O preço ao vivo de Uber hoje é 95.13 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de UBERON para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de UBERON facilmente na MEXC agora.

Logo de Uber

Cotação Uber (UBERON)

Preço em tempo real de 1 UBERON para USD

$95.18
$95.18$95.18
+0.73%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Uber (UBERON)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:55:28 (UTC+8)

Informações de preço de Uber (UBERON) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 93.92
$ 93.92$ 93.92
Mínimo 24h
$ 95.31
$ 95.31$ 95.31
Máximo 24h

$ 93.92
$ 93.92$ 93.92

$ 95.31
$ 95.31$ 95.31

$ 104.598200752745
$ 104.598200752745$ 104.598200752745

$ 89.84041087964881
$ 89.84041087964881$ 89.84041087964881

+0.91%

+0.73%

+2.52%

+2.52%

O preço em tempo real de Uber (UBERON) é $ 95.13. Nas últimas 24 horas, UBERON foi negociado entre a mínima de $ 93.92 e a máxima de $ 95.31, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de UBERON é $ 104.598200752745, enquanto o mais baixo é $ 89.84041087964881.

Em termos de desempenho de curto prazo, UBERON variou +0.91% na última hora, +0.73% nas últimas 24 horas e +2.52% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Uber (UBERON)

No.2231

$ 943.04K
$ 943.04K$ 943.04K

$ 56.29K
$ 56.29K$ 56.29K

$ 943.04K
$ 943.04K$ 943.04K

9.91K
9.91K 9.91K

9,913.21471202
9,913.21471202 9,913.21471202

ETH

A capitalização de mercado atual de Uber é $ 943.04K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 56.29K. A oferta em circulação de UBERON é 9.91K, com um fornecimento total de 9913.21471202. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 943.04K.

Histórico de preços de Uber (UBERON) em USD

Acompanhe as variações de preço de Uber para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.6898+0.73%
30 dias$ -2.8-2.86%
60 dias$ +35.13+58.55%
90 dias$ +35.13+58.55%
Variação de preço de Uber hoje

Hoje, UBERON registrou uma variação de $ +0.6898 (+0.73%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Uber

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -2.8 (-2.86%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Uber

Expandindo a visualização para 60 dias, UBERON teve uma variação de $ +35.13 (+58.55%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Uber

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +35.13 (+58.55%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Uber (UBERON)!

Confira agora a página de histórico de preço do Uber.

O que é Uber (UBERON)

A Ondo é uma empresa de tecnologia blockchain cuja missão é acelerar a transição para uma economia aberta, desenvolvendo plataformas, ativos e infraestrutura que tragam os mercados financeiros para a blockchain.

Uber está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Uber de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de UBERON para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Uber em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Uber tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Uber (em USD)

Quanto valerá Uber (UBERON) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Uber (UBERON) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Uber.

Confira a previsão de preço de Uber agora!

Tokenomics de Uber (UBERON)

Compreender a tokenomics de Uber (UBERON) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token UBERON agora!

Como comprar Uber (UBERON)

Quer saber como comprar Uber? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Uber facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

UBERON para moedas locais

1 Uber (UBERON) para VND
2,503,345.95
1 Uber (UBERON) para AUD
A$145.5489
1 Uber (UBERON) para GBP
71.3475
1 Uber (UBERON) para EUR
81.8118
1 Uber (UBERON) para USD
$95.13
1 Uber (UBERON) para MYR
RM401.4486
1 Uber (UBERON) para TRY
3,989.7522
1 Uber (UBERON) para JPY
¥14,459.76
1 Uber (UBERON) para ARS
ARS$141,773.1903
1 Uber (UBERON) para RUB
7,573.2993
1 Uber (UBERON) para INR
8,353.3653
1 Uber (UBERON) para IDR
Rp1,585,499.3658
1 Uber (UBERON) para PHP
5,588.8875
1 Uber (UBERON) para EGP
￡E.4,529.1393
1 Uber (UBERON) para BRL
R$511.7994
1 Uber (UBERON) para CAD
C$133.182
1 Uber (UBERON) para BDT
11,624.886
1 Uber (UBERON) para NGN
138,875.5305
1 Uber (UBERON) para COP
$368,720.0748
1 Uber (UBERON) para ZAR
R.1,641.9438
1 Uber (UBERON) para UAH
3,975.4827
1 Uber (UBERON) para TZS
T.Sh.236,641.5828
1 Uber (UBERON) para VES
Bs20,167.56
1 Uber (UBERON) para CLP
$89,517.33
1 Uber (UBERON) para PKR
Rs26,728.6761
1 Uber (UBERON) para KZT
51,227.505
1 Uber (UBERON) para THB
฿3,105.9945
1 Uber (UBERON) para TWD
NT$2,933.8092
1 Uber (UBERON) para AED
د.إ349.1271
1 Uber (UBERON) para CHF
Fr75.1527
1 Uber (UBERON) para HKD
HK$738.2088
1 Uber (UBERON) para AMD
֏36,433.8387
1 Uber (UBERON) para MAD
.د.م877.0986
1 Uber (UBERON) para MXN
$1,755.1485
1 Uber (UBERON) para SAR
ريال356.7375
1 Uber (UBERON) para ETB
Br14,365.5813
1 Uber (UBERON) para KES
KSh12,289.8447
1 Uber (UBERON) para JOD
د.أ67.44717
1 Uber (UBERON) para PLN
347.2245
1 Uber (UBERON) para RON
лв415.7181
1 Uber (UBERON) para SEK
kr894.222
1 Uber (UBERON) para BGN
лв159.8184
1 Uber (UBERON) para HUF
Ft31,911.3585
1 Uber (UBERON) para CZK
1,989.1683
1 Uber (UBERON) para KWD
د.ك29.10978
1 Uber (UBERON) para ILS
312.0264
1 Uber (UBERON) para BOB
Bs656.397
1 Uber (UBERON) para AZN
161.721
1 Uber (UBERON) para TJS
SM878.0499
1 Uber (UBERON) para GEL
257.8023
1 Uber (UBERON) para AOA
Kz87,275.1159
1 Uber (UBERON) para BHD
.د.ب35.76888
1 Uber (UBERON) para BMD
$95.13
1 Uber (UBERON) para DKK
kr610.7346
1 Uber (UBERON) para HNL
L2,486.6982
1 Uber (UBERON) para MUR
4,331.2689
1 Uber (UBERON) para NAD
$1,641.9438
1 Uber (UBERON) para NOK
kr952.2513
1 Uber (UBERON) para NZD
$164.5749
1 Uber (UBERON) para PAB
B/.95.13
1 Uber (UBERON) para PGK
K400.4973
1 Uber (UBERON) para QAR
ر.ق346.2732
1 Uber (UBERON) para RSD
дин.9,602.4222
1 Uber (UBERON) para UZS
soʻm1,160,121.7656
1 Uber (UBERON) para ALL
L7,895.79
1 Uber (UBERON) para ANG
ƒ170.2827
1 Uber (UBERON) para AWG
ƒ170.2827
1 Uber (UBERON) para BBD
$190.26
1 Uber (UBERON) para BAM
KM159.8184
1 Uber (UBERON) para BIF
Fr280,538.37
1 Uber (UBERON) para BND
$122.7177
1 Uber (UBERON) para BSD
$95.13
1 Uber (UBERON) para JMD
$15,254.0955
1 Uber (UBERON) para KHR
383,587.9425
1 Uber (UBERON) para KMF
Fr40,335.12
1 Uber (UBERON) para LAK
2,068,043.4369
1 Uber (UBERON) para LKR
රු28,888.1271
1 Uber (UBERON) para MDL
L1,616.2587
1 Uber (UBERON) para MGA
Ar430,451.8344
1 Uber (UBERON) para MOP
P761.04
1 Uber (UBERON) para MVR
1,455.489
1 Uber (UBERON) para MWK
MK165,156.1443
1 Uber (UBERON) para MZN
MT6,078.807
1 Uber (UBERON) para NPR
रु13,355.3007
1 Uber (UBERON) para PYG
674,661.96
1 Uber (UBERON) para RWF
Fr137,843.37
1 Uber (UBERON) para SBD
$781.9686
1 Uber (UBERON) para SCR
1,329.9174
1 Uber (UBERON) para SRD
$3,775.7097
1 Uber (UBERON) para SVC
$831.4362
1 Uber (UBERON) para SZL
L1,644.7977
1 Uber (UBERON) para TMT
m333.9063
1 Uber (UBERON) para TND
د.ت278.82603
1 Uber (UBERON) para TTD
$644.9814
1 Uber (UBERON) para UGX
Sh331,432.92
1 Uber (UBERON) para XAF
Fr53,653.32
1 Uber (UBERON) para XCD
$256.851
1 Uber (UBERON) para XOF
Fr53,653.32
1 Uber (UBERON) para XPF
Fr9,703.26
1 Uber (UBERON) para BWP
P1,357.5051
1 Uber (UBERON) para BZD
$191.2113
1 Uber (UBERON) para CVE
$9,060.1812
1 Uber (UBERON) para DJF
Fr16,838.01
1 Uber (UBERON) para DOP
$6,057.8784
1 Uber (UBERON) para DZD
د.ج12,383.0721
1 Uber (UBERON) para FJD
$215.9451
1 Uber (UBERON) para GNF
Fr827,155.35
1 Uber (UBERON) para GTQ
Q727.7445
1 Uber (UBERON) para GYD
$19,901.196
1 Uber (UBERON) para ISK
kr11,700.99

Para uma compreensão mais aprofundada de Uber, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do Uber
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Uber

Quanto vale hoje o Uber (UBERON)?
O preço ao vivo de UBERON em USD é 95.13 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de UBERON para USD?
O preço atual de UBERON para USD é $ 95.13. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Uber?
A capitalização de mercado de UBERON é $ 943.04K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de UBERON?
O fornecimento circulante de UBERON é de 9.91K USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de UBERON?
UBERON atingiu um preço máximo histórico de 104.598200752745 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de UBERON?
UBERON atingiu um preço minímo histórico de 89.84041087964881 USD.
Qual é o volume de negociação de UBERON?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para UBERON é $ 56.29K USD.
UBERON vai subir ainda este ano?
UBERON pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do UBERON para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:55:28 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Uber (UBERON)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de UBERON para USD

Montante

UBERON
UBERON
USD
USD

1 UBERON = 95.13 USD

Negocie UBERON

UBERON/USDT
$95.18
$95.18$95.18
+0.80%

