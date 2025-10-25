O preço ao vivo de Reddit hoje é 214.18 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de RDDTON para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de RDDTON facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Reddit hoje é 214.18 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de RDDTON para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de RDDTON facilmente na MEXC agora.

Logo de Reddit

Cotação Reddit (RDDTON)

Preço em tempo real de 1 RDDTON para USD

$214.12
$214.12$214.12
+1.57%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Reddit (RDDTON)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:44:40 (UTC+8)

Informações de preço de Reddit (RDDTON) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 202.42
$ 202.42$ 202.42
Mínimo 24h
$ 215.91
$ 215.91$ 215.91
Máximo 24h

$ 202.42
$ 202.42$ 202.42

$ 215.91
$ 215.91$ 215.91

$ 282.4541904298624
$ 282.4541904298624$ 282.4541904298624

$ 187.01273448374423
$ 187.01273448374423$ 187.01273448374423

-0.18%

+1.57%

+10.71%

+10.71%

O preço em tempo real de Reddit (RDDTON) é $ 214.18. Nas últimas 24 horas, RDDTON foi negociado entre a mínima de $ 202.42 e a máxima de $ 215.91, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de RDDTON é $ 282.4541904298624, enquanto o mais baixo é $ 187.01273448374423.

Em termos de desempenho de curto prazo, RDDTON variou -0.18% na última hora, +1.57% nas últimas 24 horas e +10.71% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Reddit (RDDTON)

No.2496

$ 556.99K
$ 556.99K$ 556.99K

$ 57.04K
$ 57.04K$ 57.04K

$ 556.99K
$ 556.99K$ 556.99K

2.60K
2.60K 2.60K

2,600.58035972
2,600.58035972 2,600.58035972

ETH

A capitalização de mercado atual de Reddit é $ 556.99K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 57.04K. A oferta em circulação de RDDTON é 2.60K, com um fornecimento total de 2600.58035972. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 556.99K.

Histórico de preços de Reddit (RDDTON) em USD

Acompanhe as variações de preço de Reddit para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +3.3097+1.57%
30 dias$ -22.15-9.38%
60 dias$ +14.18+7.09%
90 dias$ +14.18+7.09%
Variação de preço de Reddit hoje

Hoje, RDDTON registrou uma variação de $ +3.3097 (+1.57%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Reddit

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -22.15 (-9.38%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Reddit

Expandindo a visualização para 60 dias, RDDTON teve uma variação de $ +14.18 (+7.09%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Reddit

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +14.18 (+7.09%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Reddit (RDDTON)!

Confira agora a página de histórico de preço do Reddit.

O que é Reddit (RDDTON)

A Ondo é uma empresa de tecnologia blockchain cuja missão é acelerar a transição para uma economia aberta, desenvolvendo plataformas, ativos e infraestrutura que tragam os mercados financeiros para a blockchain.

Reddit está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Reddit de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de RDDTON para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Reddit em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Reddit tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Reddit (em USD)

Quanto valerá Reddit (RDDTON) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Reddit (RDDTON) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Reddit.

Confira a previsão de preço de Reddit agora!

Tokenomics de Reddit (RDDTON)

Compreender a tokenomics de Reddit (RDDTON) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token RDDTON agora!

Como comprar Reddit (RDDTON)

Quer saber como comprar Reddit? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Reddit facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

RDDTON para moedas locais

1 Reddit (RDDTON) para VND
5,636,146.7
1 Reddit (RDDTON) para AUD
A$327.6954
1 Reddit (RDDTON) para GBP
160.635
1 Reddit (RDDTON) para EUR
184.1948
1 Reddit (RDDTON) para USD
$214.18
1 Reddit (RDDTON) para MYR
RM903.8396
1 Reddit (RDDTON) para TRY
8,982.7092
1 Reddit (RDDTON) para JPY
¥32,555.36
1 Reddit (RDDTON) para ARS
ARS$319,194.5958
1 Reddit (RDDTON) para RUB
17,050.8698
1 Reddit (RDDTON) para INR
18,807.1458
1 Reddit (RDDTON) para IDR
Rp3,569,665.2388
1 Reddit (RDDTON) para PHP
12,583.075
1 Reddit (RDDTON) para EGP
￡E.10,197.1098
1 Reddit (RDDTON) para BRL
R$1,152.2884
1 Reddit (RDDTON) para CAD
C$299.852
1 Reddit (RDDTON) para BDT
26,172.796
1 Reddit (RDDTON) para NGN
312,670.673
1 Reddit (RDDTON) para COP
$830,153.1128
1 Reddit (RDDTON) para ZAR
R.3,696.7468
1 Reddit (RDDTON) para UAH
8,950.5822
1 Reddit (RDDTON) para TZS
T.Sh.532,785.6008
1 Reddit (RDDTON) para VES
Bs45,406.16
1 Reddit (RDDTON) para CLP
$201,543.38
1 Reddit (RDDTON) para PKR
Rs60,178.1546
1 Reddit (RDDTON) para KZT
115,335.93
1 Reddit (RDDTON) para THB
฿6,992.977
1 Reddit (RDDTON) para TWD
NT$6,605.3112
1 Reddit (RDDTON) para AED
د.إ786.0406
1 Reddit (RDDTON) para CHF
Fr169.2022
1 Reddit (RDDTON) para HKD
HK$1,662.0368
1 Reddit (RDDTON) para AMD
֏82,028.7982
1 Reddit (RDDTON) para MAD
.د.م1,974.7396
1 Reddit (RDDTON) para MXN
$3,951.621
1 Reddit (RDDTON) para SAR
ريال803.175
1 Reddit (RDDTON) para ETB
Br32,343.3218
1 Reddit (RDDTON) para KES
KSh27,669.9142
1 Reddit (RDDTON) para JOD
د.أ151.85362
1 Reddit (RDDTON) para PLN
781.757
1 Reddit (RDDTON) para RON
лв935.9666
1 Reddit (RDDTON) para SEK
kr2,013.292
1 Reddit (RDDTON) para BGN
лв359.8224
1 Reddit (RDDTON) para HUF
Ft71,846.681
1 Reddit (RDDTON) para CZK
4,478.5038
1 Reddit (RDDTON) para KWD
د.ك65.53908
1 Reddit (RDDTON) para ILS
702.5104
1 Reddit (RDDTON) para BOB
Bs1,477.842
1 Reddit (RDDTON) para AZN
364.106
1 Reddit (RDDTON) para TJS
SM1,976.8814
1 Reddit (RDDTON) para GEL
580.4278
1 Reddit (RDDTON) para AOA
Kz196,495.1574
1 Reddit (RDDTON) para BHD
.د.ب80.53168
1 Reddit (RDDTON) para BMD
$214.18
1 Reddit (RDDTON) para DKK
kr1,375.0356
1 Reddit (RDDTON) para HNL
L5,598.6652
1 Reddit (RDDTON) para MUR
9,751.6154
1 Reddit (RDDTON) para NAD
$3,696.7468
1 Reddit (RDDTON) para NOK
kr2,143.9418
1 Reddit (RDDTON) para NZD
$370.5314
1 Reddit (RDDTON) para PAB
B/.214.18
1 Reddit (RDDTON) para PGK
K901.6978
1 Reddit (RDDTON) para QAR
ر.ق779.6152
1 Reddit (RDDTON) para RSD
дин.21,619.3292
1 Reddit (RDDTON) para UZS
soʻm2,611,950.8016
1 Reddit (RDDTON) para ALL
L17,776.94
1 Reddit (RDDTON) para ANG
ƒ383.3822
1 Reddit (RDDTON) para AWG
ƒ383.3822
1 Reddit (RDDTON) para BBD
$428.36
1 Reddit (RDDTON) para BAM
KM359.8224
1 Reddit (RDDTON) para BIF
Fr631,616.82
1 Reddit (RDDTON) para BND
$276.2922
1 Reddit (RDDTON) para BSD
$214.18
1 Reddit (RDDTON) para JMD
$34,343.763
1 Reddit (RDDTON) para KHR
863,627.305
1 Reddit (RDDTON) para KMF
Fr90,812.32
1 Reddit (RDDTON) para LAK
4,656,086.8634
1 Reddit (RDDTON) para LKR
රු65,040.0406
1 Reddit (RDDTON) para MDL
L3,638.9182
1 Reddit (RDDTON) para MGA
Ar969,138.7984
1 Reddit (RDDTON) para MOP
P1,713.44
1 Reddit (RDDTON) para MVR
3,276.954
1 Reddit (RDDTON) para MWK
MK371,840.0398
1 Reddit (RDDTON) para MZN
MT13,686.102
1 Reddit (RDDTON) para NPR
रु30,068.7302
1 Reddit (RDDTON) para PYG
1,518,964.56
1 Reddit (RDDTON) para RWF
Fr310,346.82
1 Reddit (RDDTON) para SBD
$1,760.5596
1 Reddit (RDDTON) para SCR
2,994.2364
1 Reddit (RDDTON) para SRD
$8,500.8042
1 Reddit (RDDTON) para SVC
$1,871.9332
1 Reddit (RDDTON) para SZL
L3,703.1722
1 Reddit (RDDTON) para TMT
m751.7718
1 Reddit (RDDTON) para TND
د.ت627.76158
1 Reddit (RDDTON) para TTD
$1,452.1404
1 Reddit (RDDTON) para UGX
Sh746,203.12
1 Reddit (RDDTON) para XAF
Fr120,797.52
1 Reddit (RDDTON) para XCD
$578.286
1 Reddit (RDDTON) para XOF
Fr120,797.52
1 Reddit (RDDTON) para XPF
Fr21,846.36
1 Reddit (RDDTON) para BWP
P3,056.3486
1 Reddit (RDDTON) para BZD
$430.5018
1 Reddit (RDDTON) para CVE
$20,398.5032
1 Reddit (RDDTON) para DJF
Fr37,909.86
1 Reddit (RDDTON) para DOP
$13,638.9824
1 Reddit (RDDTON) para DZD
د.ج27,879.8106
1 Reddit (RDDTON) para FJD
$486.1886
1 Reddit (RDDTON) para GNF
Fr1,862,295.1
1 Reddit (RDDTON) para GTQ
Q1,638.477
1 Reddit (RDDTON) para GYD
$44,806.456
1 Reddit (RDDTON) para ISK
kr26,344.14

Recurso Reddit

Para uma compreensão mais aprofundada de Reddit, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do Reddit
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Reddit

Quanto vale hoje o Reddit (RDDTON)?
O preço ao vivo de RDDTON em USD é 214.18 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de RDDTON para USD?
O preço atual de RDDTON para USD é $ 214.18. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Reddit?
A capitalização de mercado de RDDTON é $ 556.99K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de RDDTON?
O fornecimento circulante de RDDTON é de 2.60K USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de RDDTON?
RDDTON atingiu um preço máximo histórico de 282.4541904298624 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de RDDTON?
RDDTON atingiu um preço minímo histórico de 187.01273448374423 USD.
Qual é o volume de negociação de RDDTON?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para RDDTON é $ 57.04K USD.
RDDTON vai subir ainda este ano?
RDDTON pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do RDDTON para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:44:40 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Reddit (RDDTON)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Ver mais

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de RDDTON para USD

Montante

RDDTON
RDDTON
USD
USD

1 RDDTON = 214.18 USD

Negocie RDDTON

RDDTON/USDT
$214.12
$214.12$214.12
+1.40%

