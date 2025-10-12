Tokenomics de RHEA (RHEA)
Informação sobre RHEA (RHEA)
Rhea Finance é a base do DeFi na NEAR e uma plataforma de liquidez com abstração de cadeia para Bitcoin, NEAR e outros principais ativos. A Rhea surgiu da fusão entre a Ref Finance (a maior DEX da NEAR) e a Burrow Finance (principal mercado monetário da NEAR), formando um protocolo DeFi unificado com mais de $250 milhões em TVL, onde os usuários podem fazer swaps, emprestar, tomar empréstimos e ganhar - tudo em um só lugar. Como pilar do DeFi na NEAR, a Rhea também desempenha um papel fundamental na estratégia de abstração de cadeia da rede.
Tokenomics de RHEA (RHEA): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de RHEA (RHEA) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens RHEA que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens RHEA podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
Histórico de preços de RHEA (RHEA)
Analisar o histórico de preços de RHEA ajuda os usuários a entender os movimentos passados do mercado, os principais níveis de suporte e resistência, e os padrões de volatilidade. Seja acompanhando máximas históricas ou identificando tendências, os dados históricos são uma parte essencial da previsão de preços e da análise técnica.
Previsão de preço de RHEA
Quer saber para onde o RHEA pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do RHEA combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.
