O preço em tempo real de Tuna Chain (TUNACHAIN) é $ 0.0014146. Nas últimas 24 horas, TUNACHAIN foi negociado entre a mínima de $ 0.0014127 e a máxima de $ 0.0014389, indicando uma volatilidade ativa no mercado.

Em termos de desempenho de curto prazo, TUNACHAIN variou -0.63% na última hora, -1.35% nas últimas 24 horas e -7.79% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

A capitalização de mercado atual de Tuna Chain é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 57.74K. A oferta em circulação de TUNACHAIN é --, com um fornecimento total de 210000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 297.07K.

Acompanhe as variações de preço de Tuna Chain para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

Hoje$ -0.000019509-1.35%
30 dias$ +0.0007405+109.85%
60 dias$ +0.0007529+113.78%
90 dias$ +0.0009766+222.96%
Hoje, TUNACHAIN registrou uma variação de $ -0.000019509 (-1.35%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +0.0007405 (+109.85%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Expandindo a visualização para 60 dias, TUNACHAIN teve uma variação de $ +0.0007529 (+113.78%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +0.0009766 (+222.96%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

O que é Tuna Chain (TUNACHAIN)

Tuna Chain, as a breakthrough Layer2 solution on the Bitcoin network, featuring a native stablecoin and a Hybrid ZK-OP solution. It seamlessly fuses Bitcoin's security with Ethereum's versatility and is posied to redefine the boundaries of blockchain functionality.

Tuna Chain está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de TUNACHAIN para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Tuna Chain em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Tuna Chain tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Tuna Chain

Quanto vale hoje o Tuna Chain (TUNACHAIN)?
O preço ao vivo de TUNACHAIN em USD é 0.0014146 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de TUNACHAIN para USD?
O preço atual de TUNACHAIN para USD é $ 0.0014146. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Tuna Chain?
A capitalização de mercado de TUNACHAIN é -- USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de TUNACHAIN?
O fornecimento circulante de TUNACHAIN é de -- USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de TUNACHAIN?
TUNACHAIN atingiu um preço máximo histórico de -- USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de TUNACHAIN?
TUNACHAIN atingiu um preço minímo histórico de -- USD.
Qual é o volume de negociação de TUNACHAIN?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para TUNACHAIN é $ 57.74K USD.
TUNACHAIN vai subir ainda este ano?
TUNACHAIN pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do TUNACHAIN para uma análise mais detalhada.
Atualizações importantes da indústria sobre o Tuna Chain (TUNACHAIN)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos.

