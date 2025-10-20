O preço ao vivo de SKX hoje é 0.47099 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de SKX para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de SKX facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de SKX hoje é 0.47099 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de SKX para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de SKX facilmente na MEXC agora.

Cotação SKX (SKX)

Preço em tempo real de 1 SKX para USD

$0.47099$0.47099
-0.18%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de SKX (SKX)
Última atualização da página: 2025-10-20 05:18:42 (UTC+8)

Informações de preço de SKX (SKX) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
Mínimo 24h
Máximo 24h

+0.07%

-0.18%

-31.73%

-31.73%

O preço em tempo real de SKX (SKX) é $ 0.47099. Nas últimas 24 horas, SKX foi negociado entre a mínima de $ 0.36666 e a máxima de $ 0.59958, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de SKX é $ 2.9071059942900916, enquanto o mais baixo é $ 0.012645799433479828.

Em termos de desempenho de curto prazo, SKX variou +0.07% na última hora, -0.18% nas últimas 24 horas e -31.73% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de SKX (SKX)

No.3674

0.00%

MATIC

A capitalização de mercado atual de SKX é $ 0.00, com um volume de negociação de 24 horas de $ 894.84K. A oferta em circulação de SKX é 0.00, com um fornecimento total de 100000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 47.10M.

Histórico de preços de SKX (SKX) em USD

Acompanhe as variações de preço de SKX para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.0008493-0.18%
30 dias$ +0.0156+3.42%
60 dias$ +0.45298+2,515.15%
90 dias$ +0.44667+1,836.63%
Variação de preço de SKX hoje

Hoje, SKX registrou uma variação de $ -0.0008493 (-0.18%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de SKX

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +0.0156 (+3.42%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de SKX

Expandindo a visualização para 60 dias, SKX teve uma variação de $ +0.45298 (+2,515.15%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de SKX

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +0.44667 (+1,836.63%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de SKX (SKX)!

Confira agora a página de histórico de preço do SKX.

O que é SKX (SKX)

The SKX token issued by S&PanaX Co., Ltd. serves as the native currency used on the SKX platform. This platform is primarily divided into communication spaces and a shopping mall, providing users with spaces to engage, share information, and participate in various activities. Specifically, in the SKX shopping mall, users receive rewards for contributing information or participating in activities, which are provided in SKX tokens. These tokens can then be used within the shopping mall for purchases of goods and services, serving as a form of payment. Furthermore, by collaborating with affiliated businesses, the platform aims to expand the utility of SKX tokens, offering users additional benefits and opportunities.

SKX está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em SKX de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de SKX para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre SKX em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de SKX tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do SKX (em USD)

Quanto valerá SKX (SKX) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em SKX (SKX) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para SKX.

Confira a previsão de preço de SKX agora!

Tokenomics de SKX (SKX)

Compreender a tokenomics de SKX (SKX) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token SKX agora!

Como comprar SKX (SKX)

Quer saber como comprar SKX? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar SKX facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

SKX para moedas locais

1 SKX (SKX) para VND
12,394.10185
1 SKX (SKX) para AUD
A$0.7253246
1 SKX (SKX) para GBP
0.3485326
1 SKX (SKX) para EUR
0.4003415
1 SKX (SKX) para USD
$0.47099
1 SKX (SKX) para MYR
RM1.9875778
1 SKX (SKX) para TRY
19.734481
1 SKX (SKX) para JPY
¥70.6485
1 SKX (SKX) para ARS
ARS$663.3658655
1 SKX (SKX) para RUB
38.3150365
1 SKX (SKX) para INR
41.44712
1 SKX (SKX) para IDR
Rp7,849.8301934
1 SKX (SKX) para PHP
27.364519
1 SKX (SKX) para EGP
￡E.22.3531854
1 SKX (SKX) para BRL
R$2.543346
1 SKX (SKX) para CAD
C$0.659386
1 SKX (SKX) para BDT
57.5408483
1 SKX (SKX) para NGN
692.6284742
1 SKX (SKX) para COP
$1,811.4981885
1 SKX (SKX) para ZAR
R.8.1810963
1 SKX (SKX) para UAH
19.7156414
1 SKX (SKX) para TZS
T.Sh.1,162.9355387
1 SKX (SKX) para VES
Bs94.66899
1 SKX (SKX) para CLP
$450.26644
1 SKX (SKX) para PKR
Rs133.4597264
1 SKX (SKX) para KZT
254.1744634
1 SKX (SKX) para THB
฿15.4437621
1 SKX (SKX) para TWD
NT$14.4264237
1 SKX (SKX) para AED
د.إ1.7285333
1 SKX (SKX) para CHF
Fr0.3720821
1 SKX (SKX) para HKD
HK$3.6548824
1 SKX (SKX) para AMD
֏181.1474639
1 SKX (SKX) para MAD
.د.م4.3189783
1 SKX (SKX) para MXN
$8.666216
1 SKX (SKX) para SAR
ريال1.7615026
1 SKX (SKX) para ETB
Br70.1398308
1 SKX (SKX) para KES
KSh61.0073347
1 SKX (SKX) para JOD
د.أ0.33393191
1 SKX (SKX) para PLN
1.7144036
1 SKX (SKX) para RON
лв2.0535164
1 SKX (SKX) para SEK
kr4.4320159
1 SKX (SKX) para BGN
лв0.7865533
1 SKX (SKX) para HUF
Ft157.2023323
1 SKX (SKX) para CZK
9.8107217
1 SKX (SKX) para KWD
د.ك0.14412294
1 SKX (SKX) para ILS
1.554267
1 SKX (SKX) para BOB
Bs3.2639607
1 SKX (SKX) para AZN
0.800683
1 SKX (SKX) para TJS
SM4.3566575
1 SKX (SKX) para GEL
1.271673
1 SKX (SKX) para AOA
Kz430.9134609
1 SKX (SKX) para BHD
.د.ب0.17756323
1 SKX (SKX) para BMD
$0.47099
1 SKX (SKX) para DKK
kr3.014336
1 SKX (SKX) para HNL
L12.3917469
1 SKX (SKX) para MUR
21.2086797
1 SKX (SKX) para NAD
$8.2234854
1 SKX (SKX) para NOK
kr4.7381594
1 SKX (SKX) para NZD
$0.8195226
1 SKX (SKX) para PAB
B/.0.47099
1 SKX (SKX) para PGK
K2.0064174
1 SKX (SKX) para QAR
ر.ق1.7144036
1 SKX (SKX) para RSD
дин.47.3627544
1 SKX (SKX) para UZS
soʻm5,743.7795688
1 SKX (SKX) para ALL
L39.0309413
1 SKX (SKX) para ANG
ƒ0.8430721
1 SKX (SKX) para AWG
ƒ0.847782
1 SKX (SKX) para BBD
$0.94198
1 SKX (SKX) para BAM
KM0.7865533
1 SKX (SKX) para BIF
Fr1,388.94951
1 SKX (SKX) para BND
$0.6075771
1 SKX (SKX) para BSD
$0.47099
1 SKX (SKX) para JMD
$75.9282979
1 SKX (SKX) para KHR
1,899.1494275
1 SKX (SKX) para KMF
Fr198.75778
1 SKX (SKX) para LAK
10,238.9128387
1 SKX (SKX) para LKR
රු143.0255333
1 SKX (SKX) para MDL
L7.9361815
1 SKX (SKX) para MGA
Ar2,102.6312372
1 SKX (SKX) para MOP
P3.7773398
1 SKX (SKX) para MVR
7.206147
1 SKX (SKX) para MWK
MK819.1128387
1 SKX (SKX) para MZN
MT30.1009709
1 SKX (SKX) para NPR
रु66.5320474
1 SKX (SKX) para PYG
3,363.81058
1 SKX (SKX) para RWF
Fr684.34847
1 SKX (SKX) para SBD
$3.8762477
1 SKX (SKX) para SCR
6.546761
1 SKX (SKX) para SRD
$18.5617159
1 SKX (SKX) para SVC
$4.1305823
1 SKX (SKX) para SZL
L8.2329052
1 SKX (SKX) para TMT
m1.648465
1 SKX (SKX) para TND
د.ت1.37764575
1 SKX (SKX) para TTD
$3.202732
1 SKX (SKX) para UGX
Sh1,652.23292
1 SKX (SKX) para XAF
Fr264.69638
1 SKX (SKX) para XCD
$1.271673
1 SKX (SKX) para XOF
Fr264.69638
1 SKX (SKX) para XPF
Fr48.04098
1 SKX (SKX) para BWP
P6.3301056
1 SKX (SKX) para BZD
$0.9466899
1 SKX (SKX) para CVE
$44.5839134
1 SKX (SKX) para DJF
Fr83.83622
1 SKX (SKX) para DOP
$29.8701858
1 SKX (SKX) para DZD
د.ج60.9602357
1 SKX (SKX) para FJD
$1.0691473
1 SKX (SKX) para GNF
Fr4,095.25805
1 SKX (SKX) para GTQ
Q3.6172032
1 SKX (SKX) para GYD
$98.8184119
1 SKX (SKX) para ISK
kr56.98979

Recurso SKX

Para uma compreensão mais aprofundada de SKX, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do SKX
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre SKX

Quanto vale hoje o SKX (SKX)?
O preço ao vivo de SKX em USD é 0.47099 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de SKX para USD?
O preço atual de SKX para USD é $ 0.47099. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de SKX?
A capitalização de mercado de SKX é $ 0.00 USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de SKX?
O fornecimento circulante de SKX é de 0.00 USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de SKX?
SKX atingiu um preço máximo histórico de 2.9071059942900916 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de SKX?
SKX atingiu um preço minímo histórico de 0.012645799433479828 USD.
Qual é o volume de negociação de SKX?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para SKX é $ 894.84K USD.
SKX vai subir ainda este ano?
SKX pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do SKX para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-20 05:18:42 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o SKX (SKX)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-19 17:50:26Atualizações da Indústria
Sentimento do mercado cripto sai da zona de "medo extremo", Índice de Medo e Ganância atualmente em 29
10-19 14:26:41Atualizações da Indústria
Mercado cripto negocia lateralmente, capitalização total do mercado atualmente em $3,723 trilhões
10-19 04:16:21Atualizações da Indústria
Classificação de Atividade de Cadeias Públicas nos Últimos 7 Dias: Solana Mantém o Primeiro Lugar
10-18 16:36:53Atualizações da Indústria
Índice de Medo e Ganância de Criptomoedas atualmente em 23, ainda na zona de medo extremo
10-18 09:33:00Atualizações da Indústria
Liquidações globais em 24 horas sobem para $1,02 mil milhões, Bitcoin atinge o preço mais baixo desde o início de julho
10-17 19:52:08Atualizações da Indústria
A procura por aversão ao risco global aumenta devido a problemas de empréstimos não produtivos em dois bancos dos E.U.A.

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

