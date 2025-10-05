O que é Tren Finance (TREN)

A Tren Finance é o primeiro protocolo de empréstimo de stablecoin totalmente autônomo com IA, no qual mais de 20 agentes especializados de IA gerenciam todas as operações sem intervenção humana. Isso permite o empréstimo usando tokens de LP, depósitos em mercados monetários e posições com restaking, desbloqueando bilhões em liquidez ociosa. O modelo de empréstimo peer-to-agent da Tren, chamado Malone, permite que os usuários obtenham empréstimos instantâneos com condições personalizadas, utilizando qualquer ativo on-chain, incluindo NFTs, tokens adquiridos (vested) e ativos recém-lançados, com termos definidos com base no histórico do usuário.

Previsão de preço do Tren Finance (em USD)

Quanto valerá Tren Finance (TREN) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Tren Finance (TREN) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Tren Finance.

Confira a previsão de preço de Tren Finance agora!

Tokenomics de Tren Finance (TREN)

Compreender a tokenomics de Tren Finance (TREN) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token TREN agora!

Como comprar Tren Finance (TREN)

Quer saber como comprar Tren Finance? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Tren Finance facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

TREN para moedas locais

Experimente o Conversor

Recurso Tren Finance

Para uma compreensão mais aprofundada de Tren Finance, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Tren Finance Quanto vale hoje o Tren Finance (TREN)? O preço ao vivo de TREN em USD é 0.0000744 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de TREN para USD? $ 0.0000744 . Confira o O preço atual de TREN para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Tren Finance? A capitalização de mercado de TREN é -- USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de TREN? O fornecimento circulante de TREN é de -- USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de TREN? TREN atingiu um preço máximo histórico de -- USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de TREN? TREN atingiu um preço minímo histórico de -- USD . Qual é o volume de negociação de TREN? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para TREN é $ 56.92K USD . TREN vai subir ainda este ano? TREN pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do TREN para uma análise mais detalhada.

