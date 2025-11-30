Tokenomics de Simon the Gator (SIMON)
Tokenomics e análise de preços de Simon the Gator (SIMON)
Explore os principais dados de tokenomics e preço de Simon the Gator (SIMON), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.
Informação sobre Simon the Gator (SIMON)
Simon the Gator é um memecoin ousado e sem papas na língua, criado para “drenar o pântano cripto” de golpistas, mãos fracas e manipuladores de mercado. Impulsionado por um mascote inspirado em Matt Furie e sem tolerância para lágrimas de crocodilo, a comunidade do $SIMON prospera tirando sarro dos críticos, desafiando padrões e alimentando o hype com zoeira crua e sem filtro. Com disparadas rápidas de preço, uma base de seguidores em crescimento e um grupo no Telegram que não promete espaço seguro pra ninguém, Simon the Gator se posiciona tanto como movimento quanto como meme — recompensando quem tem coragem de surfar a onda e zombando de quem prefere jogar pelo seguro.
Tokenomics de Simon the Gator (SIMON): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de Simon the Gator (SIMON) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens SIMON que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens SIMON podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
Histórico de preços de Simon the Gator (SIMON)
Analisar o histórico de preços de SIMON ajuda os usuários a entender os movimentos passados do mercado, os principais níveis de suporte e resistência, e os padrões de volatilidade. Seja acompanhando máximas históricas ou identificando tendências, os dados históricos são uma parte essencial da previsão de preços e da análise técnica.
Previsão de preço de SIMON
Quer saber para onde o SIMON pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do SIMON combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.
Os dados de tokenomics nesta página são provenientes de fontes terceiras. A MEXC não garante sua precisão. Por favor, realize uma pesquisa completa antes de investir.
