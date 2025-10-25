O preço ao vivo de SEA WARS hoje é 0.0000000011 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de SWAR para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de SWAR facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de SEA WARS hoje é 0.0000000011 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de SWAR para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de SWAR facilmente na MEXC agora.

Logo de SEA WARS

Cotação SEA WARS (SWAR)

Preço em tempo real de 1 SWAR para USD

$0.0000000011
0.00%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de SEA WARS (SWAR)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:50:57 (UTC+8)

Informações de preço de SEA WARS (SWAR) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.0000000009
Mínimo 24h
$ 0.0000000016
Máximo 24h

$ 0.0000000009
$ 0.0000000016
--
--
0.00%

0.00%

-8.34%

-8.34%

O preço em tempo real de SEA WARS (SWAR) é $ 0.0000000011. Nas últimas 24 horas, SWAR foi negociado entre a mínima de $ 0.0000000009 e a máxima de $ 0.0000000016, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de SWAR é --, enquanto o mais baixo é --.

Em termos de desempenho de curto prazo, SWAR variou 0.00% na última hora, 0.00% nas últimas 24 horas e -8.34% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de SEA WARS (SWAR)

--
$ 4.36K
$ 2.21K
--
2,005,000,000,000
ETH

A capitalização de mercado atual de SEA WARS é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 4.36K. A oferta em circulação de SWAR é --, com um fornecimento total de 2005000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.21K.

Histórico de preços de SEA WARS (SWAR) em USD

Acompanhe as variações de preço de SEA WARS para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 00.00%
30 dias$ -0.0009999989-100.00%
60 dias$ -0.0009999989-100.00%
90 dias$ -0.0009999989-100.00%
Variação de preço de SEA WARS hoje

Hoje, SWAR registrou uma variação de $ 0 (0.00%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de SEA WARS

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.0009999989 (-100.00%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de SEA WARS

Expandindo a visualização para 60 dias, SWAR teve uma variação de $ -0.0009999989 (-100.00%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de SEA WARS

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -0.0009999989 (-100.00%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de SEA WARS (SWAR)!

Confira agora a página de histórico de preço do SEA WARS.

O que é SEA WARS (SWAR)

Sea Wars is a multiplayer strategy and battle game set in the depths of the ocean.

SEA WARS está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em SEA WARS de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de SWAR para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre SEA WARS em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de SEA WARS tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do SEA WARS (em USD)

Quanto valerá SEA WARS (SWAR) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em SEA WARS (SWAR) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para SEA WARS.

Confira a previsão de preço de SEA WARS agora!

Tokenomics de SEA WARS (SWAR)

Compreender a tokenomics de SEA WARS (SWAR) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token SWAR agora!

Como comprar SEA WARS (SWAR)

Quer saber como comprar SEA WARS? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar SEA WARS facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

SWAR para moedas locais

Recurso SEA WARS

Para uma compreensão mais aprofundada de SEA WARS, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do SEA WARS
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre SEA WARS

Quanto vale hoje o SEA WARS (SWAR)?
O preço ao vivo de SWAR em USD é 0.0000000011 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de SWAR para USD?
O preço atual de SWAR para USD é $ 0.0000000011. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de SEA WARS?
A capitalização de mercado de SWAR é -- USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de SWAR?
O fornecimento circulante de SWAR é de -- USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de SWAR?
SWAR atingiu um preço máximo histórico de -- USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de SWAR?
SWAR atingiu um preço minímo histórico de -- USD.
Qual é o volume de negociação de SWAR?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para SWAR é $ 4.36K USD.
SWAR vai subir ainda este ano?
SWAR pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do SWAR para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:50:57 (UTC+8)

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

