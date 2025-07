Informação sobre Gen Z Quant (QUANT)

Gen Z Quant is a meme coin on the Solana chain.

Site oficial: https://genzquant.xyz/# Explorador de blocos: https://solscan.io/token/4yfM8Ndr6ZpQiA9US6WUzHdZzCTUaf1THyKBTD5ppump