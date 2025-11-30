Tokenomics de XL1 (XL1)

Tokenomics de XL1 (XL1)

Descubra informações essenciais sobre XL1 (XL1), incluindo seu fornecimento total de tokens, modelo de distribuição e dados de mercado em tempo real.
Última atualização da página: 2025-11-30 19:06:02 (UTC+8)
USD

Tokenomics e análise de preços de XL1 (XL1)

Explore os principais dados de tokenomics e preço de XL1 (XL1), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.

Capitalização de mercado:
$ 3.84M
$ 3.84M
Fornecimento total:
$ 38.00B
$ 38.00B
Fornecimento circulante:
$ 5.74B
$ 5.74B
FDV (Avaliação totalmente diluída):
$ 25.40M
$ 25.40M
Máximo histórico:
$ 0.0051751
$ 0.0051751
Mínimo histórico:
$ 0.000627599300698413
$ 0.000627599300698413
Preço atual:
$ 0.0006683
$ 0.0006683

Informação sobre XL1 (XL1)

XYO initially built a data company focused on Proof of Location, providing certainty of location for connected devices. Over time, XYO evolved into a full-fledged data company that collects and verifies both real-world and virtual data, connecting it to Web2 and Web3 applications. XYO expanded its ecosystem by launching the XYO Layer One blockchain, purpose-built to support the intensive data demands of DePIN, RWA, AI, and similar data-driven industries. The XYO Layer One blockchain offers a purpose-built solution for data-heavy industries like AI and DePIN, featuring unique architecture that supports simultaneous operation of blockchains with a unified, shared ledger. It enables seamless data handling while maintaining precision and scalability, ensuring it meets the demands of diverse applications.

Site oficial:
https://xyo.network
Whitepaper:
https://docs.xyo.network/xyol1-white-paper.pdf
Explorador de blocos:
https://etherscan.io/token/0xf72ae3e0da743033abd7a407557d684c1ae66aed

Tokenomics de XL1 (XL1): principais métricas explicadas e casos de uso

Compreender a tokenomics de XL1 (XL1) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.

Principais métricas e como são calculadas:

Fornecimento total:

A quantidade máxima de tokens XL1 que foram ou que poderão ser criados.

Fornecimento circulante:

A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.

Fornecimento máx.:

O limite máximo (hard cap) de quantos tokens XL1 podem existir no total.

FDV (Avaliação totalmente diluída):

Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.

Taxa de inflação:

Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.

Por que essas métricas são importantes para os traders?

Alto fornecimento circulante = maior liquidez.

Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.

Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.

FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.

Agora que você compreende a tokenomics do XL1, explore o preço em tempo real do token XL1!

