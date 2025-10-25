O preço ao vivo de Weasy AI hoje é 0.00000481 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de WEASY para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de WEASY facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Weasy AI hoje é 0.00000481 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de WEASY para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de WEASY facilmente na MEXC agora.

Logo de Weasy AI

Cotação Weasy AI (WEASY)

Preço em tempo real de 1 WEASY para USD

$0.00000481
$0.00000481$0.00000481
-7.50%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Weasy AI (WEASY)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:58:19 (UTC+8)

Informações de preço de Weasy AI (WEASY) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.0000043
$ 0.0000043$ 0.0000043
Mínimo 24h
$ 0.00000696
$ 0.00000696$ 0.00000696
Máximo 24h

$ 0.0000043
$ 0.0000043$ 0.0000043

$ 0.00000696
$ 0.00000696$ 0.00000696

--
----

--
----

0.00%

-7.50%

-51.32%

-51.32%

O preço em tempo real de Weasy AI (WEASY) é $ 0.00000481. Nas últimas 24 horas, WEASY foi negociado entre a mínima de $ 0.0000043 e a máxima de $ 0.00000696, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de WEASY é --, enquanto o mais baixo é --.

Em termos de desempenho de curto prazo, WEASY variou 0.00% na última hora, -7.50% nas últimas 24 horas e -51.32% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Weasy AI (WEASY)

--
----

$ 2.34K
$ 2.34K$ 2.34K

$ 4.81K
$ 4.81K$ 4.81K

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

A capitalização de mercado atual de Weasy AI é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 2.34K. A oferta em circulação de WEASY é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 4.81K.

Histórico de preços de Weasy AI (WEASY) em USD

Acompanhe as variações de preço de Weasy AI para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.00000039-7.50%
30 dias$ -0.00000017-3.42%
60 dias$ -0.02746519-99.99%
90 dias$ -0.00499519-99.91%
Variação de preço de Weasy AI hoje

Hoje, WEASY registrou uma variação de $ -0.00000039 (-7.50%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Weasy AI

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.00000017 (-3.42%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Weasy AI

Expandindo a visualização para 60 dias, WEASY teve uma variação de $ -0.02746519 (-99.99%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Weasy AI

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -0.00499519 (-99.91%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Weasy AI (WEASY)!

Confira agora a página de histórico de preço do Weasy AI.

O que é Weasy AI (WEASY)

At Weasy AI, we believe visual content should be both powerful and protected. That’s why we built a system where users can create highly specific visuals using natural language prompts, and instantly license them as NFTs — without worrying about design files or copyright issues.

Weasy AI está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Weasy AI de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de WEASY para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Weasy AI em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Weasy AI tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Weasy AI (em USD)

Quanto valerá Weasy AI (WEASY) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Weasy AI (WEASY) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Weasy AI.

Confira a previsão de preço de Weasy AI agora!

Tokenomics de Weasy AI (WEASY)

Compreender a tokenomics de Weasy AI (WEASY) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token WEASY agora!

Como comprar Weasy AI (WEASY)

Quer saber como comprar Weasy AI? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Weasy AI facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

WEASY para moedas locais

Recurso Weasy AI

Para uma compreensão mais aprofundada de Weasy AI, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Weasy AI
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Weasy AI

Quanto vale hoje o Weasy AI (WEASY)?
O preço ao vivo de WEASY em USD é 0.00000481 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de WEASY para USD?
O preço atual de WEASY para USD é $ 0.00000481. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Weasy AI?
A capitalização de mercado de WEASY é -- USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de WEASY?
O fornecimento circulante de WEASY é de -- USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de WEASY?
WEASY atingiu um preço máximo histórico de -- USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de WEASY?
WEASY atingiu um preço minímo histórico de -- USD.
Qual é o volume de negociação de WEASY?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para WEASY é $ 2.34K USD.
WEASY vai subir ainda este ano?
WEASY pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do WEASY para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:58:19 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Weasy AI (WEASY)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Ver mais

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de WEASY para USD

Montante

WEASY
WEASY
USD
USD

1 WEASY = 0.0000048 USD

Negocie WEASY

WEASY/USDT
$0.00000481
$0.00000481$0.00000481
-7.50%

Junte-se à MEXC hoje mesmo

Taxa Maker no Spot de --, Taxa Taker no Spot de --
Taxa Maker em Futuros de --, Taxa Taker em Futuros de --

