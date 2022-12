O preço atual ao vivo de é de -- por (/USD) hoje com um limite de mercado atual de -- USD. O preço de para USD é atualizado em tempo real. - O volume de negociação em 24 horas é -- USD - é -- nas últimas 24 horas - Tem um fornecimento circulante de -- USD

O que é ()

"SERO는 스마트 계약을 지원하고 프라이버시 코인 및 익명 자산의 발행을 가능하게 하는 차세대 프라이버시 블록체인입니다. Ethereum의 비공개 버전으로 알려진 SERO는 ZCash에서 사용하는 것보다 성능이 우수한 암호화 방법인 영지식 증명을 사용합니다. 기본 익명 거래를 통해 SERO는 분산 응용 프로그램을 위한 세계 최초의 진정한 개인 정보 보호 플랫폼입니다. 또한 SERO는 POW 합의 기반 블록체인보다 네트워크 보안 및 성능이 훨씬 우수한 가장 진보된 POW + POS 합의를 채택합니다. 이 프로젝트는 전 IDG 공동 창립자 Mr. Suyang Zhang, LD Capital 및 Quantum Investment Fund가 투자했습니다. 현재 F2Pool과 같은 주요 마이닝 풀과 협업하고 있습니다."

O está listado na MEXC, o que significa é possível facilmente comprar, fazer holding, transferir e fazer staking nessas moedas agora na nossa plataforma! Caso gostaria de saber mais informações sobre este token, visite a nossa página de introdução à ativos digitais.



É possível também:

- Verifique a disponibilidade do staking de

- Leia resenhas e análises sobre no nosso blog

Como comprar ()

Procurando como comprar algum ? O processo nunca foi tão fácil! É possível facilmente adquirir tokens na MEXC apenas seguindo os nossos guias simples através deste link.

Recurso

Isenção de responsabilidade

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.