O que é Ulalo HealthPassport (ULA)

A Ulalo dá às pessoas o controle sobre seus dados de saúde por meio de uma plataforma descentralizada. Nossa Carteira Inteligente do Paciente, desenvolvida na nossa sub-rede de Layer 1 da Avalanche, armazena com segurança o histórico médico e permite a monetização anônima dos dados para fins de pesquisa. Além disso, oferecemos diagnósticos e insights de saúde com tecnologia de IA, ampliando o poder de decisão dos pacientes ao redor do mundo. A Ulalo dá às pessoas o controle sobre seus dados de saúde por meio de uma plataforma descentralizada. Nossa Carteira Inteligente do Paciente, desenvolvida na nossa sub-rede de Layer 1 da Avalanche, armazena com segurança o histórico médico e permite a monetização anônima dos dados para fins de pesquisa. Além disso, oferecemos diagnósticos e insights de saúde com tecnologia de IA, ampliando o poder de decisão dos pacientes ao redor do mundo.

Ulalo HealthPassport está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Ulalo HealthPassport de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.



Além disso, você pode:

- Verificar a disponibilidade de staking de ULA para saber como ganhar recompensas com suas participações.

- Ler análises e avaliações sobre Ulalo HealthPassport em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Ulalo HealthPassport tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Ulalo HealthPassport (em USD)

Quanto valerá Ulalo HealthPassport (ULA) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Ulalo HealthPassport (ULA) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Ulalo HealthPassport.

Confira a previsão de preço de Ulalo HealthPassport agora!

Tokenomics de Ulalo HealthPassport (ULA)

Compreender a tokenomics de Ulalo HealthPassport (ULA) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token ULA agora!

Como comprar Ulalo HealthPassport (ULA)

Quer saber como comprar Ulalo HealthPassport? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Ulalo HealthPassport facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

ULA para moedas locais

Experimente o Conversor

Recurso Ulalo HealthPassport

Para uma compreensão mais aprofundada de Ulalo HealthPassport, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Ulalo HealthPassport Quanto vale hoje o Ulalo HealthPassport (ULA)? O preço ao vivo de ULA em USD é 0.003095 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de ULA para USD? $ 0.003095 . Confira o O preço atual de ULA para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Ulalo HealthPassport? A capitalização de mercado de ULA é -- USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de ULA? O fornecimento circulante de ULA é de -- USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de ULA? ULA atingiu um preço máximo histórico de -- USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de ULA? ULA atingiu um preço minímo histórico de -- USD . Qual é o volume de negociação de ULA? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para ULA é $ 91.55K USD . ULA vai subir ainda este ano? ULA pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do ULA para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Ulalo HealthPassport (ULA)

Hora (UTC+8) Tipo Informação 10-24 21:49:00 Atualizações da Indústria Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção 10-23 22:32:48 Atualizações da Indústria Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo" 10-23 15:34:02 Atualizações da Indústria As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro 10-23 01:13:05 Atualizações da Indústria Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo" 10-22 21:14:27 Atualizações da Indústria O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história 10-22 12:58:37 Atualizações da Indústria Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025