O preço ao vivo de Stray Dog hoje é 0.001743 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de STRAYDOG para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de STRAYDOG facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Stray Dog hoje é 0.001743 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de STRAYDOG para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de STRAYDOG facilmente na MEXC agora.

Mais sobre STRAYDOG

Informações sobre preços de STRAYDOG

Tokenomics de STRAYDOG

Previsão de preço de STRAYDOG

Histórico de preço de STRAYDOG

Guia de compra de STRAYDOG

Conversor de STRAYDOG para moeda Fiat

Spot STRAYDOG

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Logo de Stray Dog

Cotação Stray Dog (STRAYDOG)

Preço em tempo real de 1 STRAYDOG para USD

$0.001744
$0.001744$0.001744
+0.86%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Stray Dog (STRAYDOG)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:50:20 (UTC+8)

Informações de preço de Stray Dog (STRAYDOG) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.001716
$ 0.001716$ 0.001716
Mínimo 24h
$ 0.001748
$ 0.001748$ 0.001748
Máximo 24h

$ 0.001716
$ 0.001716$ 0.001716

$ 0.001748
$ 0.001748$ 0.001748

--
----

--
----

0.00%

+0.86%

-28.13%

-28.13%

O preço em tempo real de Stray Dog (STRAYDOG) é $ 0.001743. Nas últimas 24 horas, STRAYDOG foi negociado entre a mínima de $ 0.001716 e a máxima de $ 0.001748, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de STRAYDOG é --, enquanto o mais baixo é --.

Em termos de desempenho de curto prazo, STRAYDOG variou 0.00% na última hora, +0.86% nas últimas 24 horas e -28.13% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Stray Dog (STRAYDOG)

--
----

$ 54.79K
$ 54.79K$ 54.79K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

ETH

A capitalização de mercado atual de Stray Dog é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 54.79K. A oferta em circulação de STRAYDOG é --, com um fornecimento total de --. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de --.

Histórico de preços de Stray Dog (STRAYDOG) em USD

Acompanhe as variações de preço de Stray Dog para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.00001487+0.86%
30 dias$ -0.004463-71.92%
60 dias$ -0.001757-50.20%
90 dias$ -0.001757-50.20%
Variação de preço de Stray Dog hoje

Hoje, STRAYDOG registrou uma variação de $ +0.00001487 (+0.86%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Stray Dog

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.004463 (-71.92%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Stray Dog

Expandindo a visualização para 60 dias, STRAYDOG teve uma variação de $ -0.001757 (-50.20%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Stray Dog

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -0.001757 (-50.20%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Stray Dog (STRAYDOG)!

Confira agora a página de histórico de preço do Stray Dog.

O que é Stray Dog (STRAYDOG)

Desviar, mas nunca se perder.

Stray Dog está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Stray Dog de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de STRAYDOG para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Stray Dog em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Stray Dog tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Stray Dog (em USD)

Quanto valerá Stray Dog (STRAYDOG) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Stray Dog (STRAYDOG) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Stray Dog.

Confira a previsão de preço de Stray Dog agora!

Tokenomics de Stray Dog (STRAYDOG)

Compreender a tokenomics de Stray Dog (STRAYDOG) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token STRAYDOG agora!

Como comprar Stray Dog (STRAYDOG)

Quer saber como comprar Stray Dog? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Stray Dog facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

STRAYDOG para moedas locais

1 Stray Dog (STRAYDOG) para VND
45.867045
1 Stray Dog (STRAYDOG) para AUD
A$0.00266679
1 Stray Dog (STRAYDOG) para GBP
0.00130725
1 Stray Dog (STRAYDOG) para EUR
0.00149898
1 Stray Dog (STRAYDOG) para USD
$0.001743
1 Stray Dog (STRAYDOG) para MYR
RM0.00735546
1 Stray Dog (STRAYDOG) para TRY
0.07310142
1 Stray Dog (STRAYDOG) para JPY
¥0.264936
1 Stray Dog (STRAYDOG) para ARS
ARS$2.59761033
1 Stray Dog (STRAYDOG) para RUB
0.13876023
1 Stray Dog (STRAYDOG) para INR
0.15305283
1 Stray Dog (STRAYDOG) para IDR
Rp29.04998838
1 Stray Dog (STRAYDOG) para PHP
0.10240125
1 Stray Dog (STRAYDOG) para EGP
￡E.0.08298423
1 Stray Dog (STRAYDOG) para BRL
R$0.00937734
1 Stray Dog (STRAYDOG) para CAD
C$0.0024402
1 Stray Dog (STRAYDOG) para BDT
0.2129946
1 Stray Dog (STRAYDOG) para NGN
2.54451855
1 Stray Dog (STRAYDOG) para COP
$6.75579828
1 Stray Dog (STRAYDOG) para ZAR
R.0.03008418
1 Stray Dog (STRAYDOG) para UAH
0.07283997
1 Stray Dog (STRAYDOG) para TZS
T.Sh.4.33581708
1 Stray Dog (STRAYDOG) para VES
Bs0.369516
1 Stray Dog (STRAYDOG) para CLP
$1.640163
1 Stray Dog (STRAYDOG) para PKR
Rs0.48973071
1 Stray Dog (STRAYDOG) para KZT
0.9386055
1 Stray Dog (STRAYDOG) para THB
฿0.05690895
1 Stray Dog (STRAYDOG) para TWD
NT$0.05375412
1 Stray Dog (STRAYDOG) para AED
د.إ0.00639681
1 Stray Dog (STRAYDOG) para CHF
Fr0.00137697
1 Stray Dog (STRAYDOG) para HKD
HK$0.01352568
1 Stray Dog (STRAYDOG) para AMD
֏0.66755157
1 Stray Dog (STRAYDOG) para MAD
.د.م0.01607046
1 Stray Dog (STRAYDOG) para MXN
$0.03215835
1 Stray Dog (STRAYDOG) para SAR
ريال0.00653625
1 Stray Dog (STRAYDOG) para ETB
Br0.26321043
1 Stray Dog (STRAYDOG) para KES
KSh0.22517817
1 Stray Dog (STRAYDOG) para JOD
د.أ0.001235787
1 Stray Dog (STRAYDOG) para PLN
0.00636195
1 Stray Dog (STRAYDOG) para RON
лв0.00761691
1 Stray Dog (STRAYDOG) para SEK
kr0.0163842
1 Stray Dog (STRAYDOG) para BGN
лв0.00292824
1 Stray Dog (STRAYDOG) para HUF
Ft0.58468935
1 Stray Dog (STRAYDOG) para CZK
0.03644613
1 Stray Dog (STRAYDOG) para KWD
د.ك0.000533358
1 Stray Dog (STRAYDOG) para ILS
0.00571704
1 Stray Dog (STRAYDOG) para BOB
Bs0.0120267
1 Stray Dog (STRAYDOG) para AZN
0.0029631
1 Stray Dog (STRAYDOG) para TJS
SM0.01608789
1 Stray Dog (STRAYDOG) para GEL
0.00472353
1 Stray Dog (STRAYDOG) para AOA
Kz1.59908049
1 Stray Dog (STRAYDOG) para BHD
.د.ب0.000655368
1 Stray Dog (STRAYDOG) para BMD
$0.001743
1 Stray Dog (STRAYDOG) para DKK
kr0.01119006
1 Stray Dog (STRAYDOG) para HNL
L0.04556202
1 Stray Dog (STRAYDOG) para MUR
0.07935879
1 Stray Dog (STRAYDOG) para NAD
$0.03008418
1 Stray Dog (STRAYDOG) para NOK
kr0.01744743
1 Stray Dog (STRAYDOG) para NZD
$0.00301539
1 Stray Dog (STRAYDOG) para PAB
B/.0.001743
1 Stray Dog (STRAYDOG) para PGK
K0.00733803
1 Stray Dog (STRAYDOG) para QAR
ر.ق0.00634452
1 Stray Dog (STRAYDOG) para RSD
дин.0.17593842
1 Stray Dog (STRAYDOG) para UZS
soʻm21.25609416
1 Stray Dog (STRAYDOG) para ALL
L0.144669
1 Stray Dog (STRAYDOG) para ANG
ƒ0.00311997
1 Stray Dog (STRAYDOG) para AWG
ƒ0.00311997
1 Stray Dog (STRAYDOG) para BBD
$0.003486
1 Stray Dog (STRAYDOG) para BAM
KM0.00292824
1 Stray Dog (STRAYDOG) para BIF
Fr5.140107
1 Stray Dog (STRAYDOG) para BND
$0.00224847
1 Stray Dog (STRAYDOG) para BSD
$0.001743
1 Stray Dog (STRAYDOG) para JMD
$0.27949005
1 Stray Dog (STRAYDOG) para KHR
7.02821175
1 Stray Dog (STRAYDOG) para KMF
Fr0.739032
1 Stray Dog (STRAYDOG) para LAK
37.89130359
1 Stray Dog (STRAYDOG) para LKR
රු0.52929681
1 Stray Dog (STRAYDOG) para MDL
L0.02961357
1 Stray Dog (STRAYDOG) para MGA
Ar7.88686584
1 Stray Dog (STRAYDOG) para MOP
P0.013944
1 Stray Dog (STRAYDOG) para MVR
0.0266679
1 Stray Dog (STRAYDOG) para MWK
MK3.02603973
1 Stray Dog (STRAYDOG) para MZN
MT0.1113777
1 Stray Dog (STRAYDOG) para NPR
रु0.24469977
1 Stray Dog (STRAYDOG) para PYG
12.361356
1 Stray Dog (STRAYDOG) para RWF
Fr2.525607
1 Stray Dog (STRAYDOG) para SBD
$0.01432746
1 Stray Dog (STRAYDOG) para SCR
0.02436714
1 Stray Dog (STRAYDOG) para SRD
$0.06917967
1 Stray Dog (STRAYDOG) para SVC
$0.01523382
1 Stray Dog (STRAYDOG) para SZL
L0.03013647
1 Stray Dog (STRAYDOG) para TMT
m0.00611793
1 Stray Dog (STRAYDOG) para TND
د.ت0.005108733
1 Stray Dog (STRAYDOG) para TTD
$0.01181754
1 Stray Dog (STRAYDOG) para UGX
Sh6.072612
1 Stray Dog (STRAYDOG) para XAF
Fr0.983052
1 Stray Dog (STRAYDOG) para XCD
$0.0047061
1 Stray Dog (STRAYDOG) para XOF
Fr0.983052
1 Stray Dog (STRAYDOG) para XPF
Fr0.177786
1 Stray Dog (STRAYDOG) para BWP
P0.02487261
1 Stray Dog (STRAYDOG) para BZD
$0.00350343
1 Stray Dog (STRAYDOG) para CVE
$0.16600332
1 Stray Dog (STRAYDOG) para DJF
Fr0.308511
1 Stray Dog (STRAYDOG) para DOP
$0.11099424
1 Stray Dog (STRAYDOG) para DZD
د.ج0.22688631
1 Stray Dog (STRAYDOG) para FJD
$0.00395661
1 Stray Dog (STRAYDOG) para GNF
Fr15.155385
1 Stray Dog (STRAYDOG) para GTQ
Q0.01333395
1 Stray Dog (STRAYDOG) para GYD
$0.3646356
1 Stray Dog (STRAYDOG) para ISK
kr0.214389

Recurso Stray Dog

Para uma compreensão mais aprofundada de Stray Dog, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Stray Dog

Quanto vale hoje o Stray Dog (STRAYDOG)?
O preço ao vivo de STRAYDOG em USD é 0.001743 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de STRAYDOG para USD?
O preço atual de STRAYDOG para USD é $ 0.001743. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Stray Dog?
A capitalização de mercado de STRAYDOG é -- USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de STRAYDOG?
O fornecimento circulante de STRAYDOG é de -- USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de STRAYDOG?
STRAYDOG atingiu um preço máximo histórico de -- USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de STRAYDOG?
STRAYDOG atingiu um preço minímo histórico de -- USD.
Qual é o volume de negociação de STRAYDOG?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para STRAYDOG é $ 54.79K USD.
STRAYDOG vai subir ainda este ano?
STRAYDOG pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do STRAYDOG para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:50:20 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Stray Dog (STRAYDOG)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Ver mais

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de STRAYDOG para USD

Montante

STRAYDOG
STRAYDOG
USD
USD

1 STRAYDOG = 0.001743 USD

Negocie STRAYDOG

STRAYDOG/USDT
$0.001744
$0.001744$0.001744
+0.92%

Junte-se à MEXC hoje mesmo

Taxa Maker no Spot de --, Taxa Taker no Spot de --
Taxa Maker em Futuros de --, Taxa Taker em Futuros de --

HOT

Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,316.86
$111,316.86$111,316.86

+1.15%

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,929.92
$3,929.92$3,929.92

+1.05%

Logo de Ping

Ping

PING

$0.05630
$0.05630$0.05630

+55.52%

Logo de Solana

Solana

SOL

$194.44
$194.44$194.44

+2.63%

Logo de ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$9.5100
$9.5100$9.5100

-51.14%

TOP volume

As criptomoedas com o maior volume de negociação

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,929.92
$3,929.92$3,929.92

+1.05%

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,316.86
$111,316.86$111,316.86

+1.15%

Logo de Solana

Solana

SOL

$194.44
$194.44$194.44

+2.63%

Logo de XRP

XRP

XRP

$2.5569
$2.5569$2.5569

+3.10%

Logo de DOGE

DOGE

DOGE

$0.19868
$0.19868$0.19868

+1.92%

Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

Logo de HODL

HODL

HODL

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

Logo de AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Logo de SILVER

SILVER

SILVER

$0.0000000000000000
$0.0000000000000000$0.0000000000000000

0.00%

Logo de DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo de PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0.000000002011
$0.000000002011$0.000000002011

+101.10%

Principais altas

Principais altas do dia

Logo de QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000004107
$0.0000000000000000004107$0.0000000000000000004107

+1,750.00%

Logo de Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0005447
$0.0005447$0.0005447

+655.47%

Logo de APRO

APRO

AT

$0.3767
$0.3767$0.3767

+276.70%

Logo de Giggle Fund

Giggle Fund

GIGGLE

$254.61
$254.61$254.61

+181.21%

Logo de Orochi Network

Orochi Network

ON

$0.2521
$0.2521$0.2521

+152.10%