O que é Simon the Gator (SIMON)

Simon the Gator é um memecoin ousado e sem papas na língua, criado para "drenar o pântano cripto" de golpistas, mãos fracas e manipuladores de mercado. Impulsionado por um mascote inspirado em Matt Furie e sem tolerância para lágrimas de crocodilo, a comunidade do $SIMON prospera tirando sarro dos críticos, desafiando padrões e alimentando o hype com zoeira crua e sem filtro. Com disparadas rápidas de preço, uma base de seguidores em crescimento e um grupo no Telegram que não promete espaço seguro pra ninguém, Simon the Gator se posiciona tanto como movimento quanto como meme — recompensando quem tem coragem de surfar a onda e zombando de quem prefere jogar pelo seguro.

Previsão de preço do Simon the Gator (em USD)

Quanto valerá Simon the Gator (SIMON) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Simon the Gator (SIMON) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Simon the Gator.

Confira a previsão de preço de Simon the Gator agora!

Tokenomics de Simon the Gator (SIMON)

Compreender a tokenomics de Simon the Gator (SIMON) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token SIMON agora!

Como comprar Simon the Gator (SIMON)

SIMON para moedas locais

Experimente o Conversor

Recurso Simon the Gator

Para uma compreensão mais aprofundada de Simon the Gator, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Simon the Gator Quanto vale hoje o Simon the Gator (SIMON)? O preço ao vivo de SIMON em USD é 0.0001225 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de SIMON para USD? $ 0.0001225 . Confira o O preço atual de SIMON para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Simon the Gator? A capitalização de mercado de SIMON é $ 79.23K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de SIMON? O fornecimento circulante de SIMON é de 646.75M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de SIMON? SIMON atingiu um preço máximo histórico de 0.00509385059964004 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de SIMON? SIMON atingiu um preço minímo histórico de 0.000098669640871021 USD . Qual é o volume de negociação de SIMON? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para SIMON é $ 9.21K USD . SIMON vai subir ainda este ano? SIMON pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do SIMON para uma análise mais detalhada.

