Explore os principais dados de tokenomics e preço de Lendr.fi (RWAL), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.
Informação sobre Lendr.fi (RWAL)
A Lendr traz os investimentos mais conhecidos do mundo — ações, ETFs, ouro, imóveis e muito mais — diretamente para o blockchain como tokens, com rendimento adicional incorporado a partir de estratégias de negociação neutras ao mercado. A Lendr realiza isso criando os primeiros tokens de ativos do mundo real com liquid staking para qualquer classe de ativos, que podem ser usados em qualquer lugar no DeFi.
Tokenomics de Lendr.fi (RWAL): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de Lendr.fi (RWAL) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens RWAL que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens RWAL podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
Agora que você compreende a tokenomics do RWAL, explore o preço em tempo real do token RWAL!
Histórico de preços de Lendr.fi (RWAL)
Analisar o histórico de preços de RWAL ajuda os usuários a entender os movimentos passados do mercado, os principais níveis de suporte e resistência, e os padrões de volatilidade. Seja acompanhando máximas históricas ou identificando tendências, os dados históricos são uma parte essencial da previsão de preços e da análise técnica.
Previsão de preço de RWAL
Quer saber para onde o RWAL pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do RWAL combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.
