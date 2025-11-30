Tokenomics de Shping (SHPING)

Descubra informações essenciais sobre Shping (SHPING), incluindo seu fornecimento total de tokens, modelo de distribuição e dados de mercado em tempo real.
Última atualização da página: 2025-11-30 19:01:36 (UTC+8)
Tokenomics e análise de preços de Shping (SHPING)

Explore os principais dados de tokenomics e preço de Shping (SHPING), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.

Capitalização de mercado:
$ 6.64M
Fornecimento total:
$ 10.00B
Fornecimento circulante:
$ 2.29B
FDV (Avaliação totalmente diluída):
$ 29.03M
Máximo histórico:
$ 0.005909
Mínimo histórico:
$ 0
Preço atual:
$ 0.002903
Informação sobre Shping (SHPING)

Shping é um aplicativo de recompensas universal Web3 que está transformando o varejo por meio da tokenização de recompensas. É um dos poucos exemplos reais de tecnologia blockchain DeFi impulsionando atividades do dia a dia, recompensando consumidores por enviar recibos, descobrir produtos, escrever avaliações e interagir com marcas. Com a Austrália como mercado de prova de conceito, o aplicativo cresceu para quase 300,000 usuários, demonstrando claramente a adoção em massa de blockchain por parte da comunidade não-cripto. A maioria dos usuários interage com o Shping diariamente sem sequer perceber que ele é alimentado por blockchain. O token SHPING alimenta esse ecossistema, recompensando os consumidores e possibilitando conexões diretas entre marcas e compradores em todos os ambientes de varejo. Integrado a exchanges para facilitar a entrada e saída de fundos, o Shping garante que as recompensas possam ser resgatadas facilmente em dinheiro ou criptomoedas. O Shping prova que a blockchain pode se encaixar de forma natural no comportamento do consumidor e está abrindo caminho para o futuro do engajamento no varejo.

Site oficial:
https://shping.com/coin
Explorador de blocos:
https://etherscan.io/token/0x7c84e62859d0715eb77d1b1c4154ecd6abb21bec

Tokenomics de Shping (SHPING): principais métricas explicadas e casos de uso

Compreender a tokenomics de Shping (SHPING) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.

Principais métricas e como são calculadas:

Fornecimento total:

A quantidade máxima de tokens SHPING que foram ou que poderão ser criados.

Fornecimento circulante:

A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.

Fornecimento máx.:

O limite máximo (hard cap) de quantos tokens SHPING podem existir no total.

FDV (Avaliação totalmente diluída):

Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.

Taxa de inflação:

Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.

Por que essas métricas são importantes para os traders?

Alto fornecimento circulante = maior liquidez.

Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.

Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.

FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.

Agora que você compreende a tokenomics do SHPING, explore o preço em tempo real do token SHPING!

Como comprar SHPING

Interessado em adicionar Shping (SHPING) ao seu portfólio? A MEXC oferece diversos métodos para comprar SHPING, incluindo cartão de crédito, transferências bancárias e negociação peer-to-peer (P2P). Seja você iniciante ou experiente, a MEXC torna a compra de criptomoedas fácil e segura.

Histórico de preços de Shping (SHPING)

Analisar o histórico de preços de SHPING ajuda os usuários a entender os movimentos passados do mercado, os principais níveis de suporte e resistência, e os padrões de volatilidade. Seja acompanhando máximas históricas ou identificando tendências, os dados históricos são uma parte essencial da previsão de preços e da análise técnica.

Previsão de preço de SHPING

Quer saber para onde o SHPING pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do SHPING combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.

Aviso legal

Os dados de tokenomics nesta página são provenientes de fontes terceiras. A MEXC não garante sua precisão. Por favor, realize uma pesquisa completa antes de investir.

