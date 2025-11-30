Mais sobre SOMI
Tokenomics de Somnia (SOMI)
Tokenomics e análise de preços de Somnia (SOMI)
Explore os principais dados de tokenomics e preço de Somnia (SOMI), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.
Informação sobre Somnia (SOMI)
Somnia é a blockchain EVM Layer-1 mais rápida e econômica, capaz de processar mais de 1 milhão de transações por segundo com finalização em menos de um segundo e taxas abaixo de um centavo. Com esse desempenho, a Somnia possibilita experiências totalmente on-chain em tempo real que vão além das aplicações financeiras. É a base ideal para construir jogos em larga escala, plataformas sociais, economias de metaverso e aplicações impulsionadas por IA. A arquitetura da Somnia suporta sistemas totalmente componíveis, capacitando os desenvolvedores a criarem experiências digitais imersivas, inteligentes e interativas que podem escalar para milhões de usuários.
Tokenomics de Somnia (SOMI): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de Somnia (SOMI) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens SOMI que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens SOMI podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
Agora que você compreende a tokenomics do SOMI, explore o preço em tempo real do token SOMI!
Como comprar SOMI
Interessado em adicionar Somnia (SOMI) ao seu portfólio? A MEXC oferece diversos métodos para comprar SOMI, incluindo cartão de crédito, transferências bancárias e negociação peer-to-peer (P2P). Seja você iniciante ou experiente, a MEXC torna a compra de criptomoedas fácil e segura.
Histórico de preços de Somnia (SOMI)
Analisar o histórico de preços de SOMI ajuda os usuários a entender os movimentos passados do mercado, os principais níveis de suporte e resistência, e os padrões de volatilidade. Seja acompanhando máximas históricas ou identificando tendências, os dados históricos são uma parte essencial da previsão de preços e da análise técnica.
Previsão de preço de SOMI
Quer saber para onde o SOMI pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do SOMI combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.
Por que deve escolher a MEXC?
A MEXC é uma das principais exchanges de criptomoedas do mundo, confiada por milhões de usuários globalmente. Seja você iniciante ou profissional, a MEXC é o jeito mais fácil de acessar o universo cripto.
