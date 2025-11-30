Tokenomics de Somnia (SOMI)

Descubra informações essenciais sobre Somnia (SOMI), incluindo seu fornecimento total de tokens, modelo de distribuição e dados de mercado em tempo real.
Última atualização da página: 2025-11-30 19:23:21 (UTC+8)
Tokenomics e análise de preços de Somnia (SOMI)

Explore os principais dados de tokenomics e preço de Somnia (SOMI), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.

Capitalização de mercado:
Fornecimento total:
$ 1.00B
$ 1.00B
Fornecimento circulante:
FDV (Avaliação totalmente diluída):
$ 259.40M
$ 259.40M
Máximo histórico:
$ 1.9275
$ 1.9275
Mínimo histórico:
Preço atual:
$ 0.2594
$ 0.2594

Informação sobre Somnia (SOMI)

Somnia é a blockchain EVM Layer-1 mais rápida e econômica, capaz de processar mais de 1 milhão de transações por segundo com finalização em menos de um segundo e taxas abaixo de um centavo. Com esse desempenho, a Somnia possibilita experiências totalmente on-chain em tempo real que vão além das aplicações financeiras. É a base ideal para construir jogos em larga escala, plataformas sociais, economias de metaverso e aplicações impulsionadas por IA. A arquitetura da Somnia suporta sistemas totalmente componíveis, capacitando os desenvolvedores a criarem experiências digitais imersivas, inteligentes e interativas que podem escalar para milhões de usuários.

Site oficial:
https://somnia.network/
Whitepaper:
https://docs.somnia.network/concepts/litepaper/somnia-mission
Explorador de blocos:
https://shannon-explorer.somnia.network/

Tokenomics de Somnia (SOMI): principais métricas explicadas e casos de uso

Compreender a tokenomics de Somnia (SOMI) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.

Principais métricas e como são calculadas:

Fornecimento total:

A quantidade máxima de tokens SOMI que foram ou que poderão ser criados.

Fornecimento circulante:

A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.

Fornecimento máx.:

O limite máximo (hard cap) de quantos tokens SOMI podem existir no total.

FDV (Avaliação totalmente diluída):

Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.

Taxa de inflação:

Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.

Por que essas métricas são importantes para os traders?

Alto fornecimento circulante = maior liquidez.

Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.

Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.

FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.

Agora que você compreende a tokenomics do SOMI, explore o preço em tempo real do token SOMI!

Como comprar SOMI

Interessado em adicionar Somnia (SOMI) ao seu portfólio? A MEXC oferece diversos métodos para comprar SOMI, incluindo cartão de crédito, transferências bancárias e negociação peer-to-peer (P2P). Seja você iniciante ou experiente, a MEXC torna a compra de criptomoedas fácil e segura.

Histórico de preços de Somnia (SOMI)

Analisar o histórico de preços de SOMI ajuda os usuários a entender os movimentos passados do mercado, os principais níveis de suporte e resistência, e os padrões de volatilidade. Seja acompanhando máximas históricas ou identificando tendências, os dados históricos são uma parte essencial da previsão de preços e da análise técnica.

Previsão de preço de SOMI

Quer saber para onde o SOMI pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do SOMI combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.

