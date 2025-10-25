O preço ao vivo de THINK Token hoje é 0.00541 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de THINK para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de THINK facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de THINK Token hoje é 0.00541 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de THINK para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de THINK facilmente na MEXC agora.

Cotação THINK Token (THINK)

Preço em tempo real de 1 THINK para USD

$0.00541
$0.00541
-4.41%1D
Gráfico de preço em tempo real de THINK Token (THINK)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:52:20 (UTC+8)

Informações de preço de THINK Token (THINK) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.00532
$ 0.00532$ 0.00532
Mínimo 24h
$ 0.00584
$ 0.00584$ 0.00584
Máximo 24h

$ 0.00532
$ 0.00532$ 0.00532

$ 0.00584
$ 0.00584$ 0.00584

$ 0.09159672574773454
$ 0.09159672574773454$ 0.09159672574773454

$ 0.004525510452854356
$ 0.004525510452854356$ 0.004525510452854356

0.00%

-4.41%

+6.91%

+6.91%

O preço em tempo real de THINK Token (THINK) é $ 0.00541. Nas últimas 24 horas, THINK foi negociado entre a mínima de $ 0.00532 e a máxima de $ 0.00584, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de THINK é $ 0.09159672574773454, enquanto o mais baixo é $ 0.004525510452854356.

Em termos de desempenho de curto prazo, THINK variou 0.00% na última hora, -4.41% nas últimas 24 horas e +6.91% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de THINK Token (THINK)

No.3797

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 54.70K
$ 54.70K$ 54.70K

$ 5.41M
$ 5.41M$ 5.41M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

ETH

A capitalização de mercado atual de THINK Token é $ 0.00, com um volume de negociação de 24 horas de $ 54.70K. A oferta em circulação de THINK é 0.00, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 5.41M.

Histórico de preços de THINK Token (THINK) em USD

Acompanhe as variações de preço de THINK Token para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.0002496-4.41%
30 dias$ -0.00634-53.96%
60 dias$ -0.01421-72.43%
90 dias$ -0.00459-45.90%
Variação de preço de THINK Token hoje

Hoje, THINK registrou uma variação de $ -0.0002496 (-4.41%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de THINK Token

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.00634 (-53.96%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de THINK Token

Expandindo a visualização para 60 dias, THINK teve uma variação de $ -0.01421 (-72.43%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de THINK Token

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -0.00459 (-45.90%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de THINK Token (THINK)!

Confira agora a página de histórico de preço do THINK Token.

O que é THINK Token (THINK)

THINK Token está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em THINK Token de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de THINK para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre THINK Token em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de THINK Token tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do THINK Token (em USD)

Quanto valerá THINK Token (THINK) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em THINK Token (THINK) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para THINK Token.

Confira a previsão de preço de THINK Token agora!

Tokenomics de THINK Token (THINK)

Compreender a tokenomics de THINK Token (THINK) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token THINK agora!

Como comprar THINK Token (THINK)

Quer saber como comprar THINK Token? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar THINK Token facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

THINK para moedas locais

1 THINK Token (THINK) para VND
142.36415
1 THINK Token (THINK) para AUD
A$0.0082773
1 THINK Token (THINK) para GBP
0.0040575
1 THINK Token (THINK) para EUR
0.0046526
1 THINK Token (THINK) para USD
$0.00541
1 THINK Token (THINK) para MYR
RM0.0228302
1 THINK Token (THINK) para TRY
0.2268954
1 THINK Token (THINK) para JPY
¥0.82232
1 THINK Token (THINK) para ARS
ARS$8.0625771
1 THINK Token (THINK) para RUB
0.4306901
1 THINK Token (THINK) para INR
0.4750521
1 THINK Token (THINK) para IDR
Rp90.1666306
1 THINK Token (THINK) para PHP
0.3178375
1 THINK Token (THINK) para EGP
￡E.0.2575701
1 THINK Token (THINK) para BRL
R$0.0291058
1 THINK Token (THINK) para CAD
C$0.007574
1 THINK Token (THINK) para BDT
0.661102
1 THINK Token (THINK) para NGN
7.8977885
1 THINK Token (THINK) para COP
$20.9689436
1 THINK Token (THINK) para ZAR
R.0.0933766
1 THINK Token (THINK) para UAH
0.2260839
1 THINK Token (THINK) para TZS
T.Sh.13.4576996
1 THINK Token (THINK) para VES
Bs1.14692
1 THINK Token (THINK) para CLP
$5.09081
1 THINK Token (THINK) para PKR
Rs1.5200477
1 THINK Token (THINK) para KZT
2.913285
1 THINK Token (THINK) para THB
฿0.1766365
1 THINK Token (THINK) para TWD
NT$0.1668444
1 THINK Token (THINK) para AED
د.إ0.0198547
1 THINK Token (THINK) para CHF
Fr0.0042739
1 THINK Token (THINK) para HKD
HK$0.0419816
1 THINK Token (THINK) para AMD
֏2.0719759
1 THINK Token (THINK) para MAD
.د.م0.0498802
1 THINK Token (THINK) para MXN
$0.0998145
1 THINK Token (THINK) para SAR
ريال0.0202875
1 THINK Token (THINK) para ETB
Br0.8169641
1 THINK Token (THINK) para KES
KSh0.6989179
1 THINK Token (THINK) para JOD
د.أ0.00383569
1 THINK Token (THINK) para PLN
0.0197465
1 THINK Token (THINK) para RON
лв0.0236417
1 THINK Token (THINK) para SEK
kr0.050854
1 THINK Token (THINK) para BGN
лв0.0090888
1 THINK Token (THINK) para HUF
Ft1.8147845
1 THINK Token (THINK) para CZK
0.1131231
1 THINK Token (THINK) para KWD
د.ك0.00165546
1 THINK Token (THINK) para ILS
0.0177448
1 THINK Token (THINK) para BOB
Bs0.037329
1 THINK Token (THINK) para AZN
0.009197
1 THINK Token (THINK) para TJS
SM0.0499343
1 THINK Token (THINK) para GEL
0.0146611
1 THINK Token (THINK) para AOA
Kz4.9632963
1 THINK Token (THINK) para BHD
.د.ب0.00203416
1 THINK Token (THINK) para BMD
$0.00541
1 THINK Token (THINK) para DKK
kr0.0347322
1 THINK Token (THINK) para HNL
L0.1414174
1 THINK Token (THINK) para MUR
0.2463173
1 THINK Token (THINK) para NAD
$0.0933766
1 THINK Token (THINK) para NOK
kr0.0541541
1 THINK Token (THINK) para NZD
$0.0093593
1 THINK Token (THINK) para PAB
B/.0.00541
1 THINK Token (THINK) para PGK
K0.0227761
1 THINK Token (THINK) para QAR
ر.ق0.0196924
1 THINK Token (THINK) para RSD
дин.0.5460854
1 THINK Token (THINK) para UZS
soʻm65.9755992
1 THINK Token (THINK) para ALL
L0.44903
1 THINK Token (THINK) para ANG
ƒ0.0096839
1 THINK Token (THINK) para AWG
ƒ0.0096839
1 THINK Token (THINK) para BBD
$0.01082
1 THINK Token (THINK) para BAM
KM0.0090888
1 THINK Token (THINK) para BIF
Fr15.95409
1 THINK Token (THINK) para BND
$0.0069789
1 THINK Token (THINK) para BSD
$0.00541
1 THINK Token (THINK) para JMD
$0.8674935
1 THINK Token (THINK) para KHR
21.8144725
1 THINK Token (THINK) para KMF
Fr2.29384
1 THINK Token (THINK) para LAK
117.6086933
1 THINK Token (THINK) para LKR
රු1.6428547
1 THINK Token (THINK) para MDL
L0.0919159
1 THINK Token (THINK) para MGA
Ar24.4796008
1 THINK Token (THINK) para MOP
P0.04328
1 THINK Token (THINK) para MVR
0.082773
1 THINK Token (THINK) para MWK
MK9.3923551
1 THINK Token (THINK) para MZN
MT0.345699
1 THINK Token (THINK) para NPR
रु0.7595099
1 THINK Token (THINK) para PYG
38.36772
1 THINK Token (THINK) para RWF
Fr7.83909
1 THINK Token (THINK) para SBD
$0.0444702
1 THINK Token (THINK) para SCR
0.0756318
1 THINK Token (THINK) para SRD
$0.2147229
1 THINK Token (THINK) para SVC
$0.0472834
1 THINK Token (THINK) para SZL
L0.0935389
1 THINK Token (THINK) para TMT
m0.0189891
1 THINK Token (THINK) para TND
د.ت0.01585671
1 THINK Token (THINK) para TTD
$0.0366798
1 THINK Token (THINK) para UGX
Sh18.84844
1 THINK Token (THINK) para XAF
Fr3.05124
1 THINK Token (THINK) para XCD
$0.014607
1 THINK Token (THINK) para XOF
Fr3.05124
1 THINK Token (THINK) para XPF
Fr0.55182
1 THINK Token (THINK) para BWP
P0.0772007
1 THINK Token (THINK) para BZD
$0.0108741
1 THINK Token (THINK) para CVE
$0.5152484
1 THINK Token (THINK) para DJF
Fr0.95757
1 THINK Token (THINK) para DOP
$0.3445088
1 THINK Token (THINK) para DZD
د.ج0.7042197
1 THINK Token (THINK) para FJD
$0.0122807
1 THINK Token (THINK) para GNF
Fr47.03995
1 THINK Token (THINK) para GTQ
Q0.0413865
1 THINK Token (THINK) para GYD
$1.131772
1 THINK Token (THINK) para ISK
kr0.66543

Para uma compreensão mais aprofundada de THINK Token, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do THINK Token
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre THINK Token

Quanto vale hoje o THINK Token (THINK)?
O preço ao vivo de THINK em USD é 0.00541 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de THINK para USD?
O preço atual de THINK para USD é $ 0.00541. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de THINK Token?
A capitalização de mercado de THINK é $ 0.00 USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de THINK?
O fornecimento circulante de THINK é de 0.00 USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de THINK?
THINK atingiu um preço máximo histórico de 0.09159672574773454 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de THINK?
THINK atingiu um preço minímo histórico de 0.004525510452854356 USD.
Qual é o volume de negociação de THINK?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para THINK é $ 54.70K USD.
THINK vai subir ainda este ano?
THINK pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do THINK para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:52:20 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o THINK Token (THINK)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025

October 5, 2025
Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

$0.00541
