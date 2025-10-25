O preço ao vivo de Taker Protocol hoje é 0.005747 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de TAKER para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de TAKER facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Taker Protocol hoje é 0.005747 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de TAKER para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de TAKER facilmente na MEXC agora.

Logo de Taker Protocol

Cotação Taker Protocol (TAKER)

Preço em tempo real de 1 TAKER para USD

$0.005747
$0.005747$0.005747
+1.28%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Taker Protocol (TAKER)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:51:53 (UTC+8)

Informações de preço de Taker Protocol (TAKER) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.005403
$ 0.005403$ 0.005403
Mínimo 24h
$ 0.005877
$ 0.005877$ 0.005877
Máximo 24h

$ 0.005403
$ 0.005403$ 0.005403

$ 0.005877
$ 0.005877$ 0.005877

--
----

--
----

+0.24%

+1.28%

-14.28%

-14.28%

O preço em tempo real de Taker Protocol (TAKER) é $ 0.005747. Nas últimas 24 horas, TAKER foi negociado entre a mínima de $ 0.005403 e a máxima de $ 0.005877, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de TAKER é --, enquanto o mais baixo é --.

Em termos de desempenho de curto prazo, TAKER variou +0.24% na última hora, +1.28% nas últimas 24 horas e -14.28% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Taker Protocol (TAKER)

--
----

$ 333.24K
$ 333.24K$ 333.24K

$ 5.75M
$ 5.75M$ 5.75M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

A capitalização de mercado atual de Taker Protocol é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 333.24K. A oferta em circulação de TAKER é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 5.75M.

Histórico de preços de Taker Protocol (TAKER) em USD

Acompanhe as variações de preço de Taker Protocol para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.00007263+1.28%
30 dias$ -0.006083-51.43%
60 dias$ -0.006313-52.35%
90 dias$ -0.015463-72.91%
Variação de preço de Taker Protocol hoje

Hoje, TAKER registrou uma variação de $ +0.00007263 (+1.28%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Taker Protocol

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.006083 (-51.43%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Taker Protocol

Expandindo a visualização para 60 dias, TAKER teve uma variação de $ -0.006313 (-52.35%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Taker Protocol

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -0.015463 (-72.91%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Taker Protocol (TAKER)!

Confira agora a página de histórico de preço do Taker Protocol.

O que é Taker Protocol (TAKER)

A Taker é o primeiro e maior protocolo de incentivos do ecossistema Bitcoin, projetado para democratizar os ganhos do Bitcoin para todos os detentores fracionários da moeda. Ela funciona como a Camada de Incentivo do Bitcoin, aproveitando múltiplas estruturas de recompensas para incentivar milhões de usuários a adotar, fazer hold e utilizar o Bitcoin e seus derivativos.

Taker Protocol está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Taker Protocol de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de TAKER para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Taker Protocol em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Taker Protocol tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Taker Protocol (em USD)

Quanto valerá Taker Protocol (TAKER) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Taker Protocol (TAKER) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Taker Protocol.

Confira a previsão de preço de Taker Protocol agora!

Tokenomics de Taker Protocol (TAKER)

Compreender a tokenomics de Taker Protocol (TAKER) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token TAKER agora!

Como comprar Taker Protocol (TAKER)

Quer saber como comprar Taker Protocol? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Taker Protocol facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

Recurso Taker Protocol

Para uma compreensão mais aprofundada de Taker Protocol, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Taker Protocol

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Taker Protocol

Quanto vale hoje o Taker Protocol (TAKER)?
O preço ao vivo de TAKER em USD é 0.005747 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de TAKER para USD?
O preço atual de TAKER para USD é $ 0.005747. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Taker Protocol?
A capitalização de mercado de TAKER é -- USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de TAKER?
O fornecimento circulante de TAKER é de -- USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de TAKER?
TAKER atingiu um preço máximo histórico de -- USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de TAKER?
TAKER atingiu um preço minímo histórico de -- USD.
Qual é o volume de negociação de TAKER?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para TAKER é $ 333.24K USD.
TAKER vai subir ainda este ano?
TAKER pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do TAKER para uma análise mais detalhada.
Atualizações importantes da indústria sobre o Taker Protocol (TAKER)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

