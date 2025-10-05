O preço ao vivo de Tren Finance hoje é 0.0000744 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de TREN para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de TREN facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Tren Finance hoje é 0.0000744 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de TREN para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de TREN facilmente na MEXC agora.

Logo de Tren Finance

Cotação Tren Finance (TREN)

Preço em tempo real de 1 TREN para USD

$0.0000744
-0.95%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Tren Finance (TREN)
Última atualização da página: 2025-10-05 09:50:44 (UTC+8)

Informações de preço de Tren Finance (TREN) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.00007298
Mínimo 24h
$ 0.00007542
Máximo 24h

$ 0.00007298
$ 0.00007542
--
--
+0.08%

-0.95%

-14.68%

-14.68%

O preço em tempo real de Tren Finance (TREN) é $ 0.0000744. Nas últimas 24 horas, TREN foi negociado entre a mínima de $ 0.00007298 e a máxima de $ 0.00007542, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de TREN é --, enquanto o mais baixo é --.

Em termos de desempenho de curto prazo, TREN variou +0.08% na última hora, -0.95% nas últimas 24 horas e -14.68% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Tren Finance (TREN)

--
$ 56.92K
$ 74.40K
--
1,000,000,000
BASE

A capitalização de mercado atual de Tren Finance é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 56.92K. A oferta em circulação de TREN é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 74.40K.

Histórico de preços de Tren Finance (TREN) em USD

Acompanhe as variações de preço de Tren Finance para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.0000007136-0.95%
30 dias$ -0.0000771-50.90%
60 dias$ -0.0001826-71.06%
90 dias$ -0.0049256-98.52%
Variação de preço de Tren Finance hoje

Hoje, TREN registrou uma variação de $ -0.0000007136 (-0.95%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Tren Finance

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.0000771 (-50.90%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Tren Finance

Expandindo a visualização para 60 dias, TREN teve uma variação de $ -0.0001826 (-71.06%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Tren Finance

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -0.0049256 (-98.52%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Tren Finance (TREN)!

Confira agora a página de histórico de preço do Tren Finance.

O que é Tren Finance (TREN)

A Tren Finance é o primeiro protocolo de empréstimo de stablecoin totalmente autônomo com IA, no qual mais de 20 agentes especializados de IA gerenciam todas as operações sem intervenção humana. Isso permite o empréstimo usando tokens de LP, depósitos em mercados monetários e posições com restaking, desbloqueando bilhões em liquidez ociosa. O modelo de empréstimo peer-to-agent da Tren, chamado Malone, permite que os usuários obtenham empréstimos instantâneos com condições personalizadas, utilizando qualquer ativo on-chain, incluindo NFTs, tokens adquiridos (vested) e ativos recém-lançados, com termos definidos com base no histórico do usuário.

Tren Finance está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Tren Finance de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de TREN para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Tren Finance em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Tren Finance tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Tren Finance (em USD)

Quanto valerá Tren Finance (TREN) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Tren Finance (TREN) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Tren Finance.

Confira a previsão de preço de Tren Finance agora!

Tokenomics de Tren Finance (TREN)

Compreender a tokenomics de Tren Finance (TREN) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token TREN agora!

Como comprar Tren Finance (TREN)

Quer saber como comprar Tren Finance? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Tren Finance facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

TREN para moedas locais

1 Tren Finance (TREN) para VND
1.957836
1 Tren Finance (TREN) para AUD
A$0.000112344
1 Tren Finance (TREN) para GBP
0.000055056
1 Tren Finance (TREN) para EUR
0.00006324
1 Tren Finance (TREN) para USD
$0.0000744
1 Tren Finance (TREN) para MYR
RM0.00031248
1 Tren Finance (TREN) para TRY
0.00309876
1 Tren Finance (TREN) para JPY
¥0.0109368
1 Tren Finance (TREN) para ARS
ARS$0.1059828
1 Tren Finance (TREN) para RUB
0.006116424
1 Tren Finance (TREN) para INR
0.006601512
1 Tren Finance (TREN) para IDR
Rp1.239999504
1 Tren Finance (TREN) para KRW
0.10478868
1 Tren Finance (TREN) para PHP
0.00430776
1 Tren Finance (TREN) para EGP
￡E.0.003551112
1 Tren Finance (TREN) para BRL
R$0.000396552
1 Tren Finance (TREN) para CAD
C$0.000103416
1 Tren Finance (TREN) para BDT
0.00905076
1 Tren Finance (TREN) para NGN
0.108930528
1 Tren Finance (TREN) para COP
$0.28949412
1 Tren Finance (TREN) para ZAR
R.0.001281168
1 Tren Finance (TREN) para UAH
0.003068256
1 Tren Finance (TREN) para TZS
T.Sh.0.1828008
1 Tren Finance (TREN) para VES
Bs0.0135408
1 Tren Finance (TREN) para CLP
$0.071796
1 Tren Finance (TREN) para PKR
Rs0.020927976
1 Tren Finance (TREN) para KZT
0.040722096
1 Tren Finance (TREN) para THB
฿0.002406096
1 Tren Finance (TREN) para TWD
NT$0.002261016
1 Tren Finance (TREN) para AED
د.إ0.000273048
1 Tren Finance (TREN) para CHF
Fr0.000058776
1 Tren Finance (TREN) para HKD
HK$0.000578832
1 Tren Finance (TREN) para AMD
֏0.028505616
1 Tren Finance (TREN) para MAD
.د.م0.000676296
1 Tren Finance (TREN) para MXN
$0.001368216
1 Tren Finance (TREN) para SAR
ريال0.000278256
1 Tren Finance (TREN) para ETB
Br0.010794696
1 Tren Finance (TREN) para KES
KSh0.009608016
1 Tren Finance (TREN) para JOD
د.أ0.0000527496
1 Tren Finance (TREN) para PLN
0.000269328
1 Tren Finance (TREN) para RON
лв0.000322152
1 Tren Finance (TREN) para SEK
kr0.000697128
1 Tren Finance (TREN) para BGN
лв0.000123504
1 Tren Finance (TREN) para HUF
Ft0.024602592
1 Tren Finance (TREN) para CZK
0.001537104
1 Tren Finance (TREN) para KWD
د.ك0.000022692
1 Tren Finance (TREN) para ILS
0.00024552
1 Tren Finance (TREN) para BOB
Bs0.00051336
1 Tren Finance (TREN) para AZN
0.00012648
1 Tren Finance (TREN) para TJS
SM0.000692664
1 Tren Finance (TREN) para GEL
0.000202368
1 Tren Finance (TREN) para AOA
Kz0.068194296
1 Tren Finance (TREN) para BHD
.د.ب0.0000279744
1 Tren Finance (TREN) para BMD
$0.0000744
1 Tren Finance (TREN) para DKK
kr0.000473184
1 Tren Finance (TREN) para HNL
L0.00194556
1 Tren Finance (TREN) para MUR
0.003371064
1 Tren Finance (TREN) para NAD
$0.001281912
1 Tren Finance (TREN) para NOK
kr0.00074028
1 Tren Finance (TREN) para NZD
$0.000127224
1 Tren Finance (TREN) para PAB
B/.0.0000744
1 Tren Finance (TREN) para PGK
K0.0003162
1 Tren Finance (TREN) para QAR
ر.ق0.000270816
1 Tren Finance (TREN) para RSD
дин.0.007422888
1 Tren Finance (TREN) para UZS
soʻm0.896385336
1 Tren Finance (TREN) para ALL
L0.006129816
1 Tren Finance (TREN) para ANG
ƒ0.000133176
1 Tren Finance (TREN) para AWG
ƒ0.00013392
1 Tren Finance (TREN) para BBD
$0.0001488
1 Tren Finance (TREN) para BAM
KM0.000123504
1 Tren Finance (TREN) para BIF
Fr0.2188104
1 Tren Finance (TREN) para BND
$0.000095232
1 Tren Finance (TREN) para BSD
$0.0000744
1 Tren Finance (TREN) para JMD
$0.011945664
1 Tren Finance (TREN) para KHR
0.298794864
1 Tren Finance (TREN) para KMF
Fr0.0311736
1 Tren Finance (TREN) para LAK
1.617391272
1 Tren Finance (TREN) para LKR
Rs0.022497072
1 Tren Finance (TREN) para MDL
L0.001245456
1 Tren Finance (TREN) para MGA
Ar0.332142432
1 Tren Finance (TREN) para MOP
P0.000595944
1 Tren Finance (TREN) para MVR
0.00113832
1 Tren Finance (TREN) para MWK
MK0.129166584
1 Tren Finance (TREN) para MZN
MT0.00475416
1 Tren Finance (TREN) para NPR
Rs0.01057968
1 Tren Finance (TREN) para PYG
0.5239248
1 Tren Finance (TREN) para RWF
Fr0.1076568
1 Tren Finance (TREN) para SBD
$0.000613056
1 Tren Finance (TREN) para SCR
0.001087728
1 Tren Finance (TREN) para SRD
$0.00283464
1 Tren Finance (TREN) para SVC
$0.000650256
1 Tren Finance (TREN) para SZL
L0.001281168
1 Tren Finance (TREN) para TMT
m0.0002604
1 Tren Finance (TREN) para TND
د.ت0.0002166528
1 Tren Finance (TREN) para TTD
$0.000503688
1 Tren Finance (TREN) para UGX
Sh0.257424
1 Tren Finance (TREN) para XAF
Fr0.0415152
1 Tren Finance (TREN) para XCD
$0.00020088
1 Tren Finance (TREN) para XOF
Fr0.0415152
1 Tren Finance (TREN) para XPF
Fr0.0075144
1 Tren Finance (TREN) para BWP
P0.000988032
1 Tren Finance (TREN) para BZD
$0.000149544
1 Tren Finance (TREN) para CVE
$0.006986904
1 Tren Finance (TREN) para DJF
Fr0.0132432
1 Tren Finance (TREN) para DOP
$0.00465744
1 Tren Finance (TREN) para DZD
د.ج0.009633312
1 Tren Finance (TREN) para FJD
$0.0001674
1 Tren Finance (TREN) para GNF
Fr0.646908
1 Tren Finance (TREN) para GTQ
Q0.000569904
1 Tren Finance (TREN) para GYD
$0.015557784
1 Tren Finance (TREN) para ISK
kr0.008928

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Tren Finance

Quanto vale hoje o Tren Finance (TREN)?
O preço ao vivo de TREN em USD é 0.0000744 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de TREN para USD?
O preço atual de TREN para USD é $ 0.0000744. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Tren Finance?
A capitalização de mercado de TREN é -- USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de TREN?
O fornecimento circulante de TREN é de -- USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de TREN?
TREN atingiu um preço máximo histórico de -- USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de TREN?
TREN atingiu um preço minímo histórico de -- USD.
Qual é o volume de negociação de TREN?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para TREN é $ 56.92K USD.
TREN vai subir ainda este ano?
TREN pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do TREN para uma análise mais detalhada.
Atualizações importantes da indústria sobre o Tren Finance (TREN)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-04 13:39:16Dados On-chain
ETF Spot de Ethereum dos EUA Regista Entrada Líquida de $233,5 Milhões Ontem
10-04 11:26:38Atualizações da Indústria
Emissão de USDC excede 75 mil milhões, participação de mercado atinge 24,9%
10-03 10:20:00Atualizações da Indústria
Capitalização total do mercado cripto retorna acima de $4,2 trilhões, com um aumento de 24 horas de 2,3%
10-03 05:17:00Atualizações da Indústria
Bitcoin quebra a marca dos $120.000 pela primeira vez desde meados de agosto
10-01 14:11:00Atualizações da Indústria
Ontem, os ETFs spot de Ethereum dos EUA registaram entradas líquidas de 127,5 milhões de dólares, enquanto os ETFs spot de Bitcoin registaram entradas líquidas de 430 milhões de dólares
09-30 18:14:00Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das principais CEX e DEX indicam que o mercado está neutro com um ligeiro viés de baixa

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

