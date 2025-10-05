O preço ao vivo de TANSSI hoje é 0.04462 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de TANSSI para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de TANSSI facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de TANSSI hoje é 0.04462 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de TANSSI para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de TANSSI facilmente na MEXC agora.

Preço em tempo real de 1 TANSSI para USD

+0.15%1D
Última atualização da página: 2025-10-05 09:50:29 (UTC+8)

Informações de preço de TANSSI (TANSSI) (USD)

O preço em tempo real de TANSSI (TANSSI) é $ 0.04462. Nas últimas 24 horas, TANSSI foi negociado entre a mínima de $ 0.04368 e a máxima de $ 0.04693, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de TANSSI é --, enquanto o mais baixo é --.

Em termos de desempenho de curto prazo, TANSSI variou +0.38% na última hora, +0.15% nas últimas 24 horas e +4.03% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de TANSSI (TANSSI)

$ 67.01K
$ 67.01K$ 67.01K

$ 44.62M
$ 44.62M$ 44.62M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

TANSSI

A capitalização de mercado atual de TANSSI é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 67.01K. A oferta em circulação de TANSSI é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 44.62M.

Histórico de preços de TANSSI (TANSSI) em USD

Acompanhe as variações de preço de TANSSI para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.0000669+0.15%
30 dias$ +0.00405+9.98%
60 dias$ -0.02459-35.53%
90 dias$ -0.00038-0.85%
Variação de preço de TANSSI hoje

Hoje, TANSSI registrou uma variação de $ +0.0000669 (+0.15%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de TANSSI

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +0.00405 (+9.98%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de TANSSI

Expandindo a visualização para 60 dias, TANSSI teve uma variação de $ -0.02459 (-35.53%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de TANSSI

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -0.00038 (-0.85%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de TANSSI (TANSSI)!

Confira agora a página de histórico de preço do TANSSI.

O que é TANSSI (TANSSI)

A Tanssi permite que equipes de RWA e fintechs lancem appchains soberanas, em nível de produção, com apenas alguns cliques - com segurança respaldada pelo Ethereum, infraestrutura descentralizada e lógica de execução totalmente personalizável.

TANSSI está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em TANSSI de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de TANSSI para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre TANSSI em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de TANSSI tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do TANSSI (em USD)

Quanto valerá TANSSI (TANSSI) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em TANSSI (TANSSI) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para TANSSI.

Confira a previsão de preço de TANSSI agora!

Tokenomics de TANSSI (TANSSI)

Compreender a tokenomics de TANSSI (TANSSI) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token TANSSI agora!

Como comprar TANSSI (TANSSI)

Quer saber como comprar TANSSI? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar TANSSI facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

TANSSI para moedas locais

Para uma compreensão mais aprofundada de TANSSI, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre TANSSI

Quanto vale hoje o TANSSI (TANSSI)?
O preço ao vivo de TANSSI em USD é 0.04462 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de TANSSI para USD?
O preço atual de TANSSI para USD é $ 0.04462. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de TANSSI?
A capitalização de mercado de TANSSI é -- USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de TANSSI?
O fornecimento circulante de TANSSI é de -- USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de TANSSI?
TANSSI atingiu um preço máximo histórico de -- USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de TANSSI?
TANSSI atingiu um preço minímo histórico de -- USD.
Qual é o volume de negociação de TANSSI?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para TANSSI é $ 67.01K USD.
TANSSI vai subir ainda este ano?
TANSSI pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do TANSSI para uma análise mais detalhada.
Atualizações importantes da indústria sobre o TANSSI (TANSSI)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-04 13:39:16Dados On-chain
ETF Spot de Ethereum dos EUA Regista Entrada Líquida de $233,5 Milhões Ontem
10-04 11:26:38Atualizações da Indústria
Emissão de USDC excede 75 mil milhões, participação de mercado atinge 24,9%
10-03 10:20:00Atualizações da Indústria
Capitalização total do mercado cripto retorna acima de $4,2 trilhões, com um aumento de 24 horas de 2,3%
10-03 05:17:00Atualizações da Indústria
Bitcoin quebra a marca dos $120.000 pela primeira vez desde meados de agosto
10-01 14:11:00Atualizações da Indústria
Ontem, os ETFs spot de Ethereum dos EUA registaram entradas líquidas de 127,5 milhões de dólares, enquanto os ETFs spot de Bitcoin registaram entradas líquidas de 430 milhões de dólares
09-30 18:14:00Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das principais CEX e DEX indicam que o mercado está neutro com um ligeiro viés de baixa

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

