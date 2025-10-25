O que é PROJECT RESCUE (RESCUE)

O Project Rescue combina décadas de experiência em resposta a desastres com tecnologia blockchain de ponta e finanças descentralizadas (DeFi) para lançar o $RESCUE, um token que: Apoia operações de resgate globais e esforços de preparação para desastres. Capacita indivíduos a investir em iniciativas reais e impactantes voltadas à construção de comunidades mais seguras e resilientes. Promove uma comunidade global unida pela visão de segurança e resiliência.

Tokenomics de PROJECT RESCUE (RESCUE)

Compreender a tokenomics de PROJECT RESCUE (RESCUE) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token RESCUE agora!

Recurso PROJECT RESCUE

Para uma compreensão mais aprofundada de PROJECT RESCUE, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre PROJECT RESCUE Quanto vale hoje o PROJECT RESCUE (RESCUE)? O preço ao vivo de RESCUE em USD é 0.2172 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de RESCUE para USD? $ 0.2172 . Qual é a capitalização de mercado de PROJECT RESCUE? A capitalização de mercado de RESCUE é $ 0.00 USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de RESCUE? O fornecimento circulante de RESCUE é de 0.00 USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de RESCUE? RESCUE atingiu um preço máximo histórico de 0.8680709587324534 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de RESCUE? RESCUE atingiu um preço minímo histórico de 0.009358123976666423 USD . Qual é o volume de negociação de RESCUE? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para RESCUE é $ 80.32K USD . RESCUE vai subir ainda este ano? RESCUE pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do RESCUE para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o PROJECT RESCUE (RESCUE)

Hora (UTC+8) Tipo Informação 10-24 21:49:00 Atualizações da Indústria Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção 10-23 22:32:48 Atualizações da Indústria Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo" 10-23 15:34:02 Atualizações da Indústria As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro 10-23 01:13:05 Atualizações da Indústria Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo" 10-22 21:14:27 Atualizações da Indústria O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história 10-22 12:58:37 Atualizações da Indústria Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

