Tokenomics de QUANTUM (QUANTUM)
Tokenomics e análise de preços de QUANTUM (QUANTUM)
Explore os principais dados de tokenomics e preço de QUANTUM (QUANTUM), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.
Informação sobre QUANTUM (QUANTUM)
Quantum Chain é um ecossistema blockchain com conformidade automatizada por IA e segurança quântica, projetado como a próxima geração da infraestrutura de serviços financeiros. Quantum Chain oferece escalabilidade, segurança e conformidade regulatória de nível empresarial por meio de criptografia resistente a quântica e automação de conformidade baseada em IA. O ecossistema é alimentado por sua moeda utilitária nativa, Quantum ($Q), que facilita transações, governança e tokenização. Além disso, Quantum Chain dá suporte às Instituições Financeiras Quânticas (QFIs), uma rede de projetos nativos e soluções de serviços financeiros construídos sobre sua infraestrutura, possibilitando produtos financeiros seguros, eficientes e compatíveis com as regulamentações para um mundo preparado para a era quântica.
Tokenomics de QUANTUM (QUANTUM): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de QUANTUM (QUANTUM) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens QUANTUM que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens QUANTUM podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
Agora que você compreende a tokenomics do QUANTUM, explore o preço em tempo real do token QUANTUM!
Como comprar QUANTUM
Interessado em adicionar QUANTUM (QUANTUM) ao seu portfólio? A MEXC oferece diversos métodos para comprar QUANTUM, incluindo cartão de crédito, transferências bancárias e negociação peer-to-peer (P2P). Seja você iniciante ou experiente, a MEXC torna a compra de criptomoedas fácil e segura.
Histórico de preços de QUANTUM (QUANTUM)
Analisar o histórico de preços de QUANTUM ajuda os usuários a entender os movimentos passados do mercado, os principais níveis de suporte e resistência, e os padrões de volatilidade. Seja acompanhando máximas históricas ou identificando tendências, os dados históricos são uma parte essencial da previsão de preços e da análise técnica.
Previsão de preço de QUANTUM
Quer saber para onde o QUANTUM pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do QUANTUM combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.
