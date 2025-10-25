O preço ao vivo de WEED Token hoje é 0.0744 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de WEED para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de WEED facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de WEED Token hoje é 0.0744 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de WEED para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de WEED facilmente na MEXC agora.

Logo de WEED Token

Cotação WEED Token (WEED)

Preço em tempo real de 1 WEED para USD

$0.0745
$0.0745$0.0745
+28.89%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de WEED Token (WEED)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:58:34 (UTC+8)

Informações de preço de WEED Token (WEED) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.0486
$ 0.0486$ 0.0486
Mínimo 24h
$ 0.0995
$ 0.0995$ 0.0995
Máximo 24h

$ 0.0486
$ 0.0486$ 0.0486

$ 0.0995
$ 0.0995$ 0.0995

--
----

--
----

-0.54%

+28.89%

+75.05%

+75.05%

O preço em tempo real de WEED Token (WEED) é $ 0.0744. Nas últimas 24 horas, WEED foi negociado entre a mínima de $ 0.0486 e a máxima de $ 0.0995, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de WEED é --, enquanto o mais baixo é --.

Em termos de desempenho de curto prazo, WEED variou -0.54% na última hora, +28.89% nas últimas 24 horas e +75.05% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de WEED Token (WEED)

--
----

$ 56.26K
$ 56.26K$ 56.26K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

A capitalização de mercado atual de WEED Token é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 56.26K. A oferta em circulação de WEED é --, com um fornecimento total de --. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de --.

Histórico de preços de WEED Token (WEED) em USD

Acompanhe as variações de preço de WEED Token para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.0166988+28.89%
30 dias$ -0.1256-62.80%
60 dias$ -0.1256-62.80%
90 dias$ -0.1256-62.80%
Variação de preço de WEED Token hoje

Hoje, WEED registrou uma variação de $ +0.0166988 (+28.89%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de WEED Token

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.1256 (-62.80%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de WEED Token

Expandindo a visualização para 60 dias, WEED teve uma variação de $ -0.1256 (-62.80%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de WEED Token

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -0.1256 (-62.80%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de WEED Token (WEED)!

Confira agora a página de histórico de preço do WEED Token.

O que é WEED Token (WEED)

Token nativo do Facility Game.

WEED Token está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em WEED Token de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de WEED para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre WEED Token em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de WEED Token tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do WEED Token (em USD)

Quanto valerá WEED Token (WEED) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em WEED Token (WEED) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para WEED Token.

Confira a previsão de preço de WEED Token agora!

Tokenomics de WEED Token (WEED)

Compreender a tokenomics de WEED Token (WEED) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token WEED agora!

Como comprar WEED Token (WEED)

Quer saber como comprar WEED Token? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar WEED Token facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

WEED para moedas locais

1 WEED Token (WEED) para VND
1,957.836
1 WEED Token (WEED) para AUD
A$0.113832
1 WEED Token (WEED) para GBP
0.0558
1 WEED Token (WEED) para EUR
0.063984
1 WEED Token (WEED) para USD
$0.0744
1 WEED Token (WEED) para MYR
RM0.313968
1 WEED Token (WEED) para TRY
3.120336
1 WEED Token (WEED) para JPY
¥11.3088
1 WEED Token (WEED) para ARS
ARS$110.879064
1 WEED Token (WEED) para RUB
5.922984
1 WEED Token (WEED) para INR
6.533064
1 WEED Token (WEED) para IDR
Rp1,239.999504
1 WEED Token (WEED) para PHP
4.371
1 WEED Token (WEED) para EGP
￡E.3.542184
1 WEED Token (WEED) para BRL
R$0.400272
1 WEED Token (WEED) para CAD
C$0.10416
1 WEED Token (WEED) para BDT
9.09168
1 WEED Token (WEED) para NGN
108.61284
1 WEED Token (WEED) para COP
$288.371424
1 WEED Token (WEED) para ZAR
R.1.284144
1 WEED Token (WEED) para UAH
3.109176
1 WEED Token (WEED) para TZS
T.Sh.185.074464
1 WEED Token (WEED) para VES
Bs15.7728
1 WEED Token (WEED) para CLP
$70.0104
1 WEED Token (WEED) para PKR
Rs20.904168
1 WEED Token (WEED) para KZT
40.0644
1 WEED Token (WEED) para THB
฿2.42916
1 WEED Token (WEED) para TWD
NT$2.294496
1 WEED Token (WEED) para AED
د.إ0.273048
1 WEED Token (WEED) para CHF
Fr0.058776
1 WEED Token (WEED) para HKD
HK$0.577344
1 WEED Token (WEED) para AMD
֏28.494456
1 WEED Token (WEED) para MAD
.د.م0.685968
1 WEED Token (WEED) para MXN
$1.37268
1 WEED Token (WEED) para SAR
ريال0.279
1 WEED Token (WEED) para ETB
Br11.235144
1 WEED Token (WEED) para KES
KSh9.611736
1 WEED Token (WEED) para JOD
د.أ0.0527496
1 WEED Token (WEED) para PLN
0.27156
1 WEED Token (WEED) para RON
лв0.325128
1 WEED Token (WEED) para SEK
kr0.69936
1 WEED Token (WEED) para BGN
лв0.124992
1 WEED Token (WEED) para HUF
Ft24.95748
1 WEED Token (WEED) para CZK
1.555704
1 WEED Token (WEED) para KWD
د.ك0.0227664
1 WEED Token (WEED) para ILS
0.244032
1 WEED Token (WEED) para BOB
Bs0.51336
1 WEED Token (WEED) para AZN
0.12648
1 WEED Token (WEED) para TJS
SM0.686712
1 WEED Token (WEED) para GEL
0.201624
1 WEED Token (WEED) para AOA
Kz68.256792
1 WEED Token (WEED) para BHD
.د.ب0.0279744
1 WEED Token (WEED) para BMD
$0.0744
1 WEED Token (WEED) para DKK
kr0.477648
1 WEED Token (WEED) para HNL
L1.944816
1 WEED Token (WEED) para MUR
3.387432
1 WEED Token (WEED) para NAD
$1.284144
1 WEED Token (WEED) para NOK
kr0.744744
1 WEED Token (WEED) para NZD
$0.128712
1 WEED Token (WEED) para PAB
B/.0.0744
1 WEED Token (WEED) para PGK
K0.313224
1 WEED Token (WEED) para QAR
ر.ق0.270816
1 WEED Token (WEED) para RSD
дин.7.509936
1 WEED Token (WEED) para UZS
soʻm907.316928
1 WEED Token (WEED) para ALL
L6.1752
1 WEED Token (WEED) para ANG
ƒ0.133176
1 WEED Token (WEED) para AWG
ƒ0.133176
1 WEED Token (WEED) para BBD
$0.1488
1 WEED Token (WEED) para BAM
KM0.124992
1 WEED Token (WEED) para BIF
Fr219.4056
1 WEED Token (WEED) para BND
$0.095976
1 WEED Token (WEED) para BSD
$0.0744
1 WEED Token (WEED) para JMD
$11.93004
1 WEED Token (WEED) para KHR
299.9994
1 WEED Token (WEED) para KMF
Fr31.5456
1 WEED Token (WEED) para LAK
1,617.391272
1 WEED Token (WEED) para LKR
රු22.593048
1 WEED Token (WEED) para MDL
L1.264056
1 WEED Token (WEED) para MGA
Ar336.651072
1 WEED Token (WEED) para MOP
P0.5952
1 WEED Token (WEED) para MVR
1.13832
1 WEED Token (WEED) para MWK
MK129.166584
1 WEED Token (WEED) para MZN
MT4.75416
1 WEED Token (WEED) para NPR
रु10.445016
1 WEED Token (WEED) para PYG
527.6448
1 WEED Token (WEED) para RWF
Fr107.8056
1 WEED Token (WEED) para SBD
$0.611568
1 WEED Token (WEED) para SCR
1.040112
1 WEED Token (WEED) para SRD
$2.952936
1 WEED Token (WEED) para SVC
$0.650256
1 WEED Token (WEED) para SZL
L1.286376
1 WEED Token (WEED) para TMT
m0.261144
1 WEED Token (WEED) para TND
د.ت0.2180664
1 WEED Token (WEED) para TTD
$0.504432
1 WEED Token (WEED) para UGX
Sh259.2096
1 WEED Token (WEED) para XAF
Fr41.9616
1 WEED Token (WEED) para XCD
$0.20088
1 WEED Token (WEED) para XOF
Fr41.9616
1 WEED Token (WEED) para XPF
Fr7.5888
1 WEED Token (WEED) para BWP
P1.061688
1 WEED Token (WEED) para BZD
$0.149544
1 WEED Token (WEED) para CVE
$7.085856
1 WEED Token (WEED) para DJF
Fr13.1688
1 WEED Token (WEED) para DOP
$4.737792
1 WEED Token (WEED) para DZD
د.ج9.684648
1 WEED Token (WEED) para FJD
$0.168888
1 WEED Token (WEED) para GNF
Fr646.908
1 WEED Token (WEED) para GTQ
Q0.56916
1 WEED Token (WEED) para GYD
$15.56448
1 WEED Token (WEED) para ISK
kr9.1512

Para uma compreensão mais aprofundada de WEED Token, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre WEED Token

Quanto vale hoje o WEED Token (WEED)?
O preço ao vivo de WEED em USD é 0.0744 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de WEED para USD?
O preço atual de WEED para USD é $ 0.0744. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de WEED Token?
A capitalização de mercado de WEED é -- USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de WEED?
O fornecimento circulante de WEED é de -- USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de WEED?
WEED atingiu um preço máximo histórico de -- USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de WEED?
WEED atingiu um preço minímo histórico de -- USD.
Qual é o volume de negociação de WEED?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para WEED é $ 56.26K USD.
WEED vai subir ainda este ano?
WEED pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do WEED para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:58:34 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o WEED Token (WEED)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

