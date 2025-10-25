O preço ao vivo de Simon the Gator hoje é 0.0001225 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de SIMON para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de SIMON facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Simon the Gator hoje é 0.0001225 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de SIMON para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de SIMON facilmente na MEXC agora.

Mais sobre SIMON

Informações sobre preços de SIMON

Site oficial do SIMON

Tokenomics de SIMON

Previsão de preço de SIMON

Histórico de preço de SIMON

Guia de compra de SIMON

Conversor de SIMON para moeda Fiat

Spot SIMON

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Logo de Simon the Gator

Cotação Simon the Gator (SIMON)

Preço em tempo real de 1 SIMON para USD

$0.0001227
$0.0001227$0.0001227
+2.33%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Simon the Gator (SIMON)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:47:58 (UTC+8)

Informações de preço de Simon the Gator (SIMON) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.0001161
$ 0.0001161$ 0.0001161
Mínimo 24h
$ 0.000124
$ 0.000124$ 0.000124
Máximo 24h

$ 0.0001161
$ 0.0001161$ 0.0001161

$ 0.000124
$ 0.000124$ 0.000124

$ 0.00509385059964004
$ 0.00509385059964004$ 0.00509385059964004

$ 0.000098669640871021
$ 0.000098669640871021$ 0.000098669640871021

+0.57%

+2.33%

+8.31%

+8.31%

O preço em tempo real de Simon the Gator (SIMON) é $ 0.0001225. Nas últimas 24 horas, SIMON foi negociado entre a mínima de $ 0.0001161 e a máxima de $ 0.000124, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de SIMON é $ 0.00509385059964004, enquanto o mais baixo é $ 0.000098669640871021.

Em termos de desempenho de curto prazo, SIMON variou +0.57% na última hora, +2.33% nas últimas 24 horas e +8.31% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Simon the Gator (SIMON)

No.3190

$ 79.23K
$ 79.23K$ 79.23K

$ 9.21K
$ 9.21K$ 9.21K

$ 84.53K
$ 84.53K$ 84.53K

646.75M
646.75M 646.75M

690,000,000
690,000,000 690,000,000

690,000,000
690,000,000 690,000,000

93.73%

ETH

A capitalização de mercado atual de Simon the Gator é $ 79.23K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 9.21K. A oferta em circulação de SIMON é 646.75M, com um fornecimento total de 690000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 84.53K.

Histórico de preços de Simon the Gator (SIMON) em USD

Acompanhe as variações de preço de Simon the Gator para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.000002794+2.33%
30 dias$ -0.0003855-75.89%
60 dias$ -0.0008775-87.75%
90 dias$ -0.0008775-87.75%
Variação de preço de Simon the Gator hoje

Hoje, SIMON registrou uma variação de $ +0.000002794 (+2.33%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Simon the Gator

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.0003855 (-75.89%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Simon the Gator

Expandindo a visualização para 60 dias, SIMON teve uma variação de $ -0.0008775 (-87.75%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Simon the Gator

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -0.0008775 (-87.75%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Simon the Gator (SIMON)!

Confira agora a página de histórico de preço do Simon the Gator.

O que é Simon the Gator (SIMON)

Simon the Gator é um memecoin ousado e sem papas na língua, criado para “drenar o pântano cripto” de golpistas, mãos fracas e manipuladores de mercado. Impulsionado por um mascote inspirado em Matt Furie e sem tolerância para lágrimas de crocodilo, a comunidade do $SIMON prospera tirando sarro dos críticos, desafiando padrões e alimentando o hype com zoeira crua e sem filtro. Com disparadas rápidas de preço, uma base de seguidores em crescimento e um grupo no Telegram que não promete espaço seguro pra ninguém, Simon the Gator se posiciona tanto como movimento quanto como meme — recompensando quem tem coragem de surfar a onda e zombando de quem prefere jogar pelo seguro.

Simon the Gator está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Simon the Gator de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de SIMON para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Simon the Gator em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Simon the Gator tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Simon the Gator (em USD)

Quanto valerá Simon the Gator (SIMON) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Simon the Gator (SIMON) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Simon the Gator.

Confira a previsão de preço de Simon the Gator agora!

Tokenomics de Simon the Gator (SIMON)

Compreender a tokenomics de Simon the Gator (SIMON) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token SIMON agora!

Como comprar Simon the Gator (SIMON)

Quer saber como comprar Simon the Gator? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Simon the Gator facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

SIMON para moedas locais

1 Simon the Gator (SIMON) para VND
3.2235875
1 Simon the Gator (SIMON) para AUD
A$0.000187425
1 Simon the Gator (SIMON) para GBP
0.000091875
1 Simon the Gator (SIMON) para EUR
0.00010535
1 Simon the Gator (SIMON) para USD
$0.0001225
1 Simon the Gator (SIMON) para MYR
RM0.00051695
1 Simon the Gator (SIMON) para TRY
0.00513765
1 Simon the Gator (SIMON) para JPY
¥0.01862
1 Simon the Gator (SIMON) para ARS
ARS$0.182562975
1 Simon the Gator (SIMON) para RUB
0.009752225
1 Simon the Gator (SIMON) para INR
0.010756725
1 Simon the Gator (SIMON) para IDR
Rp2.04166585
1 Simon the Gator (SIMON) para PHP
0.007196875
1 Simon the Gator (SIMON) para EGP
￡E.0.005832225
1 Simon the Gator (SIMON) para BRL
R$0.00065905
1 Simon the Gator (SIMON) para CAD
C$0.0001715
1 Simon the Gator (SIMON) para BDT
0.0149695
1 Simon the Gator (SIMON) para NGN
0.178831625
1 Simon the Gator (SIMON) para COP
$0.4748051
1 Simon the Gator (SIMON) para ZAR
R.0.00211435
1 Simon the Gator (SIMON) para UAH
0.005119275
1 Simon the Gator (SIMON) para TZS
T.Sh.0.3047261
1 Simon the Gator (SIMON) para VES
Bs0.02597
1 Simon the Gator (SIMON) para CLP
$0.1152725
1 Simon the Gator (SIMON) para PKR
Rs0.034418825
1 Simon the Gator (SIMON) para KZT
0.06596625
1 Simon the Gator (SIMON) para THB
฿0.003999625
1 Simon the Gator (SIMON) para TWD
NT$0.0037779
1 Simon the Gator (SIMON) para AED
د.إ0.000449575
1 Simon the Gator (SIMON) para CHF
Fr0.000096775
1 Simon the Gator (SIMON) para HKD
HK$0.0009506
1 Simon the Gator (SIMON) para AMD
֏0.046916275
1 Simon the Gator (SIMON) para MAD
.د.م0.00112945
1 Simon the Gator (SIMON) para MXN
$0.002260125
1 Simon the Gator (SIMON) para SAR
ريال0.000459375
1 Simon the Gator (SIMON) para ETB
Br0.018498725
1 Simon the Gator (SIMON) para KES
KSh0.015825775
1 Simon the Gator (SIMON) para JOD
د.أ0.0000868525
1 Simon the Gator (SIMON) para PLN
0.000447125
1 Simon the Gator (SIMON) para RON
лв0.000535325
1 Simon the Gator (SIMON) para SEK
kr0.0011515
1 Simon the Gator (SIMON) para BGN
лв0.0002058
1 Simon the Gator (SIMON) para HUF
Ft0.041092625
1 Simon the Gator (SIMON) para CZK
0.002561475
1 Simon the Gator (SIMON) para KWD
د.ك0.000037485
1 Simon the Gator (SIMON) para ILS
0.0004018
1 Simon the Gator (SIMON) para BOB
Bs0.00084525
1 Simon the Gator (SIMON) para AZN
0.00020825
1 Simon the Gator (SIMON) para TJS
SM0.001130675
1 Simon the Gator (SIMON) para GEL
0.000331975
1 Simon the Gator (SIMON) para AOA
Kz0.112385175
1 Simon the Gator (SIMON) para BHD
.د.ب0.00004606
1 Simon the Gator (SIMON) para BMD
$0.0001225
1 Simon the Gator (SIMON) para DKK
kr0.00078645
1 Simon the Gator (SIMON) para HNL
L0.00320215
1 Simon the Gator (SIMON) para MUR
0.005577425
1 Simon the Gator (SIMON) para NAD
$0.00211435
1 Simon the Gator (SIMON) para NOK
kr0.001226225
1 Simon the Gator (SIMON) para NZD
$0.000211925
1 Simon the Gator (SIMON) para PAB
B/.0.0001225
1 Simon the Gator (SIMON) para PGK
K0.000515725
1 Simon the Gator (SIMON) para QAR
ر.ق0.0004459
1 Simon the Gator (SIMON) para RSD
дин.0.01236515
1 Simon the Gator (SIMON) para UZS
soʻm1.4939022
1 Simon the Gator (SIMON) para ALL
L0.0101675
1 Simon the Gator (SIMON) para ANG
ƒ0.000219275
1 Simon the Gator (SIMON) para AWG
ƒ0.000219275
1 Simon the Gator (SIMON) para BBD
$0.000245
1 Simon the Gator (SIMON) para BAM
KM0.0002058
1 Simon the Gator (SIMON) para BIF
Fr0.3612525
1 Simon the Gator (SIMON) para BND
$0.000158025
1 Simon the Gator (SIMON) para BSD
$0.0001225
1 Simon the Gator (SIMON) para JMD
$0.019642875
1 Simon the Gator (SIMON) para KHR
0.493950625
1 Simon the Gator (SIMON) para KMF
Fr0.05194
1 Simon the Gator (SIMON) para LAK
2.663043425
1 Simon the Gator (SIMON) para LKR
රු0.037199575
1 Simon the Gator (SIMON) para MDL
L0.002081275
1 Simon the Gator (SIMON) para MGA
Ar0.5542978
1 Simon the Gator (SIMON) para MOP
P0.00098
1 Simon the Gator (SIMON) para MVR
0.00187425
1 Simon the Gator (SIMON) para MWK
MK0.212673475
1 Simon the Gator (SIMON) para MZN
MT0.00782775
1 Simon the Gator (SIMON) para NPR
रु0.017197775
1 Simon the Gator (SIMON) para PYG
0.86877
1 Simon the Gator (SIMON) para RWF
Fr0.1775025
1 Simon the Gator (SIMON) para SBD
$0.00100695
1 Simon the Gator (SIMON) para SCR
0.00171255
1 Simon the Gator (SIMON) para SRD
$0.004862025
1 Simon the Gator (SIMON) para SVC
$0.00107065
1 Simon the Gator (SIMON) para SZL
L0.002118025
1 Simon the Gator (SIMON) para TMT
m0.000429975
1 Simon the Gator (SIMON) para TND
د.ت0.0003590475
1 Simon the Gator (SIMON) para TTD
$0.00083055
1 Simon the Gator (SIMON) para UGX
Sh0.42679
1 Simon the Gator (SIMON) para XAF
Fr0.06909
1 Simon the Gator (SIMON) para XCD
$0.00033075
1 Simon the Gator (SIMON) para XOF
Fr0.06909
1 Simon the Gator (SIMON) para XPF
Fr0.012495
1 Simon the Gator (SIMON) para BWP
P0.001748075
1 Simon the Gator (SIMON) para BZD
$0.000246225
1 Simon the Gator (SIMON) para CVE
$0.0116669
1 Simon the Gator (SIMON) para DJF
Fr0.0216825
1 Simon the Gator (SIMON) para DOP
$0.0078008
1 Simon the Gator (SIMON) para DZD
د.ج0.015945825
1 Simon the Gator (SIMON) para FJD
$0.000278075
1 Simon the Gator (SIMON) para GNF
Fr1.0651375
1 Simon the Gator (SIMON) para GTQ
Q0.000937125
1 Simon the Gator (SIMON) para GYD
$0.025627
1 Simon the Gator (SIMON) para ISK
kr0.0150675

Recurso Simon the Gator

Para uma compreensão mais aprofundada de Simon the Gator, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do Simon the Gator
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Simon the Gator

Quanto vale hoje o Simon the Gator (SIMON)?
O preço ao vivo de SIMON em USD é 0.0001225 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de SIMON para USD?
O preço atual de SIMON para USD é $ 0.0001225. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Simon the Gator?
A capitalização de mercado de SIMON é $ 79.23K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de SIMON?
O fornecimento circulante de SIMON é de 646.75M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de SIMON?
SIMON atingiu um preço máximo histórico de 0.00509385059964004 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de SIMON?
SIMON atingiu um preço minímo histórico de 0.000098669640871021 USD.
Qual é o volume de negociação de SIMON?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para SIMON é $ 9.21K USD.
SIMON vai subir ainda este ano?
SIMON pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do SIMON para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:47:58 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Simon the Gator (SIMON)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Ver mais

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de SIMON para USD

Montante

SIMON
SIMON
USD
USD

1 SIMON = 0.0001225 USD

Negocie SIMON

SIMON/USDT
$0.0001227
$0.0001227$0.0001227
+2.07%

Junte-se à MEXC hoje mesmo

Taxa Maker no Spot de --, Taxa Taker no Spot de --
Taxa Maker em Futuros de --, Taxa Taker em Futuros de --

HOT

Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,365.87
$111,365.87$111,365.87

+1.19%

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,931.35
$3,931.35$3,931.35

+1.09%

Logo de Ping

Ping

PING

$0.05580
$0.05580$0.05580

+54.14%

Logo de Solana

Solana

SOL

$194.66
$194.66$194.66

+2.75%

Logo de ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$9.3415
$9.3415$9.3415

-52.01%

TOP volume

As criptomoedas com o maior volume de negociação

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,931.35
$3,931.35$3,931.35

+1.09%

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,365.87
$111,365.87$111,365.87

+1.19%

Logo de Solana

Solana

SOL

$194.66
$194.66$194.66

+2.75%

Logo de XRP

XRP

XRP

$2.5623
$2.5623$2.5623

+3.32%

Logo de DOGE

DOGE

DOGE

$0.19888
$0.19888$0.19888

+2.03%

Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

Logo de HODL

HODL

HODL

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

Logo de AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Logo de SILVER

SILVER

SILVER

$0.0000000000000000
$0.0000000000000000$0.0000000000000000

0.00%

Logo de DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo de PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0.000000001998
$0.000000001998$0.000000001998

+99.80%

Principais altas

Principais altas do dia

Logo de QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000004032
$0.0000000000000000004032$0.0000000000000000004032

+1,716.21%

Logo de Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0005447
$0.0005447$0.0005447

+655.47%

Logo de APRO

APRO

AT

$0.3766
$0.3766$0.3766

+276.60%

Logo de Giggle Fund

Giggle Fund

GIGGLE

$257.36
$257.36$257.36

+184.25%

Logo de Orochi Network

Orochi Network

ON

$0.2544
$0.2544$0.2544

+154.40%