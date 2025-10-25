O preço ao vivo de Stream SZN hoje é 0.0006189 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de STRSZN para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de STRSZN facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Stream SZN hoje é 0.0006189 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de STRSZN para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de STRSZN facilmente na MEXC agora.

Cotação Stream SZN (STRSZN)

Preço em tempo real de 1 STRSZN para USD

$0.0006179
-5.21%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Stream SZN (STRSZN)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:50:35 (UTC+8)

Informações de preço de Stream SZN (STRSZN) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.0006032
Mínimo 24h
$ 0.0007363
Máximo 24h

$ 0.0006032
$ 0.0007363
--
--
-0.93%

-5.21%

+67.27%

+67.27%

O preço em tempo real de Stream SZN (STRSZN) é $ 0.0006189. Nas últimas 24 horas, STRSZN foi negociado entre a mínima de $ 0.0006032 e a máxima de $ 0.0007363, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de STRSZN é --, enquanto o mais baixo é --.

Em termos de desempenho de curto prazo, STRSZN variou -0.93% na última hora, -5.21% nas últimas 24 horas e +67.27% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Stream SZN (STRSZN)

--
$ 58.45K
$ 58.45K$ 58.45K

$ 0.00
--
--
SOL

A capitalização de mercado atual de Stream SZN é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 58.45K. A oferta em circulação de STRSZN é --, com um fornecimento total de --. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de --.

Histórico de preços de Stream SZN (STRSZN) em USD

Acompanhe as variações de preço de Stream SZN para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.000033962-5.21%
30 dias$ -0.0011341-64.70%
60 dias$ -0.0003811-38.11%
90 dias$ -0.0003811-38.11%
Variação de preço de Stream SZN hoje

Hoje, STRSZN registrou uma variação de $ -0.000033962 (-5.21%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Stream SZN

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.0011341 (-64.70%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Stream SZN

Expandindo a visualização para 60 dias, STRSZN teve uma variação de $ -0.0003811 (-38.11%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Stream SZN

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -0.0003811 (-38.11%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Stream SZN (STRSZN)!

Confira agora a página de histórico de preço do Stream SZN.

O que é Stream SZN (STRSZN)

Um token narrativo de live-stream emitido pelo blogueiro popular @ZssBecker.

Stream SZN está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Stream SZN de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de STRSZN para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Stream SZN em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Stream SZN tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Stream SZN (em USD)

Quanto valerá Stream SZN (STRSZN) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Stream SZN (STRSZN) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Stream SZN.

Confira a previsão de preço de Stream SZN agora!

Tokenomics de Stream SZN (STRSZN)

Compreender a tokenomics de Stream SZN (STRSZN) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token STRSZN agora!

Como comprar Stream SZN (STRSZN)

Quer saber como comprar Stream SZN? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Stream SZN facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

STRSZN para moedas locais

1 Stream SZN (STRSZN) para VND
16.2863535
1 Stream SZN (STRSZN) para AUD
A$0.000946917
1 Stream SZN (STRSZN) para GBP
0.000464175
1 Stream SZN (STRSZN) para EUR
0.000532254
1 Stream SZN (STRSZN) para USD
$0.0006189
1 Stream SZN (STRSZN) para MYR
RM0.002611758
1 Stream SZN (STRSZN) para TRY
0.025956666
1 Stream SZN (STRSZN) para JPY
¥0.0940728
1 Stream SZN (STRSZN) para ARS
ARS$0.922352859
1 Stream SZN (STRSZN) para RUB
0.049270629
1 Stream SZN (STRSZN) para INR
0.054345609
1 Stream SZN (STRSZN) para IDR
Rp10.314995874
1 Stream SZN (STRSZN) para PHP
0.036360375
1 Stream SZN (STRSZN) para EGP
￡E.0.029465829
1 Stream SZN (STRSZN) para BRL
R$0.003329682
1 Stream SZN (STRSZN) para CAD
C$0.00086646
1 Stream SZN (STRSZN) para BDT
0.07562958
1 Stream SZN (STRSZN) para NGN
0.903501165
1 Stream SZN (STRSZN) para COP
$2.398831644
1 Stream SZN (STRSZN) para ZAR
R.0.010682214
1 Stream SZN (STRSZN) para UAH
0.025863831
1 Stream SZN (STRSZN) para TZS
T.Sh.1.539550884
1 Stream SZN (STRSZN) para VES
Bs0.1312068
1 Stream SZN (STRSZN) para CLP
$0.5823849
1 Stream SZN (STRSZN) para PKR
Rs0.173892333
1 Stream SZN (STRSZN) para KZT
0.33327765
1 Stream SZN (STRSZN) para THB
฿0.020207085
1 Stream SZN (STRSZN) para TWD
NT$0.019086876
1 Stream SZN (STRSZN) para AED
د.إ0.002271363
1 Stream SZN (STRSZN) para CHF
Fr0.000488931
1 Stream SZN (STRSZN) para HKD
HK$0.004802664
1 Stream SZN (STRSZN) para AMD
֏0.237032511
1 Stream SZN (STRSZN) para MAD
.د.م0.005706258
1 Stream SZN (STRSZN) para MXN
$0.011418705
1 Stream SZN (STRSZN) para SAR
ريال0.002320875
1 Stream SZN (STRSZN) para ETB
Br0.093460089
1 Stream SZN (STRSZN) para KES
KSh0.079955691
1 Stream SZN (STRSZN) para JOD
د.أ0.0004388001
1 Stream SZN (STRSZN) para PLN
0.002258985
1 Stream SZN (STRSZN) para RON
лв0.002704593
1 Stream SZN (STRSZN) para SEK
kr0.00581766
1 Stream SZN (STRSZN) para BGN
лв0.001039752
1 Stream SZN (STRSZN) para HUF
Ft0.207610005
1 Stream SZN (STRSZN) para CZK
0.012941199
1 Stream SZN (STRSZN) para KWD
د.ك0.0001893834
1 Stream SZN (STRSZN) para ILS
0.002029992
1 Stream SZN (STRSZN) para BOB
Bs0.00427041
1 Stream SZN (STRSZN) para AZN
0.00105213
1 Stream SZN (STRSZN) para TJS
SM0.005712447
1 Stream SZN (STRSZN) para GEL
0.001677219
1 Stream SZN (STRSZN) para AOA
Kz0.567797427
1 Stream SZN (STRSZN) para BHD
.د.ب0.0002327064
1 Stream SZN (STRSZN) para BMD
$0.0006189
1 Stream SZN (STRSZN) para DKK
kr0.003973338
1 Stream SZN (STRSZN) para HNL
L0.016178046
1 Stream SZN (STRSZN) para MUR
0.028178517
1 Stream SZN (STRSZN) para NAD
$0.010682214
1 Stream SZN (STRSZN) para NOK
kr0.006195189
1 Stream SZN (STRSZN) para NZD
$0.001070697
1 Stream SZN (STRSZN) para PAB
B/.0.0006189
1 Stream SZN (STRSZN) para PGK
K0.002605569
1 Stream SZN (STRSZN) para QAR
ر.ق0.002252796
1 Stream SZN (STRSZN) para RSD
дин.0.062471766
1 Stream SZN (STRSZN) para UZS
soʻm7.547559768
1 Stream SZN (STRSZN) para ALL
L0.0513687
1 Stream SZN (STRSZN) para ANG
ƒ0.001107831
1 Stream SZN (STRSZN) para AWG
ƒ0.001107831
1 Stream SZN (STRSZN) para BBD
$0.0012378
1 Stream SZN (STRSZN) para BAM
KM0.001039752
1 Stream SZN (STRSZN) para BIF
Fr1.8251361
1 Stream SZN (STRSZN) para BND
$0.000798381
1 Stream SZN (STRSZN) para BSD
$0.0006189
1 Stream SZN (STRSZN) para JMD
$0.099240615
1 Stream SZN (STRSZN) para KHR
2.495559525
1 Stream SZN (STRSZN) para KMF
Fr0.2624136
1 Stream SZN (STRSZN) para LAK
13.454347557
1 Stream SZN (STRSZN) para LKR
රු0.187941363
1 Stream SZN (STRSZN) para MDL
L0.010515111
1 Stream SZN (STRSZN) para MGA
Ar2.800448232
1 Stream SZN (STRSZN) para MOP
P0.0049512
1 Stream SZN (STRSZN) para MVR
0.00946917
1 Stream SZN (STRSZN) para MWK
MK1.074478479
1 Stream SZN (STRSZN) para MZN
MT0.03954771
1 Stream SZN (STRSZN) para NPR
रु0.086887371
1 Stream SZN (STRSZN) para PYG
4.3892388
1 Stream SZN (STRSZN) para RWF
Fr0.8967861
1 Stream SZN (STRSZN) para SBD
$0.005087358
1 Stream SZN (STRSZN) para SCR
0.008652222
1 Stream SZN (STRSZN) para SRD
$0.024564141
1 Stream SZN (STRSZN) para SVC
$0.005409186
1 Stream SZN (STRSZN) para SZL
L0.010700781
1 Stream SZN (STRSZN) para TMT
m0.002172339
1 Stream SZN (STRSZN) para TND
د.ت0.0018139959
1 Stream SZN (STRSZN) para TTD
$0.004196142
1 Stream SZN (STRSZN) para UGX
Sh2.1562476
1 Stream SZN (STRSZN) para XAF
Fr0.3490596
1 Stream SZN (STRSZN) para XCD
$0.00167103
1 Stream SZN (STRSZN) para XOF
Fr0.3490596
1 Stream SZN (STRSZN) para XPF
Fr0.0631278
1 Stream SZN (STRSZN) para BWP
P0.008831703
1 Stream SZN (STRSZN) para BZD
$0.001243989
1 Stream SZN (STRSZN) para CVE
$0.058944036
1 Stream SZN (STRSZN) para DJF
Fr0.1095453
1 Stream SZN (STRSZN) para DOP
$0.039411552
1 Stream SZN (STRSZN) para DZD
د.ج0.080562213
1 Stream SZN (STRSZN) para FJD
$0.001404903
1 Stream SZN (STRSZN) para GNF
Fr5.3813355
1 Stream SZN (STRSZN) para GTQ
Q0.004734585
1 Stream SZN (STRSZN) para GYD
$0.12947388
1 Stream SZN (STRSZN) para ISK
kr0.0761247

Recurso Stream SZN

Para uma compreensão mais aprofundada de Stream SZN, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Stream SZN

Quanto vale hoje o Stream SZN (STRSZN)?
O preço ao vivo de STRSZN em USD é 0.0006189 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de STRSZN para USD?
O preço atual de STRSZN para USD é $ 0.0006189. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Stream SZN?
A capitalização de mercado de STRSZN é -- USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de STRSZN?
O fornecimento circulante de STRSZN é de -- USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de STRSZN?
STRSZN atingiu um preço máximo histórico de -- USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de STRSZN?
STRSZN atingiu um preço minímo histórico de -- USD.
Qual é o volume de negociação de STRSZN?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para STRSZN é $ 58.45K USD.
STRSZN vai subir ainda este ano?
STRSZN pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do STRSZN para uma análise mais detalhada.
Atualizações importantes da indústria sobre o Stream SZN (STRSZN)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de STRSZN para USD

Montante

STRSZN
STRSZN
USD
USD

1 STRSZN = 0.0006189 USD

Negocie STRSZN

STRSZN/USDT
$0.0006179
-5.17%

