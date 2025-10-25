O preço ao vivo de Unstable Tether hoje é 0.0001752 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de USDUT para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de USDUT facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Unstable Tether hoje é 0.0001752 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de USDUT para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de USDUT facilmente na MEXC agora.

Logo de Unstable Tether

Cotação Unstable Tether (USDUT)

Preço em tempo real de 1 USDUT para USD

$0.0001752
$0.0001752$0.0001752
+14.50%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Unstable Tether (USDUT)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:57:06 (UTC+8)

Informações de preço de Unstable Tether (USDUT) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.0001429
$ 0.0001429$ 0.0001429
Mínimo 24h
$ 0.0001752
$ 0.0001752$ 0.0001752
Máximo 24h

$ 0.0001429
$ 0.0001429$ 0.0001429

$ 0.0001752
$ 0.0001752$ 0.0001752

--
----

--
----

+3.24%

+14.50%

-5.76%

-5.76%

O preço em tempo real de Unstable Tether (USDUT) é $ 0.0001752. Nas últimas 24 horas, USDUT foi negociado entre a mínima de $ 0.0001429 e a máxima de $ 0.0001752, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de USDUT é --, enquanto o mais baixo é --.

Em termos de desempenho de curto prazo, USDUT variou +3.24% na última hora, +14.50% nas últimas 24 horas e -5.76% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Unstable Tether (USDUT)

--
----

$ 57.26K
$ 57.26K$ 57.26K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

A capitalização de mercado atual de Unstable Tether é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 57.26K. A oferta em circulação de USDUT é --, com um fornecimento total de --. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de --.

Histórico de preços de Unstable Tether (USDUT) em USD

Acompanhe as variações de preço de Unstable Tether para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.000022187+14.50%
30 dias$ -0.000453-72.12%
60 dias$ -0.0018248-91.24%
90 dias$ -0.0018248-91.24%
Variação de preço de Unstable Tether hoje

Hoje, USDUT registrou uma variação de $ +0.000022187 (+14.50%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Unstable Tether

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.000453 (-72.12%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Unstable Tether

Expandindo a visualização para 60 dias, USDUT teve uma variação de $ -0.0018248 (-91.24%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Unstable Tether

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -0.0018248 (-91.24%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Unstable Tether (USDUT)!

Confira agora a página de histórico de preço do Unstable Tether.

O que é Unstable Tether (USDUT)

USDUT é uma memecoin com tema em torno do “dólar instável”, com uma narrativa centrada na instabilidade deliberada para impulsionar o interesse especulativo.

Unstable Tether está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Unstable Tether de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de USDUT para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Unstable Tether em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Unstable Tether tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Unstable Tether (em USD)

Quanto valerá Unstable Tether (USDUT) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Unstable Tether (USDUT) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Unstable Tether.

Confira a previsão de preço de Unstable Tether agora!

Tokenomics de Unstable Tether (USDUT)

Compreender a tokenomics de Unstable Tether (USDUT) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token USDUT agora!

Como comprar Unstable Tether (USDUT)

Quer saber como comprar Unstable Tether? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Unstable Tether facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

USDUT para moedas locais

1 Unstable Tether (USDUT) para VND
4.610388
1 Unstable Tether (USDUT) para AUD
A$0.000268056
1 Unstable Tether (USDUT) para GBP
0.0001314
1 Unstable Tether (USDUT) para EUR
0.000150672
1 Unstable Tether (USDUT) para USD
$0.0001752
1 Unstable Tether (USDUT) para MYR
RM0.000739344
1 Unstable Tether (USDUT) para TRY
0.007347888
1 Unstable Tether (USDUT) para JPY
¥0.0266304
1 Unstable Tether (USDUT) para ARS
ARS$0.261102312
1 Unstable Tether (USDUT) para RUB
0.013947672
1 Unstable Tether (USDUT) para INR
0.015384312
1 Unstable Tether (USDUT) para IDR
Rp2.919998832
1 Unstable Tether (USDUT) para PHP
0.010293
1 Unstable Tether (USDUT) para EGP
￡E.0.008341272
1 Unstable Tether (USDUT) para BRL
R$0.000942576
1 Unstable Tether (USDUT) para CAD
C$0.00024528
1 Unstable Tether (USDUT) para BDT
0.02140944
1 Unstable Tether (USDUT) para NGN
0.25576572
1 Unstable Tether (USDUT) para COP
$0.679068192
1 Unstable Tether (USDUT) para ZAR
R.0.003023952
1 Unstable Tether (USDUT) para UAH
0.007321608
1 Unstable Tether (USDUT) para TZS
T.Sh.0.435820512
1 Unstable Tether (USDUT) para VES
Bs0.0371424
1 Unstable Tether (USDUT) para CLP
$0.1648632
1 Unstable Tether (USDUT) para PKR
Rs0.049225944
1 Unstable Tether (USDUT) para KZT
0.0943452
1 Unstable Tether (USDUT) para THB
฿0.00572028
1 Unstable Tether (USDUT) para TWD
NT$0.005403168
1 Unstable Tether (USDUT) para AED
د.إ0.000642984
1 Unstable Tether (USDUT) para CHF
Fr0.000138408
1 Unstable Tether (USDUT) para HKD
HK$0.001359552
1 Unstable Tether (USDUT) para AMD
֏0.067099848
1 Unstable Tether (USDUT) para MAD
.د.م0.001615344
1 Unstable Tether (USDUT) para MXN
$0.00323244
1 Unstable Tether (USDUT) para SAR
ريال0.000657
1 Unstable Tether (USDUT) para ETB
Br0.026456952
1 Unstable Tether (USDUT) para KES
KSh0.022634088
1 Unstable Tether (USDUT) para JOD
د.أ0.0001242168
1 Unstable Tether (USDUT) para PLN
0.00063948
1 Unstable Tether (USDUT) para RON
лв0.000765624
1 Unstable Tether (USDUT) para SEK
kr0.00164688
1 Unstable Tether (USDUT) para BGN
лв0.000294336
1 Unstable Tether (USDUT) para HUF
Ft0.05877084
1 Unstable Tether (USDUT) para CZK
0.003663432
1 Unstable Tether (USDUT) para KWD
د.ك0.0000536112
1 Unstable Tether (USDUT) para ILS
0.000574656
1 Unstable Tether (USDUT) para BOB
Bs0.00120888
1 Unstable Tether (USDUT) para AZN
0.00029784
1 Unstable Tether (USDUT) para TJS
SM0.001617096
1 Unstable Tether (USDUT) para GEL
0.000474792
1 Unstable Tether (USDUT) para AOA
Kz0.160733736
1 Unstable Tether (USDUT) para BHD
.د.ب0.0000658752
1 Unstable Tether (USDUT) para BMD
$0.0001752
1 Unstable Tether (USDUT) para DKK
kr0.001124784
1 Unstable Tether (USDUT) para HNL
L0.004579728
1 Unstable Tether (USDUT) para MUR
0.007976856
1 Unstable Tether (USDUT) para NAD
$0.003023952
1 Unstable Tether (USDUT) para NOK
kr0.001753752
1 Unstable Tether (USDUT) para NZD
$0.000303096
1 Unstable Tether (USDUT) para PAB
B/.0.0001752
1 Unstable Tether (USDUT) para PGK
K0.000737592
1 Unstable Tether (USDUT) para QAR
ر.ق0.000637728
1 Unstable Tether (USDUT) para RSD
дин.0.017684688
1 Unstable Tether (USDUT) para UZS
soʻm2.136585024
1 Unstable Tether (USDUT) para ALL
L0.0145416
1 Unstable Tether (USDUT) para ANG
ƒ0.000313608
1 Unstable Tether (USDUT) para AWG
ƒ0.000313608
1 Unstable Tether (USDUT) para BBD
$0.0003504
1 Unstable Tether (USDUT) para BAM
KM0.000294336
1 Unstable Tether (USDUT) para BIF
Fr0.5166648
1 Unstable Tether (USDUT) para BND
$0.000226008
1 Unstable Tether (USDUT) para BSD
$0.0001752
1 Unstable Tether (USDUT) para JMD
$0.02809332
1 Unstable Tether (USDUT) para KHR
0.7064502
1 Unstable Tether (USDUT) para KMF
Fr0.0742848
1 Unstable Tether (USDUT) para LAK
3.808695576
1 Unstable Tether (USDUT) para LKR
රු0.053202984
1 Unstable Tether (USDUT) para MDL
L0.002976648
1 Unstable Tether (USDUT) para MGA
Ar0.792758976
1 Unstable Tether (USDUT) para MOP
P0.0014016
1 Unstable Tether (USDUT) para MVR
0.00268056
1 Unstable Tether (USDUT) para MWK
MK0.304166472
1 Unstable Tether (USDUT) para MZN
MT0.01119528
1 Unstable Tether (USDUT) para NPR
रु0.024596328
1 Unstable Tether (USDUT) para PYG
1.2425184
1 Unstable Tether (USDUT) para RWF
Fr0.2538648
1 Unstable Tether (USDUT) para SBD
$0.001440144
1 Unstable Tether (USDUT) para SCR
0.002449296
1 Unstable Tether (USDUT) para SRD
$0.006953688
1 Unstable Tether (USDUT) para SVC
$0.001531248
1 Unstable Tether (USDUT) para SZL
L0.003029208
1 Unstable Tether (USDUT) para TMT
m0.000614952
1 Unstable Tether (USDUT) para TND
د.ت0.0005135112
1 Unstable Tether (USDUT) para TTD
$0.001187856
1 Unstable Tether (USDUT) para UGX
Sh0.6103968
1 Unstable Tether (USDUT) para XAF
Fr0.0988128
1 Unstable Tether (USDUT) para XCD
$0.00047304
1 Unstable Tether (USDUT) para XOF
Fr0.0988128
1 Unstable Tether (USDUT) para XPF
Fr0.0178704
1 Unstable Tether (USDUT) para BWP
P0.002500104
1 Unstable Tether (USDUT) para BZD
$0.000352152
1 Unstable Tether (USDUT) para CVE
$0.016686048
1 Unstable Tether (USDUT) para DJF
Fr0.0310104
1 Unstable Tether (USDUT) para DOP
$0.011156736
1 Unstable Tether (USDUT) para DZD
د.ج0.022805784
1 Unstable Tether (USDUT) para FJD
$0.000397704
1 Unstable Tether (USDUT) para GNF
Fr1.523364
1 Unstable Tether (USDUT) para GTQ
Q0.00134028
1 Unstable Tether (USDUT) para GYD
$0.03665184
1 Unstable Tether (USDUT) para ISK
kr0.0215496

Quanto vale hoje o Unstable Tether (USDUT)?
O preço ao vivo de USDUT em USD é 0.0001752 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de USDUT para USD?
O preço atual de USDUT para USD é $ 0.0001752. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Unstable Tether?
A capitalização de mercado de USDUT é -- USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de USDUT?
O fornecimento circulante de USDUT é de -- USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de USDUT?
USDUT atingiu um preço máximo histórico de -- USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de USDUT?
USDUT atingiu um preço minímo histórico de -- USD.
Qual é o volume de negociação de USDUT?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para USDUT é $ 57.26K USD.
USDUT vai subir ainda este ano?
USDUT pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do USDUT para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:57:06 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Unstable Tether (USDUT)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
1 USDUT = 0.0001752 USD

