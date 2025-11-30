Mais sobre SOULLAYER
Tokenomics de SoulLayer (SOULLAYER)
Tokenomics e análise de preços de SoulLayer (SOULLAYER)
Explore os principais dados de tokenomics e preço de SoulLayer (SOULLAYER), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.
Informação sobre SoulLayer (SOULLAYER)
By combining advanced AI personality modeling with Web3 infrastructure, SoulLayer allows users to create, own, and evolve personalized digital souls.
Tokenomics de SoulLayer (SOULLAYER): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de SoulLayer (SOULLAYER) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens SOULLAYER que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens SOULLAYER podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
Agora que você compreende a tokenomics do SOULLAYER, explore o preço em tempo real do token SOULLAYER!
Histórico de preços de SoulLayer (SOULLAYER)
Analisar o histórico de preços de SOULLAYER ajuda os usuários a entender os movimentos passados do mercado, os principais níveis de suporte e resistência, e os padrões de volatilidade. Seja acompanhando máximas históricas ou identificando tendências, os dados históricos são uma parte essencial da previsão de preços e da análise técnica.
Previsão de preço de SOULLAYER
Quer saber para onde o SOULLAYER pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do SOULLAYER combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.
