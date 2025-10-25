O que é SharpLink Gaming (SBETON)

SharpLink Gaming está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em SharpLink Gaming de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.



Além disso, você pode:

- Verificar a disponibilidade de staking de SBETON para saber como ganhar recompensas com suas participações.

- Ler análises e avaliações sobre SharpLink Gaming em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de SharpLink Gaming tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do SharpLink Gaming (em USD)

Quanto valerá SharpLink Gaming (SBETON) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em SharpLink Gaming (SBETON) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para SharpLink Gaming.

Confira a previsão de preço de SharpLink Gaming agora!

Tokenomics de SharpLink Gaming (SBETON)

Compreender a tokenomics de SharpLink Gaming (SBETON) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token SBETON agora!

Como comprar SharpLink Gaming (SBETON)

Quer saber como comprar SharpLink Gaming? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar SharpLink Gaming facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

SBETON para moedas locais

Recurso SharpLink Gaming

Para uma compreensão mais aprofundada de SharpLink Gaming, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre SharpLink Gaming Quanto vale hoje o SharpLink Gaming (SBETON)? O preço ao vivo de SBETON em USD é 14.02 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de SBETON para USD? $ 14.02 . Confira o O preço atual de SBETON para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de SharpLink Gaming? A capitalização de mercado de SBETON é $ 245.21K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de SBETON? O fornecimento circulante de SBETON é de 17.49K USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de SBETON? SBETON atingiu um preço máximo histórico de 19.465904770814774 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de SBETON? SBETON atingiu um preço minímo histórico de 12.90058678956203 USD . Qual é o volume de negociação de SBETON? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para SBETON é $ 57.69K USD . SBETON vai subir ainda este ano? SBETON pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do SBETON para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o SharpLink Gaming (SBETON)

Hora (UTC+8) Tipo Informação 10-24 21:49:00 Atualizações da Indústria Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção 10-23 22:32:48 Atualizações da Indústria Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo" 10-23 15:34:02 Atualizações da Indústria As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro 10-23 01:13:05 Atualizações da Indústria Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo" 10-22 21:14:27 Atualizações da Indústria O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história 10-22 12:58:37 Atualizações da Indústria Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

