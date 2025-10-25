O que é LBR (XLBR)

LBR está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em LBR de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.



Previsão de preço do LBR (em USD)

Tokenomics de LBR (XLBR)

Compreender a tokenomics de LBR (XLBR) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token XLBR agora!

XLBR para moedas locais

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre LBR Quanto vale hoje o LBR (XLBR)? O preço ao vivo de XLBR em USD é -- USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de XLBR para USD? -- . Confira o O preço atual de XLBR para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de LBR? A capitalização de mercado de XLBR é -- USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de XLBR? O fornecimento circulante de XLBR é de -- USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de XLBR? XLBR atingiu um preço máximo histórico de -- USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de XLBR? XLBR atingiu um preço minímo histórico de -- USD . Qual é o volume de negociação de XLBR? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para XLBR é -- USD . XLBR vai subir ainda este ano? XLBR pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do XLBR para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o LBR (XLBR)

Hora (UTC+8) Tipo Informação 10-24 21:49:00 Atualizações da Indústria Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção 10-23 22:32:48 Atualizações da Indústria Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo" 10-23 15:34:02 Atualizações da Indústria As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro 10-23 01:13:05 Atualizações da Indústria Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo" 10-22 21:14:27 Atualizações da Indústria O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história 10-22 12:58:37 Atualizações da Indústria Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

