoje

Hoje, XU3O8 registrou uma variação de $ +0.10856 (+2.26%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Uranium.io

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.341 (-6.50%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Uranium.io

Expandindo a visualização para 60 dias, XU3O8 teve uma variação de $ +0.252 (+5.40%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Uranium.io

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +0.466 (+10.47%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Uranium.io (XU3O8)!

Confira agora a página de histórico de preço do Uranium.io.

O que é Uranium.io (XU3O8)

Uranium.io (XU3O8) is the world’s first tokenised uranium,with each token representing equitable ownership in physical uranium, which is stored and verified by Cameco. Built as an ERC-20 token on Etherlink, the high-speed L2 powered by Tezos technology, XU3O8 combines deep on-chain composability with institutional-grade infrastructure.

Uranium.io está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Uranium.io de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de XU3O8 para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Uranium.io em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Uranium.io tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Uranium.io (em USD)

Quanto valerá Uranium.io (XU3O8) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Uranium.io (XU3O8) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Uranium.io.

Confira a previsão de preço de Uranium.io agora!

Tokenomics de Uranium.io (XU3O8)

Compreender a tokenomics de Uranium.io (XU3O8) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token XU3O8 agora!

Como comprar Uranium.io (XU3O8)

Quer saber como comprar Uranium.io? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Uranium.io facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

XU3O8 para moedas locais

1 Uranium.io (XU3O8) para VND
129,285.595
1 Uranium.io (XU3O8) para AUD
A$7.51689
1 Uranium.io (XU3O8) para GBP
3.68475
1 Uranium.io (XU3O8) para EUR
4.22518
1 Uranium.io (XU3O8) para USD
$4.913
1 Uranium.io (XU3O8) para MYR
RM20.73286
1 Uranium.io (XU3O8) para TRY
206.05122
1 Uranium.io (XU3O8) para JPY
¥746.776
1 Uranium.io (XU3O8) para ARS
ARS$7,321.89303
1 Uranium.io (XU3O8) para RUB
391.12393
1 Uranium.io (XU3O8) para INR
431.41053
1 Uranium.io (XU3O8) para IDR
Rp81,883.30058
1 Uranium.io (XU3O8) para PHP
288.63875
1 Uranium.io (XU3O8) para EGP
￡E.233.90793
1 Uranium.io (XU3O8) para BRL
R$26.43194
1 Uranium.io (XU3O8) para CAD
C$6.8782
1 Uranium.io (XU3O8) para BDT
600.3686
1 Uranium.io (XU3O8) para NGN
7,172.24305
1 Uranium.io (XU3O8) para COP
$19,042.59148
1 Uranium.io (XU3O8) para ZAR
R.84.79838
1 Uranium.io (XU3O8) para UAH
205.31427
1 Uranium.io (XU3O8) para TZS
T.Sh.12,221.38228
1 Uranium.io (XU3O8) para VES
Bs1,041.556
1 Uranium.io (XU3O8) para CLP
$4,623.133
1 Uranium.io (XU3O8) para PKR
Rs1,380.40561
1 Uranium.io (XU3O8) para KZT
2,645.6505
1 Uranium.io (XU3O8) para THB
฿160.40945
1 Uranium.io (XU3O8) para TWD
NT$151.51692
1 Uranium.io (XU3O8) para AED
د.إ18.03071
1 Uranium.io (XU3O8) para CHF
Fr3.88127
1 Uranium.io (XU3O8) para HKD
HK$38.12488
1 Uranium.io (XU3O8) para AMD
֏1,881.62987
1 Uranium.io (XU3O8) para MAD
.د.م45.29786
1 Uranium.io (XU3O8) para MXN
$90.64485
1 Uranium.io (XU3O8) para SAR
ريال18.42375
1 Uranium.io (XU3O8) para ETB
Br741.91213
1 Uranium.io (XU3O8) para KES
KSh634.71047
1 Uranium.io (XU3O8) para JOD
د.أ3.483317
1 Uranium.io (XU3O8) para PLN
17.93245
1 Uranium.io (XU3O8) para RON
лв21.46981
1 Uranium.io (XU3O8) para SEK
kr46.1822
1 Uranium.io (XU3O8) para BGN
лв8.25384
1 Uranium.io (XU3O8) para HUF
Ft1,648.06585
1 Uranium.io (XU3O8) para CZK
102.73083
1 Uranium.io (XU3O8) para KWD
د.ك1.503378
1 Uranium.io (XU3O8) para ILS
16.11464
1 Uranium.io (XU3O8) para BOB
Bs33.8997
1 Uranium.io (XU3O8) para AZN
8.3521
1 Uranium.io (XU3O8) para TJS
SM45.34699
1 Uranium.io (XU3O8) para GEL
13.31423
1 Uranium.io (XU3O8) para AOA
Kz4,507.33359
1 Uranium.io (XU3O8) para BHD
.د.ب1.847288
1 Uranium.io (XU3O8) para BMD
$4.913
1 Uranium.io (XU3O8) para DKK
kr31.54146
1 Uranium.io (XU3O8) para HNL
L128.42582
1 Uranium.io (XU3O8) para MUR
223.68889
1 Uranium.io (XU3O8) para NAD
$84.79838
1 Uranium.io (XU3O8) para NOK
kr49.17913
1 Uranium.io (XU3O8) para NZD
$8.49949
1 Uranium.io (XU3O8) para PAB
B/.4.913
1 Uranium.io (XU3O8) para PGK
K20.68373
1 Uranium.io (XU3O8) para QAR
ر.ق17.88332
1 Uranium.io (XU3O8) para RSD
дин.495.91822
1 Uranium.io (XU3O8) para UZS
soʻm59,914.62456
1 Uranium.io (XU3O8) para ALL
L407.779
1 Uranium.io (XU3O8) para ANG
ƒ8.79427
1 Uranium.io (XU3O8) para AWG
ƒ8.79427
1 Uranium.io (XU3O8) para BBD
$9.826
1 Uranium.io (XU3O8) para BAM
KM8.25384
1 Uranium.io (XU3O8) para BIF
Fr14,488.437
1 Uranium.io (XU3O8) para BND
$6.33777
1 Uranium.io (XU3O8) para BSD
$4.913
1 Uranium.io (XU3O8) para JMD
$787.79955
1 Uranium.io (XU3O8) para KHR
19,810.44425
1 Uranium.io (XU3O8) para KMF
Fr2,083.112
1 Uranium.io (XU3O8) para LAK
106,804.34569
1 Uranium.io (XU3O8) para LKR
රු1,491.93071
1 Uranium.io (XU3O8) para MDL
L83.47187
1 Uranium.io (XU3O8) para MGA
Ar22,230.73544
1 Uranium.io (XU3O8) para MOP
P39.304
1 Uranium.io (XU3O8) para MVR
75.1689
1 Uranium.io (XU3O8) para MWK
MK8,529.50843
1 Uranium.io (XU3O8) para MZN
MT313.9407
1 Uranium.io (XU3O8) para NPR
रु689.73607
1 Uranium.io (XU3O8) para PYG
34,842.996
1 Uranium.io (XU3O8) para RWF
Fr7,118.937
1 Uranium.io (XU3O8) para SBD
$40.38486
1 Uranium.io (XU3O8) para SCR
68.68374
1 Uranium.io (XU3O8) para SRD
$194.99697
1 Uranium.io (XU3O8) para SVC
$42.93962
1 Uranium.io (XU3O8) para SZL
L84.94577
1 Uranium.io (XU3O8) para TMT
m17.24463
1 Uranium.io (XU3O8) para TND
د.ت14.400003
1 Uranium.io (XU3O8) para TTD
$33.31014
1 Uranium.io (XU3O8) para UGX
Sh17,116.892
1 Uranium.io (XU3O8) para XAF
Fr2,770.932
1 Uranium.io (XU3O8) para XCD
$13.2651
1 Uranium.io (XU3O8) para XOF
Fr2,770.932
1 Uranium.io (XU3O8) para XPF
Fr501.126
1 Uranium.io (XU3O8) para BWP
P70.10851
1 Uranium.io (XU3O8) para BZD
$9.87513
1 Uranium.io (XU3O8) para CVE
$467.91412
1 Uranium.io (XU3O8) para DJF
Fr869.601
1 Uranium.io (XU3O8) para DOP
$312.85984
1 Uranium.io (XU3O8) para DZD
د.ج639.52521
1 Uranium.io (XU3O8) para FJD
$11.15251
1 Uranium.io (XU3O8) para GNF
Fr42,718.535
1 Uranium.io (XU3O8) para GTQ
Q37.58445
1 Uranium.io (XU3O8) para GYD
$1,027.7996
1 Uranium.io (XU3O8) para ISK
kr604.299

Recurso Uranium.io

Para uma compreensão mais aprofundada de Uranium.io, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Uranium.io
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Uranium.io

Quanto vale hoje o Uranium.io (XU3O8)?
O preço ao vivo de XU3O8 em USD é 4.913 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de XU3O8 para USD?
O preço atual de XU3O8 para USD é $ 4.913. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Uranium.io?
A capitalização de mercado de XU3O8 é -- USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de XU3O8?
O fornecimento circulante de XU3O8 é de -- USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de XU3O8?
XU3O8 atingiu um preço máximo histórico de -- USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de XU3O8?
XU3O8 atingiu um preço minímo histórico de -- USD.
Qual é o volume de negociação de XU3O8?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para XU3O8 é $ 324.07K USD.
XU3O8 vai subir ainda este ano?
XU3O8 pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do XU3O8 para uma análise mais detalhada.
Atualizações importantes da indústria sobre o Uranium.io (XU3O8)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Ver mais

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de XU3O8 para USD

Montante

XU3O8
XU3O8
USD
USD

1 XU3O8 = 4.913 USD

Negocie XU3O8

Junte-se à MEXC hoje mesmo

Taxa Maker no Spot de --, Taxa Taker no Spot de --
Taxa Maker em Futuros de --, Taxa Taker em Futuros de --

