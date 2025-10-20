Cotação SKX (SKX)
+0.07%
-0.18%
-31.73%
-31.73%
O preço em tempo real de SKX (SKX) é $ 0.47099. Nas últimas 24 horas, SKX foi negociado entre a mínima de $ 0.36666 e a máxima de $ 0.59958, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de SKX é $ 2.9071059942900916, enquanto o mais baixo é $ 0.012645799433479828.
Em termos de desempenho de curto prazo, SKX variou +0.07% na última hora, -0.18% nas últimas 24 horas e -31.73% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.
No.3674
0.00%
MATIC
A capitalização de mercado atual de SKX é $ 0.00, com um volume de negociação de 24 horas de $ 894.84K. A oferta em circulação de SKX é 0.00, com um fornecimento total de 100000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 47.10M.
Acompanhe as variações de preço de SKX para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:
|Período
|Variação (USD)
|Variação (%)
|Hoje
|$ -0.0008493
|-0.18%
|30 dias
|$ +0.0156
|+3.42%
|60 dias
|$ +0.45298
|+2,515.15%
|90 dias
|$ +0.44667
|+1,836.63%
Hoje, SKX registrou uma variação de $ -0.0008493 (-0.18%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.
Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +0.0156 (+3.42%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.
Expandindo a visualização para 60 dias, SKX teve uma variação de $ +0.45298 (+2,515.15%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.
Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +0.44667 (+1,836.63%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.
Confira agora toda a história de preços e os movimentos de SKX (SKX)!
Confira agora a página de histórico de preço do SKX.
The SKX token issued by S&PanaX Co., Ltd. serves as the native currency used on the SKX platform. This platform is primarily divided into communication spaces and a shopping mall, providing users with spaces to engage, share information, and participate in various activities. Specifically, in the SKX shopping mall, users receive rewards for contributing information or participating in activities, which are provided in SKX tokens. These tokens can then be used within the shopping mall for purchases of goods and services, serving as a form of payment. Furthermore, by collaborating with affiliated businesses, the platform aims to expand the utility of SKX tokens, offering users additional benefits and opportunities.
SKX está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em SKX de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.
Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de SKX para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre SKX em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.
Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de SKX tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.
Quanto valerá SKX (SKX) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em SKX (SKX) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para SKX.
Confira a previsão de preço de SKX agora!
Compreender a tokenomics de SKX (SKX) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token SKX agora!
Quer saber como comprar SKX? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar SKX facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.
Para uma compreensão mais aprofundada de SKX, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|10-19 17:50:26
|Atualizações da Indústria
Sentimento do mercado cripto sai da zona de "medo extremo", Índice de Medo e Ganância atualmente em 29
|10-19 14:26:41
|Atualizações da Indústria
Mercado cripto negocia lateralmente, capitalização total do mercado atualmente em $3,723 trilhões
|10-19 04:16:21
|Atualizações da Indústria
Classificação de Atividade de Cadeias Públicas nos Últimos 7 Dias: Solana Mantém o Primeiro Lugar
|10-18 16:36:53
|Atualizações da Indústria
Índice de Medo e Ganância de Criptomoedas atualmente em 23, ainda na zona de medo extremo
|10-18 09:33:00
|Atualizações da Indústria
Liquidações globais em 24 horas sobem para $1,02 mil milhões, Bitcoin atinge o preço mais baixo desde o início de julho
|10-17 19:52:08
|Atualizações da Indústria
A procura por aversão ao risco global aumenta devido a problemas de empréstimos não produtivos em dois bancos dos E.U.A.
Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.
Montante
1 SKX = 0.47099 USD
Taxa Maker no Spot de --, Taxa Taker no Spot de --
Taxa Maker em Futuros de --, Taxa Taker em Futuros de --