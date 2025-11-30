Tokenomics de xCellar (XCL)

Tokenomics de xCellar (XCL)

Descubra informações essenciais sobre xCellar (XCL), incluindo seu fornecimento total de tokens, modelo de distribuição e dados de mercado em tempo real.
Última atualização da página: 2025-11-30 19:26:50 (UTC+8)
USD

Tokenomics e análise de preços de xCellar (XCL)

Explore os principais dados de tokenomics e preço de xCellar (XCL), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.

Capitalização de mercado:
$ 3.00M
Fornecimento total:
$ 950.00M
Fornecimento circulante:
$ 933.00M
FDV (Avaliação totalmente diluída):
$ 3.06M
Máximo histórico:
$ 0.0291
Mínimo histórico:
$ 0.002480501181173691
Preço atual:
$ 0.00322
Informação sobre xCellar (XCL)

xCellar é um protocolo DeFi impulsionado pela Fawkes Formula, que oferece transações inrastreadas e seguras na blockchain. Ele foi desenvolvido para proporcionar aos usuários total privacidade financeira e controle sobre seus ativos.

Site oficial:
https://xcellar.ai/
Explorador de blocos:
https://etherscan.io/token/0xca5e50710f656f2e537ce2fc8504db6e24ed3515

Tokenomics de xCellar (XCL): principais métricas explicadas e casos de uso

Compreender a tokenomics de xCellar (XCL) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.

Principais métricas e como são calculadas:

Fornecimento total:

A quantidade máxima de tokens XCL que foram ou que poderão ser criados.

Fornecimento circulante:

A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.

Fornecimento máx.:

O limite máximo (hard cap) de quantos tokens XCL podem existir no total.

FDV (Avaliação totalmente diluída):

Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.

Taxa de inflação:

Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.

Por que essas métricas são importantes para os traders?

Alto fornecimento circulante = maior liquidez.

Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.

Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.

FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.

Agora que você compreende a tokenomics do XCL, explore o preço em tempo real do token XCL!

Como comprar XCL

Interessado em adicionar xCellar (XCL) ao seu portfólio? A MEXC oferece diversos métodos para comprar XCL, incluindo cartão de crédito, transferências bancárias e negociação peer-to-peer (P2P). Seja você iniciante ou experiente, a MEXC torna a compra de criptomoedas fácil e segura.

Histórico de preços de xCellar (XCL)

Analisar o histórico de preços de XCL ajuda os usuários a entender os movimentos passados do mercado, os principais níveis de suporte e resistência, e os padrões de volatilidade. Seja acompanhando máximas históricas ou identificando tendências, os dados históricos são uma parte essencial da previsão de preços e da análise técnica.

Previsão de preço de XCL

Quer saber para onde o XCL pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do XCL combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.

mc_how_why_title
