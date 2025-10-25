O que é Codatta (XNY)

Codatta funciona como uma plataforma descentralizada de infraestrutura de dados que transforma dados brutos em ativos tokenizados, permitindo que desenvolvedores de IA acessem e utilizem conjuntos de dados de alta qualidade. Alimentada pela XnY Network, a Codatta viabiliza a conversão de dados em ativos, permitindo que os contribuidores recebam royalties com base no uso de seus ativos de dados. Codatta funciona como uma plataforma descentralizada de infraestrutura de dados que transforma dados brutos em ativos tokenizados, permitindo que desenvolvedores de IA acessem e utilizem conjuntos de dados de alta qualidade. Alimentada pela XnY Network, a Codatta viabiliza a conversão de dados em ativos, permitindo que os contribuidores recebam royalties com base no uso de seus ativos de dados.

Codatta está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Codatta de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.



Além disso, você pode:

- Verificar a disponibilidade de staking de XNY para saber como ganhar recompensas com suas participações.

- Ler análises e avaliações sobre Codatta em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Codatta tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Codatta (em USD)

Quanto valerá Codatta (XNY) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Codatta (XNY) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Codatta.

Confira a previsão de preço de Codatta agora!

Tokenomics de Codatta (XNY)

Compreender a tokenomics de Codatta (XNY) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token XNY agora!

Como comprar Codatta (XNY)

Quer saber como comprar Codatta? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Codatta facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

XNY para moedas locais

Experimente o Conversor

Recurso Codatta

Para uma compreensão mais aprofundada de Codatta, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Codatta Quanto vale hoje o Codatta (XNY)? O preço ao vivo de XNY em USD é 0.006274 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de XNY para USD? $ 0.006274 . Confira o O preço atual de XNY para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Codatta? A capitalização de mercado de XNY é $ 15.69M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de XNY? O fornecimento circulante de XNY é de 2.50B USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de XNY? XNY atingiu um preço máximo histórico de 0.028917157801932714 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de XNY? XNY atingiu um preço minímo histórico de 0.002007819087959233 USD . Qual é o volume de negociação de XNY? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para XNY é $ 162.17K USD . XNY vai subir ainda este ano? XNY pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do XNY para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Codatta (XNY)

Hora (UTC+8) Tipo Informação 10-24 21:49:00 Atualizações da Indústria Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção 10-23 22:32:48 Atualizações da Indústria Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo" 10-23 15:34:02 Atualizações da Indústria As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro 10-23 01:13:05 Atualizações da Indústria Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo" 10-22 21:14:27 Atualizações da Indústria O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história 10-22 12:58:37 Atualizações da Indústria Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025