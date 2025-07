Tokenomics de TWO (TWO) Descubra informações essenciais sobre TWO (TWO), incluindo seu fornecimento total de tokens, modelo de distribuição e dados de mercado em tempo real. Moeda USD

Tokenomics e análise de preços de TWO (TWO) Explore os principais dados de tokenomics e preço de TWO (TWO), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida. Capitalização de mercado: -- -- -- Fornecimento total: -- -- -- Fornecimento circulante: -- -- -- FDV (Avaliação totalmente diluída): -- -- -- Máximo histórico: -- -- -- Mínimo histórico: -- -- -- Preço atual: -- -- -- Saiba mais sobre o preço de TWO (TWO)

Tokenomics de TWO (TWO): principais métricas explicadas e casos de uso Compreender a tokenomics de TWO (TWO) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial. Principais métricas e como são calculadas: Fornecimento total: A quantidade máxima de tokens TWO que foram ou que poderão ser criados. Fornecimento circulante: A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública. Fornecimento máx.: O limite máximo (hard cap) de quantos tokens TWO podem existir no total. FDV (Avaliação totalmente diluída): Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação. Taxa de inflação: Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo. Por que essas métricas são importantes para os traders? Alto fornecimento circulante = maior liquidez. Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo. Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado. FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização. Agora que você compreende a tokenomics do TWO, explore o preço em tempo real do token TWO!

Como comprar TWO Interessado em adicionar TWO (TWO) ao seu portfólio?

Histórico de preços de TWO (TWO) Analisar o histórico de preços de TWO ajuda os usuários a entender os movimentos passados do mercado, os principais níveis de suporte e resistência, e os padrões de volatilidade. Seja acompanhando máximas históricas ou identificando tendências, os dados históricos são uma parte essencial da previsão de preços e da análise técnica. Explore agora o histórico de preços de TWO!

Previsão de preço de TWO Quer saber para onde o TWO pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do TWO combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura. Veja agora a previsão de preço do token TWO!

Por que deve escolher a MEXC? A MEXC é uma das principais exchanges de criptomoedas do mundo, confiada por milhões de usuários globalmente.

