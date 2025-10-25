O preço ao vivo de The Last Play hoje é 0.007662 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de RETIRE para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de RETIRE facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de The Last Play hoje é 0.007662 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de RETIRE para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de RETIRE facilmente na MEXC agora.

Logo de The Last Play

Cotação The Last Play (RETIRE)

Preço em tempo real de 1 RETIRE para USD

$0.007663
$0.007663$0.007663
-2.24%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de The Last Play (RETIRE)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:45:22 (UTC+8)

Informações de preço de The Last Play (RETIRE) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.0071
$ 0.0071$ 0.0071
Mínimo 24h
$ 0.008168
$ 0.008168$ 0.008168
Máximo 24h

$ 0.0071
$ 0.0071$ 0.0071

$ 0.008168
$ 0.008168$ 0.008168

--
----

--
----

+1.28%

-2.23%

-12.21%

-12.21%

O preço em tempo real de The Last Play (RETIRE) é $ 0.007662. Nas últimas 24 horas, RETIRE foi negociado entre a mínima de $ 0.0071 e a máxima de $ 0.008168, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de RETIRE é --, enquanto o mais baixo é --.

Em termos de desempenho de curto prazo, RETIRE variou +1.28% na última hora, -2.23% nas últimas 24 horas e -12.21% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de The Last Play (RETIRE)

--
----

$ 54.79K
$ 54.79K$ 54.79K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

A capitalização de mercado atual de The Last Play é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 54.79K. A oferta em circulação de RETIRE é --, com um fornecimento total de --. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de --.

Histórico de preços de The Last Play (RETIRE) em USD

Acompanhe as variações de preço de The Last Play para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.00017558-2.23%
30 dias$ -0.003623-32.11%
60 dias$ +0.000398+5.47%
90 dias$ +0.002662+53.24%
Variação de preço de The Last Play hoje

Hoje, RETIRE registrou uma variação de $ -0.00017558 (-2.23%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de The Last Play

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.003623 (-32.11%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de The Last Play

Expandindo a visualização para 60 dias, RETIRE teve uma variação de $ +0.000398 (+5.47%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de The Last Play

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +0.002662 (+53.24%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de The Last Play (RETIRE)!

Confira agora a página de histórico de preço do The Last Play.

O que é The Last Play (RETIRE)

RETIRE é um token meme com o tema de “aposentadoria/libertação definitiva”, cujo núcleo narrativo é focado no “esforço final para acumular riqueza para as futuras gerações”.

The Last Play está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em The Last Play de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de RETIRE para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre The Last Play em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de The Last Play tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do The Last Play (em USD)

Quanto valerá The Last Play (RETIRE) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em The Last Play (RETIRE) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para The Last Play.

Confira a previsão de preço de The Last Play agora!

Tokenomics de The Last Play (RETIRE)

Compreender a tokenomics de The Last Play (RETIRE) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token RETIRE agora!

Como comprar The Last Play (RETIRE)

Quer saber como comprar The Last Play? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar The Last Play facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

RETIRE para moedas locais

Recurso The Last Play

Para uma compreensão mais aprofundada de The Last Play, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre The Last Play

Quanto vale hoje o The Last Play (RETIRE)?
O preço ao vivo de RETIRE em USD é 0.007662 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de RETIRE para USD?
O preço atual de RETIRE para USD é $ 0.007662. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de The Last Play?
A capitalização de mercado de RETIRE é -- USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de RETIRE?
O fornecimento circulante de RETIRE é de -- USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de RETIRE?
RETIRE atingiu um preço máximo histórico de -- USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de RETIRE?
RETIRE atingiu um preço minímo histórico de -- USD.
Qual é o volume de negociação de RETIRE?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para RETIRE é $ 54.79K USD.
RETIRE vai subir ainda este ano?
RETIRE pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do RETIRE para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:45:22 (UTC+8)

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de RETIRE para USD

Montante

RETIRE
RETIRE
USD
USD

1 RETIRE = 0.007662 USD

Negocie RETIRE

RETIRE/USDT
$0.007663
$0.007663$0.007663
-2.29%

Junte-se à MEXC hoje mesmo

Taxa Maker no Spot de --, Taxa Taker no Spot de --
Taxa Maker em Futuros de --, Taxa Taker em Futuros de --

