O preço ao vivo de Ulalo HealthPassport hoje é 0.003095 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de ULA para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de ULA facilmente na MEXC agora.

Logo de Ulalo HealthPassport

Cotação Ulalo HealthPassport (ULA)

Preço em tempo real de 1 ULA para USD

$0.003095
$0.003095$0.003095
+1.01%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Ulalo HealthPassport (ULA)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:55:57 (UTC+8)

Informações de preço de Ulalo HealthPassport (ULA) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.003048
$ 0.003048$ 0.003048
Mínimo 24h
$ 0.003122
$ 0.003122$ 0.003122
Máximo 24h

$ 0.003048
$ 0.003048$ 0.003048

$ 0.003122
$ 0.003122$ 0.003122

--
----

--
----

-0.04%

+1.01%

+0.97%

+0.97%

O preço em tempo real de Ulalo HealthPassport (ULA) é $ 0.003095. Nas últimas 24 horas, ULA foi negociado entre a mínima de $ 0.003048 e a máxima de $ 0.003122, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de ULA é --, enquanto o mais baixo é --.

Em termos de desempenho de curto prazo, ULA variou -0.04% na última hora, +1.01% nas últimas 24 horas e +0.97% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Ulalo HealthPassport (ULA)

--
----

$ 91.55K
$ 91.55K$ 91.55K

$ 3.10M
$ 3.10M$ 3.10M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

AVAX_CCHAIN

A capitalização de mercado atual de Ulalo HealthPassport é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 91.55K. A oferta em circulação de ULA é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 3.10M.

Histórico de preços de Ulalo HealthPassport (ULA) em USD

Acompanhe as variações de preço de Ulalo HealthPassport para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.00003095+1.01%
30 dias$ -0.000342-9.96%
60 dias$ -0.000632-16.96%
90 dias$ -0.002905-48.42%
Variação de preço de Ulalo HealthPassport hoje

Hoje, ULA registrou uma variação de $ +0.00003095 (+1.01%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Ulalo HealthPassport

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.000342 (-9.96%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Ulalo HealthPassport

Expandindo a visualização para 60 dias, ULA teve uma variação de $ -0.000632 (-16.96%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Ulalo HealthPassport

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -0.002905 (-48.42%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Ulalo HealthPassport (ULA)!

Confira agora a página de histórico de preço do Ulalo HealthPassport.

O que é Ulalo HealthPassport (ULA)

A Ulalo dá às pessoas o controle sobre seus dados de saúde por meio de uma plataforma descentralizada. Nossa Carteira Inteligente do Paciente, desenvolvida na nossa sub-rede de Layer 1 da Avalanche, armazena com segurança o histórico médico e permite a monetização anônima dos dados para fins de pesquisa. Além disso, oferecemos diagnósticos e insights de saúde com tecnologia de IA, ampliando o poder de decisão dos pacientes ao redor do mundo.

Ulalo HealthPassport está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Ulalo HealthPassport de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de ULA para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Ulalo HealthPassport em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Ulalo HealthPassport tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Ulalo HealthPassport (em USD)

Quanto valerá Ulalo HealthPassport (ULA) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Ulalo HealthPassport (ULA) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Ulalo HealthPassport.

Confira a previsão de preço de Ulalo HealthPassport agora!

Tokenomics de Ulalo HealthPassport (ULA)

Compreender a tokenomics de Ulalo HealthPassport (ULA) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token ULA agora!

Como comprar Ulalo HealthPassport (ULA)

Quer saber como comprar Ulalo HealthPassport? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Ulalo HealthPassport facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

ULA para moedas locais

1 Ulalo HealthPassport (ULA) para VND
81.444925
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para AUD
A$0.00473535
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para GBP
0.00232125
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para EUR
0.0026617
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para USD
$0.003095
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para MYR
RM0.0130609
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para TRY
0.1298043
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para JPY
¥0.47044
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para ARS
ARS$4.61250945
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para RUB
0.24639295
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para INR
0.27177195
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para IDR
Rp51.5833127
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para PHP
0.18183125
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para EGP
￡E.0.14735295
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para BRL
R$0.0166511
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para CAD
C$0.004333
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para BDT
0.378209
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para NGN
4.51823575
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para COP
$11.9960962
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para ZAR
R.0.0534197
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para UAH
0.12934005
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para TZS
T.Sh.7.6989982
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para VES
Bs0.65614
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para CLP
$2.912395
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para PKR
Rs0.86960215
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para KZT
1.6666575
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para THB
฿0.10105175
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para TWD
NT$0.0954498
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para AED
د.إ0.01135865
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para CHF
Fr0.00244505
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para HKD
HK$0.0240172
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para AMD
֏1.18535405
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para MAD
.د.م0.0285359
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para MXN
$0.05710275
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para SAR
ريال0.01160625
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para ETB
Br0.46737595
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para KES
KSh0.39984305
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para JOD
د.أ0.002194355
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para PLN
0.01129675
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para RON
лв0.01352515
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para SEK
kr0.029093
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para BGN
лв0.0051996
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para HUF
Ft1.03821775
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para CZK
0.06471645
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para KWD
د.ك0.00094707
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para ILS
0.0101516
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para BOB
Bs0.0213555
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para AZN
0.0052615
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para TJS
SM0.02856685
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para GEL
0.00838745
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para AOA
Kz2.83944585
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para BHD
.د.ب0.00116372
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para BMD
$0.003095
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para DKK
kr0.0198699
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para HNL
L0.0809033
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para MUR
0.14091535
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para NAD
$0.0534197
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para NOK
kr0.03098095
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para NZD
$0.00535435
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para PAB
B/.0.003095
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para PGK
K0.01302995
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para QAR
ر.ق0.0112658
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para RSD
дин.0.3124093
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para UZS
soʻm37.7438964
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para ALL
L0.256885
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para ANG
ƒ0.00554005
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para AWG
ƒ0.00554005
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para BBD
$0.00619
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para BAM
KM0.0051996
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para BIF
Fr9.127155
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para BND
$0.00399255
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para BSD
$0.003095
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para JMD
$0.49628325
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para KHR
12.47981375
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para KMF
Fr1.31228
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para LAK
67.28260735
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para LKR
රු0.93985865
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para MDL
L0.05258405
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para MGA
Ar14.0045036
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para MOP
P0.02476
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para MVR
0.0473535
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para MWK
MK5.37326045
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para MZN
MT0.1977705
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para NPR
रु0.43450705
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para PYG
21.94974
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para RWF
Fr4.484655
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para SBD
$0.0254409
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para SCR
0.0432681
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para SRD
$0.12284055
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para SVC
$0.0270503
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para SZL
L0.05351255
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para TMT
m0.01086345
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para TND
د.ت0.009071445
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para TTD
$0.0209841
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para UGX
Sh10.78298
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para XAF
Fr1.74558
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para XCD
$0.0083565
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para XOF
Fr1.74558
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para XPF
Fr0.31569
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para BWP
P0.04416565
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para BZD
$0.00622095
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para CVE
$0.2947678
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para DJF
Fr0.547815
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para DOP
$0.1970896
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para DZD
د.ج0.40287615
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para FJD
$0.00702565
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para GNF
Fr26.911025
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para GTQ
Q0.02367675
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para GYD
$0.647474
1 Ulalo HealthPassport (ULA) para ISK
kr0.380685

Recurso Ulalo HealthPassport

Para uma compreensão mais aprofundada de Ulalo HealthPassport, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Ulalo HealthPassport
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Ulalo HealthPassport

Quanto vale hoje o Ulalo HealthPassport (ULA)?
O preço ao vivo de ULA em USD é 0.003095 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de ULA para USD?
O preço atual de ULA para USD é $ 0.003095. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Ulalo HealthPassport?
A capitalização de mercado de ULA é -- USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de ULA?
O fornecimento circulante de ULA é de -- USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de ULA?
ULA atingiu um preço máximo histórico de -- USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de ULA?
ULA atingiu um preço minímo histórico de -- USD.
Qual é o volume de negociação de ULA?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para ULA é $ 91.55K USD.
ULA vai subir ainda este ano?
ULA pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do ULA para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:55:57 (UTC+8)

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de ULA para USD

Montante

ULA
ULA
USD
USD

1 ULA = 0.003095 USD

Negocie ULA

ULA/USDT
$0.003095
$0.003095$0.003095
+1.01%

Junte-se à MEXC hoje mesmo

Taxa Maker no Spot de --, Taxa Taker no Spot de --
Taxa Maker em Futuros de --, Taxa Taker em Futuros de --

